Hilton, in Italia ecco il Rinascimento del Gusto. Idee sfiziose in cinque hotel

Il Rinascimento del Gusto è il nuovo progetto degli alberghi Hilton: ovvero una rinascita della creatività e del gusto italiani, che potrà essere vissuta gustando prodotti eccellenti in luoghi iconici e con un servizio perfetto. Per farlo Hilton ha selezionato il Rosoloio di Bergamotto Italicus, il gelato Grom ed i vini del Gruppo Lunelli.

Hilton Molino Stucky di Venezia

A Venezia aperitivo di pesce con vista sulla Laguna

All’Hilton Molino Stucky di Venezia, ad esempio, lo Skyline Rooftop Bar ha creato alcuni sapienti abbinamenti per un aperitivo unico: come le lamelle di pesce affumicato e marinato create dallo chef Luca Nania in abbinamento con il cocktail Giorgione’s Passion, a base di Rum bianco, passion fruit e uno shot di spumeggiante Ferrari Trento, ideato da Gabriele Cusimano. Un’elegante esperienza del gusto dal meraviglioso colpo d’occhio unico sulla città-museo più iconica al mondo.

A Sorrento i gelati Grom

Al Pagoda Bar dell’Hilton Sorrento Palace, a bordo della scenografica piscina con vista sul golfo e nei profumi dell’agrumeto, il carrello di gelati Grom, realizzato con ingredienti di origine naturale e senza coloranti e aromi, è l’ideale per vivere un momento di pura meraviglia per nutrire i propri sensi e immergersi nella bellezza del paesaggio.

A Milano menu modaiolo

All’Hilton Milan, sofisticato hotel ideale per scoprire la città della moda, il Concept45, ristorante accogliente ed elegante che offre un viaggio attraverso i sapori tipici della cucina tipica del Nord Italia, ha preparato un menu in cui l’aperitivo modaiolo vede, tra l’altro, il Pinot Nero D.O.C. Maso Montalto delle Tenute Lunelli abbinato al Chevice di Sgombro e Gamberi o al Blinis con salmone marinato alla vodka, crema di latte e caviale di lime.

A Roma Rosolio Italicus protagonista

All’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, elegante proprietà nel cuore di Roma, lo Sky Blu Rooftop l’esperienza Bites and Bar vede un aperitivo con il Rosolio Italicus - l’aperitivo dei Re - in vero stile italiano, con uno Spritz moderno al gusto di bergamotto, accompagnato dai famosi Bites creati dallo chef Carmine Buonanno per uno spuntino veloce ma gustosissimo.

Roma bis il Prosecco Superiore Bisol1542

Sempre a Roma, al Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, magnifico resort a pochi minuti dal centro di Roma, l’arte italiana incontra la bellezza della natura: sulla terrazza del Tiepolo Bar, a due passi dal famoso trittico di Tiepolo che dà il benvenuto all’ospite con l’eleganza di un capolavoro raro, ci si rilassa immersi nel parco mediterraneo sorseggiando un ottimo calice di Prosecco Superiore Bisol1542, e degustando gli stuzzichini golosi ricchi dai colorati sapori estivi.