Capodanno giapponese: ecco la cucina Osechi dei grandi alberghi di Tokyo

Il 2021 sta per concludersi e Tokyo si appronta ad accogliere il nuovo anno riconfermandosi in cima alla classifica mondiale come città con più stelle Michelin al mondo. E per accogliere il nuovo anno, i migliori hotel della città preparano le loro proposte di cucina Osechi, cioè i piatti celebrativi per festeggiare il Capodanno, anche con consegna a domicilio.

Jubako a 6 livelli dell’Hotel New Otani Tokyo



Città di stelle e di trend globali

La quindicesima edizione della Guida Michelin della città incorona Tokyo non solo “al top gastronomia globale, ma anche come luogo in cui si creano i trend globali”, come dichiara il direttore internazionale della Guida Gwendal Poullenec, grazie ai suoi 432 ristoranti, di cui 203 stellati (da una a tre stelle) e 229 suggerimenti Bib Gourmands. Con questa bella notizia la città continua i preparativi per dare il benvenuto al nuovo anno a poche settimane dal Capodanno, una delle festività più importanti per i giapponesi, sinonimo di riunioni familiari e di cucina tradizionale Osechi.



Alla scoperta della cucina Osechi

La cucina Osechi è una collezione di piatti tipici del Capodanno giapponese, ognuno dei quali porta nel suo nome o nella sua forma un significato simbolico di buon auspicio per il nuovo anno, in ambiti che possono spaziare dalla fertilità, ai raccolti abbondanti o fino alla ricchezza economica. Poiché richiedono una lunga e laboriosa preparazione, oggi è molto comune acquistarli da ristoranti, confezionati nelle tradizionali scatole impilabili jubako, per poi gustarli nell’intimità della propria casa.



Le tradizionali jubako dei grandi alberghi in delivery

Quest’anno, come lo scorso, saranno numerosi gli abitanti della capitale del Giappone che sceglieranno di rimanere a casa per le festività per precauzione e moltissimi di loro acquisteranno esternamente i piatti di cucina Osechi. In questa atmosfera anche gli hotel più esclusivi della capitale, sempre in prima linea nell’offerta di cucina Osechi, preparano le loro tradizionali jubako e li adattano alle nuove esigenze, fornendo un servizio di asporto e consegna.



Jubako a ben 6 livelli al New Otani Tokyo

L’Hotel New Otani Tokyo, nel quartiere di Chiyoda, accoglie questo bisogno di trascorrere il Capodanno a casa in modo più ricco proponendo una lussuosissima jubako a ben 6 livelli, adatta a 4-6 persone e preparata con la collaborazione degli chef di cucina giapponese, occidentale e cinese dei ristoranti dell’hotel con pietanze esclusive. Una tra tutte: il roast-beef di wagyu di Saga.



Tre diverse tipologie da Gajoen Tokyo

L’Hotel Gajoen Tokyo, un hotel-museo con più di 90 anni di storia che si trova nel quartiere di Meguro, offre ben tre tipologie di jubako a uno o due livelli, a scelta tra cucina giapponese tradizionale, cinese e persino italiana. Queste ultime due sono pensate per chi preferisse piatti d’autore con un tocco glamour per il Capodanno in casa. Quale che sia la versione, i ristoranti dell’hotel vantano l’uso di ingredienti di altissima qualità.

Venti i piatti tra cui scegliere da Hilton Tokyo



Tradizionali o insolite da Hilton Tokyo

Infine l’hotel Hilton Tokyo, nel quartiere di Shinjuku, si unisce agli hotel che offrono servizio di consegna a domicilio delle proprie jubako per la prima volta dall’apertura della sua attività nel 1963, con una selezione di piatti tradizionali e insoliti, come il gratin e il pesce palla fritto. Venti i piatti tra cui scegliere, per comporre una jubako a un livello in edizione limitata di soli 100 pezzi ideati dal pluripremiato chef Genta Aoyagi del ristorante giapponese Junisoh.



