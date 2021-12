Un’idea per San Valentino? L’offerta Sexy Mama per un soggiorno trasgressivo a due

Spazi coloratissimi e di grande impatto, le maschere di gatto Silvestro e Dart Fener sul comodino, candele profumate e sexy-toy a disposizione nello store dell’hotel. È l’universo irriverente e gioioso di Mama Roma, che ha lanciato il pacchetto Sexy Mama, pensato per chi è alla ricerca di un pizzico di trasgressione, dal sapore scanzonato e gender-free. L’offerta, valida per il weekend (venerdì, sabato o domenica notte), include il soggiorno di una notte con prima colazione, due cocktail al bar dell’hotel, film per soli adulti da visionare in camera, “Sexy Mama Box” e late check-out fino alle 14 il giorno della partenza.

L’offerta Sexy Mama



Sexcation perfetta per San Valentino

Una stay-cation in versione sexy, per coppie di ogni genere e inclinazione. È il soggiorno lanciato dall’iconico brand lifestyle Mama Shelter nelle varie strutture del gruppo, fra le quali Mama Roma è il primo indirizzo italiano, rivelatosi fin da subito un successo. In particolare, dopo le misure di lockdown, l’offerta ha permesso a molte coppie di ritrovarsi e godere della persa intimità, dimenticando il distanziamento sociale.



Intrigante kit di benvenuto

All’arrivo in hotel, gli ospiti Mama Roma verranno accolti con un drink di benvenuto. In camera, arredata con letto a cinque stelle, topper e lenzuola satinate, troveranno la “Sexy Mama Box”, che include condom a brand Mama, lubrificante, olio per massaggi e altre sorprese. Nelle stanze, la grande smart tv con schermo 55 pollici è controllabile dal proprio cellulare, e propone sempre una vasta selezione di film gratuiti, anche per soli adulti, inclusi nella tariffa, mentre per beauty e relax nei bagni ci sono i prodotti biologici del brand francese Absolution. Nel pacchetto sono compresi anche la colazione per due e il check-out posticipato fino alle 14, che consente agli ospiti di concedersi ulteriori attimi di gioco e trasgressione.



La nuova area wellness

Per momenti di benessere da concedersi in due, Mama Roma ha recentemente inaugurato la nuova area wellness che prende ispirazione dagli ambienti delle antiche terme romane, con piscina indoor, sauna, bagno turco e spazio fitness.



Aperitivo con vista

Quando cala la sera, che cosa c’è di più romantico di un aperitivo con vista sulla città eterna? Lo splendido rooftop di Mama Roma, con vista sulla cupola di San Pietro e i tetti della capitale, è il luogo ideale per un brindisi a due. E Mama pensa anche all’intrattenimento della notte, con DJ set e musica dal vivo tutti i weekend.

Prenotabile online

Il pacchetto sex-cation può essere prenotato sul sito internet dell’hotel, a partire da 159 € a camera. L’offerta è valida per una notte nei giorni di venerdì, sabato e domenica, ed è soggetta a disponibilità.

Mama Roma, colorato e irriverente

Situato nel quartiere Prati, sulla riva occidentale del Tevere a poca distanza dal Vaticano, Mama Roma è il più nuovo fra gli hotel del brand lifestyle Mama Shelter. Mama Roma si caratterizza per uno stile colorato, sexy e irriverente, e per un design esuberante, che coniuga lo stile postmoderno italiano a rimandi giocosi all’arte classica e alle atmosfere dei Paesi del Sud.



L’hotel offre ai suoi ospiti 217 camere distribuite su sei piani, ristorante Giardino d’Inverno, pizzeria, Giardino d’estate e rooftop aperti anche agli ospiti esterni, area wellness con palestra e due spazi meeting denominati Ateliers. I prodotti del marchio Mama Shelter, come t-shirt, felpe, candele, profumi per gli ambienti e molti altri articoli potranno essere acquistati direttamente in hotel, oltre che nell’e-shop mamalovesyou.com.



Mama Shelter Roma

Via Luigi Rizzo 20 - 00136 Roma

Tel 06 94 53 89 00

it.mamashelter.com