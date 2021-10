Trieste, il Grand Hotel Duchi d'Aosta riapre con la luce di 5 stelle

Dimora elegante e raffinata, in pieno stile Mitteleuropeo, una casa che custodisce la memoria artistica e storica del nostro Paese. Qui nella centralissima piazza Unità d’Italia, uno dei luoghi più belli d’Europa, il Grand Hotel Duchi d’Aosta, insieme agli altri splendidi edifici, fa da cornice alla piazza che si affaccia proprio sul mare, godendo di una posizione strategica e suggestiva dove fascino e stile promettono grandi emozioni. La sua riapertura, avvenuta il 24 settembre dopo un rinnovamento, ha ridato lustro e vigore all'intera piazza.

Grand Hotel Duchi d'Aosta

La struttura

Il Grand Hotel Duchi d’Aosta è un boutique hotel 5 stelle, situato nel più bel “salotto a cielo aperto” d’Europa; collocato in posizione strategica sia per chi arriva via terra o via mare e a pochi passi dalle più interessanti attrazioni cittadine, dalla Cattedrale di S. Giusto al Teatro Romano.

Le 45 camere e suite sono tutte caratterizzate da uno stile eclettico e raffinato, dotate dei migliori comfort quali TV Led Hd con canali satellitari, connessione internet Wi-Fi, aria condizionata con regolazione individuale, cassaforte elettronica, set cortesia e minibar con soft drinks. Camere ampie e luminose, recentemente rinnovate, alcune di esse offrono un’incantevole vista della Piazza Unità d’Italia e del Golfo di Trieste.

Il legame con l'Harry's Piccolo

Al pianoterra della struttura spicca il ristorante, due stelle Michelin, Harry's Piccolo. Occhio di riguardo da parte di chi sta provando a vincere premi alla 6ª sessione di "Check-in... gioca e parti!" perchè è proprio questo (insieme ad una notte all'hotel Vis-a-Vis) il primo e più ambito.

Matteo Metullio e Davide De Pra

Creato e lanciato nel 1972 da Arrigo Cipriani del famoso Harry’s Bar di Venezia, il brand Harry’s ha saputo mantenere nel tempo il suo fascino e la capacità di creare un’atmosfera inconfondibile. Una filosofia unica che, nata a Venezia, ha preso vita piena e propria nella straordinaria città di Trieste, dove oggi Harry’s rappresenta a pieno titolo un marchio che è sinonimo di eccellenza enogastronomica in tutte le sue espressioni.

Km vero: qualità senza limiti territoriali

Tra i capisaldi della filosofia Harry’s ce n’è uno che sta particolarmente a cuore agli chef Matteo Metullio e Davide De Pra: il km vero. Nel viaggio enogastronomico proposto si fondono elementi autoctoni e ingredienti lontani, terra e mare; con la costante ricerca della qualità senza limiti territoriali, come una nave pronta ad esplorare nuovi mondi.

Harry’s Piccolo: Dal Palato al Cuore

Un luogo intimo dove concedersi un’esperienza gastronomica esclusiva e suggestioni d’alta cucina, alla continua scoperta di nuovi sapori, piacere dei sensi ed emozioni per la mente.