Natale finito, detox dai Parenti serpenti: rifugiamoci in questi monasteri del terzo millennio

«Certo che questo Natale è proprio venuto con tutti i crismi»! Se anche voi, passata la festa, avete nella testa la celebre frase di Parenti Serpenti, il film del 1992 diretto da Mario Monicelli, con attori che definire strepitosi è dire poco, questo è l’articolo giusto per voi. Perché, diciamocela tutta, anche se questo Natale non ha potuto, causa Covid, ancora regalarci le immense tavolate in famiglia, per molti anche le piccole riunioni con i parenti sono tutt’altro che semplici. E così, anche se speriamo che nel vostro Natale in famiglia il capitone non sia finito fuori dalla finestra, sappiamo che sentite l’esigenza di fare un detox… dai parenti! Come? La soluzione è rifugiarsi negli antichi luoghi dello spirito (monasteri, abbazie o conventi) in uno degli angoli più remoti d’Italia, che oggi, dopo abili e attenti restauri, sono stato trasformati in esclusivi resort, residenze e alberghi suggestivi. Dove spesso non prende nemmeno il cellullare! Ecco tre indirizzi che abbiamo scovato per voi, ma, mi raccomando, non ditelo a mamma!



Eremito Hotelito del Alma - Umbria

Eremito, una sorta di monastero del terzo millennio. Foto: Facebook

In clausura certo, ma con la “mentalità” di oggi! Per questo è nato Eremito, una sorta di monastero del terzo millennio, un resort ispirato alla saggezza monastica per viaggiatori in cerca di un riposante alloggio di charme. È completamente immerso nei boschi di Parrano (Tr), in Umbria, in una valle defilata a una cinquantina di chilometri da Orvieto (Tr) e da Civita di Bagnoregio (Vt). Restaurato sull’originaria struttura del Trecento secondo i canoni della bioarchitettura, a cui sono stati aggiunti un ristorante, un bar e una spa scavata nella roccia, Eremito è un vero resort laico dall'atmosfera monacale, ecologico e silenzioso (l’assenza di parole a cena è una regola) senza telefono, internet, televisione o aria condizionata.

Le camere, poi, dette Celluzze, ricalcano il modello delle antiche celle utilizzate dai vecchi padri eremiti e con il loro stile minimalista sono ricche di fascino.



Il ristorante Il Refettorio offre solo cucina vegetariana e vegana a menu fisso con piatti che si ispirano a ricette dell’antica tradizione. Tante le verdure e frutta esclusivamente di stagione per riassaporare i veri sapori della campagna. Il pane e la pasta sono tutti fatti in casa, come le marmellate e i dolci.

Il Refettorio



Per riflettere, rilassarsi, staccare letteralmente la spina da tutto (e da tutti) sono disponibili sedute di yoga, mentre la bella terrazza esterna è imperdibile nelle notti con la luna piena.



Eremito | Località Tarina 2 – 05010 Parrano (Tr) | Tel 0763 891010 | www.eremito.com



Castel Monastero Resort & Spa - Toscana

Nell’anno mille era un convento. Fonte: Facebook

Nella vicina Toscana, nel cuore del Chianti senese il luogo perfetto per “non farsi trovare” è Castel Monastero Resort & Spa a Castelnuovo Berardenga (Si) che nell’anno mille era un convento e che in seguito divenne castello e monastero della famiglia Chigi



Oggi, invece, è un resort di lusso con spa e ristoranti gourmet immerso in uno dei paesaggi più belli d’Italia, tra vigneti di Chianti, colline di grano, foreste di castagni e lunghi filari di cipressi.

Oggi è un resort di lusso con spa e ristoranti gourmet. Fonte: Facebook



Tra queste mura millenarie, le 74 camere e suite e la Villa Lavanda rendono omaggio all’eleganza e all’armonia delle antiche dimore toscane. Tutte le camere sono arredate secondo uno stile contemporaneo, ma ispirato alla pura tradizione della regione Toscana.



Due i ristoranti: “Contrada”, il ristorante gourmet con piatti raffinati, e “La Cantina", nella cantina duecentesca del maniero con le sue altissime volte a botte, per provare le specialità locali ed i migliori vini toscani.



Dal gusto al benessere con la spa di più di mille metri quadri con centro benessere. Al suo interno, una vasca ad alta densità salina, altamente detossinante, idromassaggio Infinity con cascate, 2 saune, hammam e docce emozionali.



Castel Monastero Resort & Spa | Località Monastero D'Ombrone 19 - 53019 Castelnuovo Berardenga (Si) | Tel 0577 570001 | www.castelmonastero.com



San Francesco al Monte - Napoli

L’albergo di charme è stato ricavato da un monastero del Trecento. Fonte: sanfrancescoalmonte.it

E per chi vuole “richiudersi” in convento per un po’ ma al mare e con una vista mozzafiato? Perfetto a Napoli il boutique hotel San Francesco al Monte. L’albergo di charme è stato ricavato da un monastero del Trecento le cui celle dei monaci sono diventate 45 eleganti camere che, con la vista sulla città, sul Vesuvio e sull’Isola di Capri, rendono ancor più affascinante l’hotel.



Il monastero su cui sorge risale al XVI secolo ed ebbe origine da una prima unica cella che Frate Agostino da Miglionico dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, detti anche Barbanti per la loro fluente barba, scavò nel fianco della collina di San Martino, in un'area isolata detta la montagna. Con il tempo, la prima cella divenne la chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire, e un complesso religioso più ampio e organizzato si sviluppò lungo il fianco della collina

Il monastero risale al XVI secolo. Fonte: Facebook



Il progetto di adattare l'antico monastero ha sapientemente conservato aree affascinanti e artisticamente importanti come la Cappella di San Giovan Giuseppe della Croce, patrono di Ischia, la Sala del Forno e il Refettorio affrescato. Si possono vedere frammenti di affreschi, antiche maioliche e decorazioni in ogni angolo della struttura. Il terzo piano ospita anche la cella in cui Giovan Giuseppe della Croce trascorse gli ultimi 12 anni della sua vita. Ricordato per il miracolo delle albicocche che crescevano intorno a lui anche durante l'inverno, è stato beatificato nel 1789. Nello stesso anno, la sua cella è stata trasformata in una cappella votiva e oggi, è una delle zone più incantevoli di tutta la struttura.



Hotel San Francesco al Monte | Corso Vittorio Emanuele 328 - 80135 Napoli | Tel 081 4239111 | sanfrancescoalmonte.it