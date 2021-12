Relax ed enogastronomia, la formula di Natale del Bonfanti Hotel Design

Il Bonfanti Design Hotel di Chienes (Bz), in Val Pusteria, propone il pacchetto speciale “Natale al design”, 7 notti da trascorrere in un’atmosfera rilassata e famigliare in una delle moderne stanze design con cena natalizia gourmet preparata da Maurizio Lauriola, giovane chef pugliese che rielabora sapori mediterranei, ricette internazionali e specialità tradizionali altoatesine con la giusta dose di creatività e innovazione e l’utilizzo di prodotti regionali di stagione. Un menu a sorpresa, a più portate.?

Una camera del Bonfanti Hotel Design

L'esperienza culinaria

Di livello anche le etichette selezionate - tra gli oltre 100 vini altoatesini e nazionali presenti nella cantina dell’hotel, dal direttore Jan Vlasak, che racconta spiega: «L’offerta enogastronomica del Bonfanti Design Hotel è davvero unica e pensata per deliziare molti buongustai. Insieme al nostro chef abbiamo alzato gli standard, soprattutto per quanto riguarda la selezione della materia prima, scegliendo solo ingredienti di ottima qualità, nonché l’aspetto estetico e la presentazione dei piatti. Puntiamo molto sulle emozioni legate all'esperienza culinaria. Ogni giorno è una nuova sfida e siamo molto contenti dei risultati ottenuti finora: nei primi mesi di apertura siamo riusciti a raggiungere un tasso di occupazione totale del 90%».

Maurizio Lauriola

Ricca area wellness

Nel pacchetto tutti i servizi speciali dell’hotel, tra cui, oltre all’accesso alla grande area wellness con piscine (quella esterna di 25x8 metri è riscaldata tutto l’anno), saune (di cui una panoramica nel bosco), una nuova snow room, il bagno di vapore e persino un laghetto balneabile, anche un comodissimo servizio navetta da e per Plan de Corones per raggiungere in comodità gli impianti di sci e poter quindi abbinare il soggiorno relax in hotel al divertimento sulle piste del comprensorio.

La piscina riscaldata tutto l'anno e il laghetto balneabile

A tutta neve

Con oltre 120 km di piste (49% di piste blu, 27% di piste rosse e 24% di piste nere!), 32 impianti di risalita, uno snowpark e tanti rifugi, il comprensorio di Plan de Corones (circuito Dolomiti Superski) si apre a molteplici attività: sci, snowboard, ciaspole, sci di fondo, scialpinismo, slittino, escursioni. Oltre a questo circuito si può scegliere anche tra due comprensori vicini: quello di Speikboden, situato tra Campo Tures e Lutago, circuito piccolo ma altrettanto vario (38 km di piste) e quello della Skiarena Klausberg, forte di una scuola sci con 45 istruttori. Due mete fuori dal circo bianco più affollato ma con un ventaglio di proposte che promette tanto divertimento.

Bonfanti Design Hotel

Pusterlalestr. 12 - 39030 Chienes (Bz)

Tel. 474 569563

www-bonfanti-hotel.com