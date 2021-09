Viaggio in Baviera? La tappa giusta è negli hotel di Augsburg

La pandemia Covid ha duramente colpito il settore alberghiero che ha dovuto scontare un anno e mezzo di limitazioni. Soprattutto in termini di spostamenti e flussi turistici sempre meno internazionali. Eppure, non tutto il male vien per nuocere. O almeno così è stato per Augsburg, cittadina tedesca della Baviera (in italiano conosciuta come Augusta) che non è rimasta con le mani in mano e ha colto l'occasione per avviare un ampliamento e un rinnovamento della propria offerta ricettiva così da trovarsi pronta una volta che l'emergenza sanitaria sarà passata e i viggiatori ricominceranno a muoversi con libertà. Ecco allora una carrellata delle strutture che maggiormente si sono riqualificate.

Veduta aerea del centro di Augusta in Germania

Leonardo Royal Hotel, 235 camere disponibili da ottobre

Il primo nome della lista è, in realtà, una prossima apertura. A ottobre 2021, il primo Leonardo Royal Hotel Augsburg dal design moderno ed elegante aprirà i battenti nella cittadina tedesca. L’hotel, di nuova costruzione, è situato a nord della città, vicinissimo al centro storico con ottimi collegamenti con il centro città, ideale per i viaggiatori business e per i turisti. A disposizione dei clienti, 235 camere e suite climatizzate e otto ambienti ideali per l'organizzazione di seminari, convegni, matrimoni ed eventi, con il supporto di tecnologie multifunzionali, attrezzature e servizi adeguati ai più moderni standard di comfort ed eleganza.Da non perdere la terrazza al quinto piano che offre (su prenotazione) uno scorcio scenografico sul centro rinascimentale.

Una stanza del Leonardo Royal Hotel

Al centro della città c'è il Super 8

Un hotel alla moda e accessibile. Ideale per il viaggiatore business e per i turisti in cerca di un ambiente moderno con ottimi servizi e prezzi convenienti. Il Super 8 by Wyndham Augsburg è situato al centro della città, con ottimi collegamenti ed è vicino alla strada statale B17. Una location perfetta come punto di partenza per esplorare le numerose attrazioni turistiche della città storica. Le moderne camere offrono un grande comfort, come il Wi-fi ad alta velocità gratuito e dispongono di accesso ai diversamente abili. La struttura è anche un luogo ideale per pianificare conferenze o eventi, in quanto dispone di tre sale riunioni di 112 mq per 60 partecipanti.

La destinazione per i businessman: l'Hotel NinetyNine

Appena finito di costruire, l’Hotel NinetyNine ha aperto le sue porte dal 16 giugno 2021. La sua posizione ottimale è stata scelta con cura, vicino alla fiera, al centro tecnologico (Innovationspark Augsburg), al centro storico e alla stazione centrale. L’hotel, dall’aria cosmopolita e con un design molto originale, è ottimale sia per i turisti che per gli uomini d’affari. La sostenibilità e l’interazione sociale rivestono un ruolo importante, come il risparmio energetico e la rinuncia ecologica agli stampati informativi cartacei. I servizi sono richiesti attraverso innovativi schermi touch. A disposizione, 160 camere di diverse categorie a prezzi attraenti. La lobby dell’hotel emana un‘atmosfera accogliente, grazie a un pianoforte giallo e alle illustrazioni di Romina Rosa.

Nella hall d'ingresso le illustrazioni di Romina Rosa

A tutta inclusività presso l'Hotel Einsmehr

A ovest di Augsburg si trova il primo albergo d’inclusione sociale: l‘Hotel Einsmehr, che dispone di 170 posti letto. La particolarità dell’hotel è che la metà dello staff è composta da persone portatori di handicap. I responsabili di questo progetto fanno parte di una associazione locale che ha l‘obbiettivo di integrare le persone con la sindrome di down nel mercato del lavoro. Vicinissimo alla nuova clinica universitaria (Universitätsklinikum Augsburg), all’autostrada e ai mezzi pubblici, la struttura è priva di barriere architettoniche.

L'Hotel Einsmehr si contraddistingue per la sua inclusività: non sono presenti barriere architettoniche

B&B Hotel Augsburg West, prezzi convenienti e standard elevati

Il B&B Hotel Augsburg West è l‘ultimo bed& breakfast costruito ad Augsburg. Si trova a ovest della città, vicino al centro-città e alla rete autostradale. Dispone di numerosi parcheggi e di una stazione di ricarica elettrica. Ma la vera caratteristica del B&B Hotel Augsburg è l'elevato standard di stile e qualità che si respira sia negli spazi comuni che nelle camere, che possono contare su prezzi vantaggiosi. Particolare attenzione alle famiglie, con camere molto spazione e accessibili ai diversamente abili. In totale, sono 124 le sistemazioni a disposizione. A livello di servizio, Sky Tv e Wi-Fi gratuiti e finestre insonorizzate. E per chi è in cerca di nuove amicizie, l'Everyone's bar è pronto ad accogliere gli avventori per una birra alla spina.