Se L’amore non va in vacanza voi prenotate una di queste case

Il vero lusso per queste festività? Non farsi trovare da Google Maps! Scherzi a parte. Con il Covid, che purtroppo ancora non da pace, anche quest’anno sentiamo l’esigenza di “scappare” da tutto e (almeno per un po’) nasconderci in un rifugio sicuro con le nostre persone care, immersi negli splendidi paesaggi delle montagne italiane, dove la natura regna sovrana e dove, magari il cellulare non prende! Ma c’è un però: rifugio isolato dal mondo sì, ma dotato di tutti i confort. E con uno charme unico. Un desiderio facile da realizzare affittando una baita o uno chalet, magari anche a due passi delle piste. Noi ve ne consigliamo tre: comune denominatore, oltre al paesaggio mozzafiato che dona pace all’anima, l’atmosfera magica da cottage innevato proprio come nel film di Natale, L’amore non va in vacanza!



White Deer - Alto Adige

È un’antica residenza di caccia del ‘500. Fonte: Facebook

Percorrendo un’incantevole stradina che attraversa i boschi di San Lorenzo di Sebato (Bz), si arriva a un’antica residenza di caccia del ‘500, le cui atmosfere calde e rassicuranti si inseriscono armoniosamente nella natura incontaminata della natura della Val Pusteria.



White Deer, questo il nome poetico, è uno chalet di lusso in una tenuta privata di quasi 60 ettari, riportato a nuova vita da un restauro attentissimo: addirittura la recinzione esterna è stata costruita in legno secondo un’antica tecnica a incastro in uso nel Settecento.



Al suo interno non manca davvero nulla. Varcata la soglia del portone in legno di rara bellezza, ci si ritrova catapultati in un mondo antico dove il tempo diventa piacevolmente rarefatto. La stube, in stile tipicamente alpino, accoglie i suoi ospiti in un avvolgente abbraccio: il calore del legno d’abete, la bellissima stufa in muratura, la panca che corre lungo le pareti…



Quattro le camere, una diversa dall’altra, alcune affacciate sulla valle, altre verso i boschi. Luminose, silenziose, romantiche, curate in ogni minimo dettaglio e belle semplicemente belle, in cui concedersi dei momenti unici, per un sonno imperturbabile. Il relax continua all’interno dello chalet con il fuoco del caminetto e della stufa tirolese, gli aromi degli oli naturali, i vapori ed i profumi della natura aleggiano nell’aria.

L'atmosfera calda e accogliente



Ma c’è di più: dall’esterno del lodge si accede a quella che un tempo fu una piccola stalla delle capre, con pareti in pietra originali e il soffitto in legno. Ora è un’accogliente cantina, dove degustare una selezionata scelta di vini, in compagnia del proprietario, che guiderà gli ospiti alla scoperta di aromi e sapori tipici della regione.



White Deer San Lorenzo Mountain Lodge | Frazione Elle 23 - 39030 San Lorenzo di Sebato (Bz) | Tel 0474 404042 | www.sanlorenzolodges.com



QC House - Lombardia

Una casa di famiglia tutta di legno al limitare del bosco. Fonte: qchouse.it

Una casa tutta di legno al limitare del bosco, come nelle favole. Una casa amata e curata, che conserva il tipico profumo di famiglia, di giorni vissuti fino in fondo in completa spensieratezza, di tappeti, di libri, di panche, di giocattoli, di poltrone, di maglioni di lana, dei piatti delle feste, ma soprattutto del legno di montagna, il cirmolo. Ecco la magia della QC House a Santa Caterina Valfurva (So), dono di nozze dei genitori al figlio Pericle Quadrio Curzio, fondatore del gruppo QC Terme. Soggiornarvi è immergersi nei ricordi legati a questa casa, i ricordi di una famiglia che, fiera delle sue origini in Valtellina, ha trovato qui quello che è più di un rifugio, è il suo heart quarters, il quartier generale degli affetti.



Tutta in legno di cirmolo e su tre piani, la casa è circondata da mille metri quadrati di giardino. Sette camere, tutte colorate, ognuna con un suo stile, e una grande zona giorno con cucina e salotto. Come in tutte le vecchie case del dopoguerra (è stata costruita nel 1946) c’è un solo bagno per piano che sono gli unici locali rinnovati completamente, mantenendo però il look originario e aggiungendo quel tocco di wellness che è oggi la cifra QC.



Il resto della casa è stato lasciato esattamente come lo ha vissuto la famiglia in tutti questi anni: al primo piano grandi locali comuni per giochi di società, niente televisione, tanti libri, calore e profumo di legno. E tre ambienti inesistenti più nelle case moderne: la dispensa, dove appendere bresaole e salumi, il guardaroba e la lavanderia.

La casa è piena di ricordi. Fonte: qchouse.it



Intorno, il bosco - ci si trova nel cuore del Parco dello Stelvio - con i sentieri per le fat bike e gli impianti di risalita del comprensorio di Santa Caterina, per divertirsi tra sci alpino, carving, snowboard e telemark. Senza dimenticare che a meno di mezz’ora si arriva al tempio del relax che questa famiglia ha creato: QC Terme Bagni Vecchi e Bagni Nuovi



QC House | via Freita 7 - Santa Caterina (So) | qchouse.it



Perle di Qrma - Valle d’Aosta

Fil rouge: legno e fantasie tartan. Fonte: leperlediqrma.it

Varcata la soglia, tra legno e fantasie tartan, sembra di entrare nella casa di Babbo Natale in persona. Siamo a Le Chalet di Perle di Qrma, nella frazione di Dolonne, a Courmayeur (Ao). Le Chalet era un punto di ritrovo per la raccolta del latte delle vicine stalle. Un luogo di riferimento per un antico rito quotidiano: la mungitura. Oggi, una ricostruzione attenta ha restituito intatta la sua identità, esaltando il fascino e la raffinatezza di questa casa. Si entra accolti dal profumo del legno. Sulle pareti, la vita della montagna è richiamata con disegni realizzati a graffio sulla calce. Le Chalet ha tre camere e due bagni e ospita fino a 6 persone. La sistemazione interna, così come l’arredo, è essenziale. La suddivisione degli spazi sottolinea lo stile montano in questo angolo a dimensione umana.

All’esterno, il magnifico giardino roccioso offre uno spazio aperto sulle montagne circostanti, a disposizione di chi vuole dedicarsi coccole, benessere e pace. Una piccola casa con un’anima profonda. Un rifugio caldo e solido come la pietra durante il freddo inverno, dove ritrovarsi con la famiglia e provare a fermare il tempo.



Da qui in pochi minuti ci si trova al cospetto del “gigante Bianco”, con le piste perfettamente battute dei versanti del Chécrouit e della Val Vény e i freeride a Punta Helbronner. Si può anche salire sul “tetto d’Europa” con la Skyway Monte Bianc.



Le Chalet | Frazione Dolonne, Courmayeur (Ao) | Tel 345 1048533 | leperlediqrma.it