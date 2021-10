Hilton, i talenti della catena creano 4 novità nel menu

Richiamando l’attenzione di tutti gli amanti del buon cibo e dei drink - Hilton ha aggiunto alla propria offerta food&beverage quattro nuove creazioni gourmand uniche, disponibili in sette hotel Hilton in Italia e in 145 hotel in Europa, Medio Oriente e Africa.

Le nuovissime proposte gastronomiche sono state sviluppate nell'ambito del concorso annuale Flavour and Flair, lanciato dal Gruppo, in cui i talentuosi membri del team Hilton Food&Beverage in Europa, Medio Oriente e Africa si sono confrontati, gareggiando per avere il loro drink o il loro piatto presente nei menu degli hotel Hilton.

Le quattro creazioni dell'Hilton

La storia della gastronomia Hilton

Pionieri di lunga data in tema di gusto, le cucine e i bar degli hotel Hilton hanno dato vita ad alcune ricette diventate famose a livello internazionale. È firmato Hilton uno dei cocktail più richiesti in tutto il mondo, la Piña Colada. L'insalata Waldorf viene inventata il 14 marzo 1896 presso il Waldorf-Astoria Hotel di New York ed è sempre di uno chef del Waldorf Astoria di New York la gustosa Red Velvet Cake. Proseguendo sul filone dell’innovazione, di seguito riportiamo le quattro nuove “emozioni” di gusto.

La perfezione nella pasticceria... La Belle Provence

Un delizioso pan di Spagna a sei strati, con una sorprendente combinazione di rosmarino fresco, mandorle dolci e composta succosa di albicocche.

Il creatore, lo chef Ankit dell'Hilton Salwa Beach Resort & Villas in Qatar, ha preso ispirazione dalla regione francese della Provenza, che produce in grande quantità le albicocche, per dar vita a questa creazione di alta pasticceria.

Il migliore dei cocktail... Il Simia Sour

Regala un’atmosfera tropicale questo cocktail perfettamente bilanciato dal mixologist Andrea Volajova dell'Hilton Prague, Repubblica Ceca, caratterizzato da una gamma di aromi botanici freschi di gin, succo di limone piccante e succo di mirtillo rosso, condito con una schiuma di albume d'uovo.

Mocktail da leccarsi i baffi... La Zing-green Forest

Un mocktail salutare, ricco di delizioso tè verde freddo, acqua aromatica allo zenzero, succo di limone e miele dolce, con un tocco di menta per finire. Il barista Mohammed Hassan dell'Hilton Hurghada Plaza, in Egitto, ha voluto che la bevanda regalasse una sensazione rinfrescante di saporita bontà a ogni sorso e si allontanasse dagli intrugli dolci e carichi di calorie.

Una bowl potente... Il Rainbowl

Una bowl straordinariamente energetica, come nessun'altra. Lo chef de partie Pedro Caetano del Conrad Algarve in Portogallo si è ispirato ai colori dell'arcobaleno. La sua creazione comprende salmone ai mirtilli, quinoa e chia nera, granola salata e un'intera gamma di verdure e frutta esotica per creare un sorprendente effetto arcobaleno.

Emma Banks, vice president of F&B Strategy & Development Emea, ha dichiarato: «Da oltre un secolo offriamo deliziose primizie, dalla Piña Colada alla Red Velvet Cake. Ora i nostri team sono più che mai determinati a innovare e a dar vita a proposte F&B che diventino famose a livello internazionale. Galvanizzati dalla partecipazione alla competition Flavour e Flair, intendono replicare i loro illustri predecessori, indicando le tendenze del F&B per il prossimo secolo. Ora l’invito è quello di andare nell’hotel Hilton in Italia più vicino, fra quelli elencati, per assaporare tutte queste straordinarie novità».