Al Vivosa Apulia Resort si vive il Salento a 360 gradi fra giri in barca, escursioni e natura

Per vivere il Salento a 360 gradi, l’hotel Vivosa Apulia Resort ha pensato di organizzare una serie di esperienze esclusive per i propri ospiti così da scoprire le eccellenze del territorio. Dalla romantica cena in spiaggia con un menù a base di pesce e vini inclusi (circondati dal rumore delle onde del mare) alla visita della Lecce barocca, per addentrarsi nel centro storico della città con i suoi palazzi, i suoi caratteristici vicoli e assaggiare il famoso street food: caffè in ghiaccio con pasticciotto e rustico leccese. Prevista anche la visita della bottega di cartapesta "Di Don Francesco" per immergersi nella tradizione salentina di questa antica arte.

Giri in barca a vela per scoprire la costa attorno al Vivosa Apulia Resort

Otranto e il lago di Bauxite

Per chi vuole proseguire la visita del Salento, non deve perdere Otranto, con la visita guidata al centro storico della città (racchiuso dalle mura aragonesi), il lungomare, il Castello e la spettacolare Cattedrale Romanica impreziosita dal maestoso pavimento a mosaico raffigurante l'albero della vita. Un mini trekking vista mare permette di ammirare il "Lago della Bauxite" (una piscina naturale formatasi in una ex cava) e il faro della Palascìa (che si trova nel punto più a est d'Italia). Terra di confine tra il Mediterraneo e l’Oriente, Otranto è una mescolanza di culture incorniciate da una natura selvaggia e straordinaria.

Kayak e cavallo per i più sportivi

Per gli sportivi, il Vivosa Apulia Resort ha pensato a un’escursione marina guidata in kayak: pagaiando si esplora la costa di Santa Maria di Leuca, una tra le più rinomate rotte panoramiche del Salento ricca di paesaggi mozzafiato, alte pareti di roccia a picco sul mare, calette nascoste e grotte marine del paleolitico. Lungo la costa sono previste soste per un bagno rinfrescante nelle acque limpide. Per chi preferisse la terraferma, l'alternativa è un’incantevole passeggiata a cavallo nel Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento tra natura, mare e un paesaggio meraviglioso.

I borghi dell’entroterra

Divise da pochissimi chilometri, Presicce e Specchia, si adagiano tra le serre salentine e sono encomiate tra i borghi più belli e caratteristici del Belpaese e non solo. Un’affascinante visita guidata in notturna conduce alle dimore storiche e corti contadine, vicoli e paesaggi inaspettati, sostando in piazze ariose vissute dai locali come salotti a cielo aperto e dominate dalle rispettive chiese matrici. Interessante la visita ad un frantoio ipogeo, lascito culturale e testimone silenzioso di un’industriosità geniale che racconta dell’antica produzione dell’oro verde.

La magia delle grotte pugliesi a bordo di un gozzo storico

L’escursione in barca a vela, sul versante adriatico permette di ammirare la costa alta, rocciosa e a strapiombo sul mare. La partenza è dal porto turistico di Santa Maria di Leuca: dopo qualche minuto si staglia l'imponente faro situato accanto al Santuario della Madonna, che indica la fine della penisola Italiana. L’itinerario prosegue con la scoperta delle prime grotte marine di Terradico, Vertusella, dell'Ortocupo. Veleggiando sottocosta si incontrano ancora la grotta delle Vore, la Cattedrale e il Pozzo, l'alta scogliera del Ponte Ciolo con il suo canale che si riversa in mare. Il capitano, guida turistica, spiega con tanti dettagli le bellezze del territorio. Ci si lascia trasportare dal vento, in un’atmosfera idilliaca, accompagnati dal profumo del mare e dalla luce salentina. Diverse soste per il bagno rendono l’escursione indimenticabile.

