Tappa autunnale al Granbaita per vedere il Burning Dolomites

Quando le prime fresche arie autunnali preannunciano l’inverno, uno spettacolo unico avvolge la Val Gardena: non solo gli alberi si accendono delle mille sfumature prima del giallo e poi dell’arancio e del rosso, ma anche le montagne si infiammano. Burning Dolomites, uno straordinario spettacolo naturale, unico nel suo genere, dovuto ad una particolare irradiazione solare, che colora di rosso le cime dolomitiche che fanno da corona alla valle. È in questo periodo che si coglie l’anima più intima della Val Gardena, dove – dopo i frequentatissimi mesi estivi - torna la calma più assoluta, che invita al relax più profondo. Per condividere con gli ospiti la magia delle Dolomiti incorniciate dagli infuocati colori autunnali, e far godere loro della stupenda gastronomia di questa stagione e dei salutari trattamenti benessere ideali per affrontare in piena forma la stagione invernale, lo storico Hotel Granbaita Dolomites, raffinato 5 stelle nel cuore di Selva di Val Gardena (Bz), resta quest’anno eccezionalmente aperto.

Pronti per giornate ritempranti?

Ad attenderli, giornate realmente ritempranti, fra relax e vita attiva nella natura. In programma per loro, escursioni alla scoperta dei luoghi più belli e spettacolari della Val Gardena e pedalate panoramiche lungo tracciati da mito (quali il Sella Ronda) con guide esperte private dell’hotel, senza bisogno di preoccuparsi dell’attrezzatura dato che avranno a disposizione bici elettriche dell’ultima generazione, caschetti, bastoncini e zaini da camminata. I più sportivi possono prendere parte alle attività del programma Val Gardena Active, con una riduzione sul prezzo.



Rituali benessere

Al rientro in albergo, gli ospiti sono avvolti dal benessere della Savinela Spa, con i benefici delle acque calde a 30° delle grandi piscine interna ed esterna, rivitalizzate secondo il Metodo Grander, che ne potenzia le caratteristiche naturali e gli effetti positivi. Nei suoi oltre 2mila mq di estensione, la spa propone un percorso di benessere unico nel suo genere che valorizza – nei trattamenti e nei prodotti utilizzati - i principi attivi degli elementi naturali delle Dolomiti.



La sauna finlandese, il bagno turco al vapore e quello aromatico, le saune al fieno e al cirmolo, la sauna panoramica con Aufguss diverse volte a settimana, le saune private per chi desidera la massima privacy, sono ideali per purificare il corpo, eliminare le tossine, rafforzare il sistema immunitario. Benefici sono anche l’oasi salina con grotta e piscina la doccia di neve.



Fra i molti trattamenti adatti al periodo autunnale, ci sono Alpine Ritual Steviola, con bagno di fieno che previene problemi alle vie respiratorie e malattie stagionali come bronchiti ed influenze, seguito da un massaggio; Detox – Skin Regimen, trattamento viso detox con azione anti-age per pulire in profondità la pelle dai metalli pesanti, particolarmente adatto a chi vive in città con effetto chelante e con longevity complex; Maschera peel-off al carbone vegetale e booster personalizzati in base al tipo di pelle; Pinda Sweda, un trattamento con sacchettini riscaldati contenenti erbe di montagna, personalizzabile in base alle esigenze, che vengono passati sul corpo e grazie all’olio rilasciano i principi attivi.



Il piacere della tavola autunnale

Naturale compendio di un piacevole e rilassante soggiorno sono, al Granbaita Dolomites, i piaceri della tavola, imbanditi sotto l’attenta regia dell’executive chef Andrea Moccia. In questo periodo ne sono protagonisti i prodotti e gli straordinari sapori della gastronomia autunnale, attorno ai quali vengono anche organizzati golosi appuntamenti, come degustazioni di formaggi e salumi, abbinati ai vini della fornitissima cantina, ricca di oltre 500 etichette altoatesine e delle più blasonate cantine internazionali.



Gli ospiti hanno a disposizione un menu à la carte dove possono scegliere fra i più apprezzati piatti tradizionali altoatesini (che valorizzano la freschezza delle materie prime locali, anche di piccoli produttori), raffinate proposte della cucina mediterranea e internazionale e il Menu Vital, gustosissimo ma con sole 500 calorie, per chi volesse seguire un regime detox.



Viaggio del gusto al Ristorante Granbaita Gourmet

Seguono le suggestioni dell’autunno anche i piatti che Andrea Moccia ha creato per il raffinato Ristorante Granbaita Gourmet, aperto anche agli ospiti esterni. Un vero viaggio nel gusto sono i menu degustazione Gherdeina e Dolomites, giocati fra ricerca e reinterpretazione in chiave moderna dei sapori della tradizione locale, come il sorprendente Menu a sorpresa, sinfonia a mano libera dello chef Andrea Moccia.



Ed ecco, fra gli ingredienti, castagne, noci di montagna, zucca, funghi porcini, rape rosse e altri prodotti autunnali altoatesini. Atmosfera ovattata, mise en place ricercata, servizio ineccepibile, il ristorante ha soli sette tavoli per offrire agli ospiti la possibilità di fare nel massimo del comfort un’esperienza culinaria straordinaria.



Pacchetti per coppie e per gourmet

Per l’autunno il Granbaita Dolomites ha messo a punto una serie di piacevoli pacchetti, far cui il Couples Retreat (che include, fra l’altro, il benvenuto in camera con una bottiglia di Champagne e delicatezze e il Savinela Spa Couples Ritual, ovvero sauna e bagno turco privati, peeling, massaggio rilassante, impacco nutriente, piacevole relax e cocktail di frutta fresca) e il Granbaita Gourmet Experience, con una cena con Menu degustazione Gherdeine di 5 portate nel Ristorante Granbaita Gourmet.