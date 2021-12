Palazzo BN, l'ex banca diventa un tempio dell'ospitalità e della gastronomia

Una raffinata opera di restauro e recupero degli ambienti ha permesso la trasformazione dello storico palazzo che fu sede del Banco di Napoli di Lecce in un tempio dell’ospitalità e della gastronomia. Nel rispetto della storia dell’importante istituto napoletano, anche il nome che si è voluto dare alla struttura ne tiene conto, infatti il nome è, appunto, Palazzo BN.

L'imponente ingresso del Palazzo BN a Lecce ex sede del Banco di Napoli

Uffici trasformati in stanze e nella sala dell'ex banca ci sono bar e ristorante

Gli uffici sono stati trasformati in eleganti stanze e appartamenti dotati di tutti i comfort, il salone della banca ospita, invece, un attrezzatissimo american bar e la sala ristorante con le ampie cucine. Scale e marmi raffinati dell’antico palazzo sono ancora protagonisti e persino le antiche casseforti sono state mantenute, facendo capolino, a volte, anche nelle stanze degli ospiti, testimonianza tangibile della vecchia destinazione dell’edificio.

L'interno del Palazzo BN con vista sul bar 1/3 Un'altra angolatura del bar 2/3 La terrazza di Palazzo BN 3/3 Previous Next

Nel caveaux una palestra all'avanguardia

Nel caveaux è stata allestita l’attrezzatissima BN Welness dotata dI tecnologie all’avanguardia, tanto che è l’unica tra gli hotel di lusso in Europa a disporre di un D-Wall, specchio digitale Hi-Tech che permette di eseguire i gesti motori con il massimo controllo, consentendo di analizzare in tempo reale il lavoro sia dal punto di vista della singola performance sia dal punto di vista riabilitativo. Attraverso una telecamera 3D e una piattaforma di forza riesce a riconoscere fino a 16 articolazioni del corpo contemporaneamente, fornendo un bio feedback immediato.

Al bar Mauro De Giosa, in cucina Simone De Siato

Di ottimo livello il bar affidato all’esperienza di Mauro De Giosa, talentuoso e preparato barman con importanti esperienze alle spalle. L’aperitivo a Palazzo BN è un’esperienza assolutamente da provare. La cucina è invece la casa dello chef Simone De Siato che con il suo staff propone piatti di alto livello legati, persino, all’antica storia del Banco di Napoli. Come il dessert Banconota, che riproduce un’antica emissione della storica banca napoletana, oppure piatti che raccontano il territorio in chiave moderna.

Il barman Mauro De Giosa all'opera 1/3 A sinistra, lo chef Simone De Siato 2/3 Il dessert a forma di banconota 3/3 Previous Next

Coordinamento nelle mani di professionisti esperti

La sala è diretta con esperienza, maturità e competenza dal restaurant manager Giovanni Tortora, reduce da importanti esperienze in locali stellati come il ristorante Angelo Sabatelli a Monopoli. Chi si occupa di coordinare tutto questo è, invece, il direttore generale Marco Cagnetta, che dopo essersi fatto le ossa in altre importanti strutture in Italia e all’estero ha creduto nel progetto dell’imprenditore e finanziere italo svizzero Renè De Picciotto, che alcuni anni fa acquistò gli storici locali. Ci sono, insomma, tutti gli elementi a posto per ridare una nuova vita di successo a questo edificio storico nel centro di Lecce.

