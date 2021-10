Boutique Hotel La Place, tra lusso e tradizione nella Capitale

Con un suggestivo affaccio su Piazza San Lorenzo in Lucina, nel cuore pulsante della Capitale, la scorsa estate ha inaugurato il Boutique Hotel La Place, accogliente e riservata struttura ricettiva di lusso. Artefice e proprietario è Onorio Vitti, già patron di Vitti dal 1898 e di Taki - ristorante giapponese, quest'ultimo aperto nel 2007 nel quartiere Prati insieme a Yukari Vitti. La Place si trova in una delle piazze più belle della città, in un'oasi urbana fatta di caffè e boutique di lusso.

Lusso caldo e avvolgente

Gli arredi sono caldi e avvolgenti ma anche ricercati. Uniscono in un solo ambiente tutti gli elementi come il legno, il metallo e il marmo. Specchi, vetri, giochi di luci e piante verdi completano l'atmosfera rendendola ancora più suggestiva e indimenticabile.



Sette le camere

Sette le camere a disposizione. Eleganti e confortevoli camere matrimoniali arredate con abbinamenti di colori tenui e rilassanti: 2 Superior Room, 1 Deluxe Room, 1 Executive Room, 1 Classic Room, 1 Classic Balcony Room e 1 Standard Room.



Diversi i servizi extra

Il soggiorno è studiato per donare agli ospiti il massimo comfort grazie ai tanti servizi a disposizione come il filtro purificante per l'aria di ultima generazione, l'assistenza medica e la reception usufruibili a tutte le ore del giorno e della notte, ma anche, e soprattutto, le tecnologie di domotica di ultima generazione installate in ogni suite. Aprire le persiane, cambiare il colore e l'intensità della luce, ascoltare musica e prenotare un posto al ristorante è, all'interno de La Place, semplice e divertente.



In tavola le ricette della tradizione romana

A coccolare i palati degli ospiti, i piatti studiati e realizzati dagli chef. Una selezione di ricette della tradizione capitolina e italiana preparati con ingredienti di massima qualità abbinati a un'ampia e accurata carta dei vini che include etichette italiane e francesi. Al mattino, a disposizione degli ospiti una colazione completa con bevande e prodotti artigianali a scelta dello storico caffè Vitti dal 1898 da gustare in stanza, nella sala dell'hotel o nel giardino interno tra piante verdi, fiori e musica.