Oppure, in relazione al vento del giorno, si salpa per il versante ionico, splendido per i tramonti e con una visuale di una costa bassa e piena di piccoli paesini sul mare. Superata Punta Ristola si incontrano le prime grotte costiere del Diavolo, del Fiume (con la singolare presenza di una sorgente d’acqua dolce generata da un’attività idrica carsica, qui è possibile ammirare una caratteristica unica, ovvero un vasto fondale sabbioso) e delle Tre Porte, sovrastate dalla Torre Vecchia degli Uomini Morti. Particolare è la grotta delle Tre Porte, con tre diversi ingressi naturali che conducono a un’unica sala centrale. All’interno della grotta, composta da stalattiti, si può osservare un bellissimo cunicolo che termina dopo circa 20 metri appartenente ad una grotta che si costituisce all’interno, denominata a sua volta “grotta del bambinello” poiché si narra che qui fu ritrovato il molare di un bambino di circa 10 anni risalente all’età Neanderthaliana. Le rinfrescanti soste per il bagno vengono effettuate in luoghi paradisiaci: nei pressi delle grotte marine dei Giganti e della Stalla accanto alla Torre di avvistamento diruta Marchiello. Si termina il giro con le caratteristiche insenature delle Marine di Felloniche e di San Gregorio.

Durante l'escursione, l’aperitivo salentino con frise, tarallini, ricci appena pescati, seguito da una gustosa spaghettata di ricci a bordo diventa un momento conviviale per degustare l’animo del Salento.

Vivosa Apulia Resort, natura vista mare

Immerso nella natura, il Vivosa Apulia Resort è uno dei pochi resort in Salento direttamente affacciato sul mare. E che mare! Qui, le sfumature del turchese e dell’azzurro si mescolano con il cielo: lo sguardo accarezza l’orizzonte e l’atmosfera di relax e di vacanza pervade i 23 ettari nei quali è incastonato il Vivosa Apulia Resort, con formula all inclusive.

Le lunghe passeggiate a piedi nudi sulla sabbia finissima, la pineta avvolta nei profumi della macchia mediterranea, il bagno nell’acqua trasparente di questo tratto di mare, lo rendono un luogo vero e speciale. La spiaggia privata con lettini e ombrelloni (e un suggestivo ristorante la sera) è un highlight davvero unico in Salento e offre agli ospiti il privilegio di respirare l’aria della vacanza tra concerti delle cicale, sciabordio delle onde e vento tra gli alberi. Per raggiungere la splendida spiaggia, si cammina attraverso i giardini fioriti che circondano le scenografiche piscine disposte su diversi livelli, poi ci si immerge qualche minuto nella pineta per poi “sbucare” tra le dolci dune di sabbia e vedere davanti il mare. Il Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento è un armonico contenitore di atmosfere mediterranee.

All'interno del resort trovano spazio 333 camere situate in 10 corti realizzate in tufo calcareo, una pietra tipica della Puglia: intimi cortili che ricordano i borghi pugliesi, con le scale, gli archi, i fiori e i patii.

Le novità dell'estate 2021: esperienze su misura, Spa

Attività tailor made organizzate ad hoc per gli ospiti: le “deluxe experiences” vengono proposte in esclusiva per gli ospiti del Vivosa, come snorkeling in aree incontaminate (lungo la costa ci sono grotte e luoghi davvero unici visitabili solo in barca). E poi tutta una serie di tour alla scoperta dell’entroterra, organizzati per renderli autentici Hip - High Individual Places - unitamente ai momenti aperitivo: da quello in barca con prodotti del territorio, ai bike tour con aperitivo in una location esclusiva. Uscire dal resort per visitare altri luoghi del Salento significa conoscere molti aspetti della zona e tuffarsi nella storia, nella tradizione agricola e nella cultura di questa terra la cui bellezza non si limita solo al mare.

Anche il centro benessere Vos - Vivosa Organic Spa si inserisce in maniera naturale nella tematica eco legata all’ambiente proponendo trattamenti esclusivi, legati al territorio: si tratta della prima e unica “organic Spa” di tutta la Puglia. Grazie alla filosofia legata al concetto naturale e biologico, la spa del Vivosa Apulia Resort ha vinto il prestigioso “World Luxury Spa Awards”. Per gli ospiti sono a disposizione 800 metri quadri di benessere, con sauna, bio sauna, hammam, percorso Kneipp e piscina con getti idromassaggio. Per i più attivi, invece, c'è il Vivosa Fitness crew propone un programma settimanale ricco di appuntamenti imperdibili che include spinning, yoga, pilates, hiit fit, percorso pinewood spartan, meditazione e molte altre attività.

Per le famiglie, da quest’anno ci sono ben cinque fasce d’età (dai 2 ai 17 anni) per un divertimento assicurato: Baby, Kid, Mini, Young e Tribe Club. Laboratori legati al riciclo, alla botanica, agli animali e all’ecologia, giochi in pineta, in spiaggia, teatro.

Per informazioni : www.vivosaresort.com/