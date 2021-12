Innamorati gourmet? Da Zash Boutique Hotel il menu afrodisiaco stellato

Siamo a Riposto (Ct), al baricentro tra Taormina, Catania e gli impianti sciistici Etna Nord. Nella frazione Archi la famiglia Maugeri possiede una tenuta con antico casale e 13 ettari di terreni coltivati ad agrumeti. Dopo un’accurata, filologica e moderna ristrutturazione architettonica, Carla Maugeri che lo gestisce è una brava architetta, nel 2011 nasce Zash, suono onomatopeico che descrive il suono del vento tra le fronde, definito un Country Boutique Hotel non classificato con le solite stelle. Prima della pandemia una clientela essenzialmente straniera e comunque attratta da una struttura e servizi esclusivi e di classe.

Una location davvero romantica



Punto di incontro tra natura, storia e tradizione

Zash è un punto di incontro tra natura, storia, tradizione, paesaggio, eleganza, originalità, moderno confort, mobili di design, molte vetrate, all’interno del fabbricato è rimasto, ristrutturandolo e cambiandone la destinazione, una cantina con vecchio palmento in pietra dove si pigiava l’uva.



Diciassette le camere

Sono 17 camere di varie dimensioni, tutte attrezzate per rendere indimenticabile un soggiorno, tante finestre e pareti vetrate per immergersi nel paesaggio, si può scegliere tra le Blend Room, di circa 30 mq poste nella cantina dove prima c’era la bottaia, le Iconic e le Historic Room al primo piano della struttura o adagiate nel verde degli agrumeti, le Suite che offrono una vista mozzafiato dal terrazzo, o il relax e la discrezione di un patio in un agrumeto privato, ampie circa 55 mq in due locali. Infine, quattro Pool Villa, di cui due con mini spa privata, con vetrate panoramiche che spaziano dall’Etna al mare, terrazza e vasca idromassaggio private, ideali per un weekend veramente romantico.



Relax in un’atmosfera unica

Oltre la piacevolezza delle stanze c’è l’accoglienza nel vecchio palmento oggi adibito a reception, a ristorante e bar, un’ampia piscina con bar circondata dal giardino di agrumi. Inoltre, per rendere più completo il soggiorno una spa in un ambiente caldo, rustico e moderno, con piscina coperta, sauna, bagno turco, doccia emozionale, aperte agli ospiti, cabina per trattamenti e massaggi individuali.



La stella di Giuseppe Raciti

Altra perla dell’unicità di Zash è il ristorante, regno di un giovane chef trentaseienne di talento Giuseppe Raciti, membri di Euro-Toques Italia, che vi è approdato nel 2014 portandolo ai massimi livelli ottenendo anche la stella Michelin nel 2019. Raciti definisce la sua cucina «divertente, colorata, creativa, interprete di contrasti e di sapori, che si basa sui prodotti siciliani, influenzata dalle sue esperienze di cucina francese, ricca e profumata da tanti agrumi, utilizzando l’orto di proprietà dell’albergo».

Per un San Valentino piatti afrodisiaci

In occasione del San Valentino, Zash, oltre al normale soggiorno e ai pasti nel ristorante stellato, propone per coppia un pacchetto di una sola notte che comprende: soggiorno nella camera scelta, benvenuto in camera, un trattamento per ciascuno nella spa, colazione e cena nel ristorante, quest’ultima con quattro portate proposte dallo chef. Raciti non ha ancora definito il particolare menu, ma già pensa a piatti emozionali, afrodisiaci, per rendere l’evento ancor più indimenticabile.



Il costo del pacchetto inizia da 442 euro per le camere Blend. Questa offerta, che si chiama Febbraio d’Amare, in realtà è fruibile in qualsiasi giorno di febbraio ed eventualmente si possono aggiungere altri giorni.



Zash Country Boutique Hotel

Strada Provinciale 2 I-II 60 - Riposto, frazione Archi (Ct)

Tel 095 7828932

www.zash.it