Romantik Hotel Cappella: un inverno a 5 stelle in Val Badia

Dopo un’estate che l’ha visto svelare il frutto di un restyling completo in grado di aumentarne l’impatto panoramico e innalzare la soglia del benessere, il Romantik Hotel Cappella di Colfosco (Bz) indossa l’abito bianco per una stagione invernale da stella – o meglio, 5 stelle - della Val Badia. Incorniciato dal Sassongher e dall'imponente Gruppo del Sella, la struttura altoatesina inserita nel ristretto club del marchio di lusso Pearls by Romantik aspetta la neve dai balconi privati e dalle grandi vetrate e la consapevolezza di poter gustare fino in fondo il sapore della cucina locale in un ristorante che unisce tradizione e innovazione, ricerca e tipicità.

Romantik Hotel Cappella



Si parte per il giro intorno al Sella

Chi ha atteso con ansia il momento di poter infilare gli scarponi o saltare sulla tavola sa bene che il famoso giro sciistico intorno allo spettacolare Massiccio del Sella inizia proprio dall’hotel e attraversa i quattro passi di Sella, Pordoi, Campolongo e Gardena, mentre altre piste conducono in Val Gardena, a Cortina, sul Lagazuoi o sulla Marmolada. Trascorrere qui una vacanza significa mettere un’ipoteca sulle più belle viste panoramiche dell’area e cominciare idealmente la discesa un centimetro fuori dalla porta, alla conquista di oltre 40 chilometri di autentico divertimento sulla candida superficie dei monti pallidi, usufruendo anche di un asilo neve.

La spa



Offerta prima neve

Dal 4 al 22 dicembre 2021, l’offerta Prima Neve consente di guadagnare una giornata di vacanza e di skipass su permanenze di almeno 4 notti. Soggiorno di 4 notti al prezzo di 3; Skipass di 4 giorni al prezzo di 3; noleggio dell’attrezzatura da sci di 4 giorni al prezzo di 3 e pacchetto di 5 lezioni private al prezzo di 4. Valido anche per soggiorni di 8 notti al prezzo di 6.

Camera Deluxe Sella al Romantik Hotel Cappella



La stessa formula, ma a partire da permanenze di minimo 7 giorni, viene proposta da Dolomiti Super Sun, valida dal 20 marzo 2022 fino a fine stagione. Prezzo per il soggiorno a partire da 221 euro al giorno per persona in mezza pensione in camera doppia Alpin.



Romantik Hotels & Restaurants

Profondamente radicata nella rispettiva regione e plasmata dalla tradizione e dalla consapevolezza della qualità - questo è il senso dell’accoglienza per gli oltre 200 Romantik Hotels & Restaurants e 300 partner in 8 Paesi europei. Gli albergatori Romantik danno il benvenuto ai viaggiatori in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Olanda, Scozia, Italia e Francia. La cooperazione nelle vendite e nel marketing presenta da 40 anni l’individualità delle diverse strutture: da quelle immerse nella campagna, ai templi del benessere, fino agli hotel di lusso. Ottima cucina, tipicità e storia accomunano gli hotel a conduzione familiare per una collezione esclusiva di alto livello riunita sotto il marchio Romantik.