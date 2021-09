La Pizza Contemporanea sfila al Four Seasons Hotel Milano

Fours Seasons Hotel Milano alla riscossa dopo i lavori di ristrutturazione che hanno interessato le aree comuni, il ristorante, il bar e la Sala Camino. Sei mesi di fermo con riapertura il 1 luglio 2021. Ma che riapertura! «Il 3 luglio – racconta la general manager Andrea Obertello - avevamo già la quota occupazione camere che volava all’80%. Per non parlare del mese di agosto, ai livelli del 2015, l’anno dell’Expo».

Fabrizio Borraccino e Marzia Buzzanca

Ricette d'autore

Nel nuovo bar Stilla Giardino, un bar diffuso che dà vita con numerose aree di accoglienza al giardino reinterpretato “all’italiana” del chiostro dell’albergo milanese, dal 17 settembre sarà servita la Pizza Contemporanea. Un menu articolato in sette ricette messo a punto dall’executive chef Fabrizio Borraccino con la collaborazione di Marzia Buzzanca, oggi anima dell’Hofstätter Garten ristorante-pizzeria a Termeno (Bz), quinta classificata al 13° Premio Italia a Tavola categoria Pizzaioli. In Alto Adige Marzia ha realizzato un impasto molto apprezzato, tanto da far alzare le antenne al Four Seasons e a Borraccino. Un incontro che ha portato la Pizza Contemporanea in via Gesù.

Melanzane, burrata e gambero rosso di Mazzara

«Lievito madre dolce e impasto che lievita per 24-26 ore – spiega l’executive chef dell’hotel milanese – e poi materie prime di ricerca e stagionali per rendere ancora più prezioso un piatto che nasce famoso». Di alta gamma anche l’abbinamento enologico con i vini della cantina Ca’ del Bosco di Maurizio Zanella.

Le etichette Ca' del Bosco in abbinamento

Matrimonio di gusto con Ca' del Bosco

Alla presentazione in anteprima della nuova formula sono state scelte quattro ricette. Apertura con Regina Margherita (pomodoro San Marzano Petrilli, mozzarella fiordilatte di Agerola, basilico) abbinata a Franciacorta Docg Extra Brut Cuvée prestige Edizione 43, seguita da un elaborato a base di melanzane sott’olio, burrata di bufala, gambero rosso di Mazara, limone di Sorrento proposto con Curtefranca Doc Chardonnay 2016. A seguire Focaccia con pomodoro caprese e prosciutto di Cinturello Orvietano invecchiato 10 anni con Franciacorta Docg Annamaria Clementi Dosage Zero 2011. In chiusura Sebino Rosso Igt Maurizio Zanella 2017 ha accompagnato la Pizza Contemporanea con scarola, olive taggiasche, patate, toma piemontese e timo.

PIzza con scarola, olive taggiasche, patate e toma piemontese

Per informazioni: www.fourseasons.com/milan