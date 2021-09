A Londra, Starhotels riapre le porte del The Gore: gioiello british e ospitalità italiana

A pochi passi da Kensington Palace, dai viali fioriti di Hyde Park, dalla Royal Albert Hall e dai negozi di moda di Knightsbridge a Londra riapre i battenti The Gore London. L’hotel, che fa parte del circuito Starthotels Collezione, è pronto a riaccogliere i propri ospiti dall'1 settembre puntando sul connubio perfetto fra lo stile anglosassone e il meglio dell’ospitalità italiana.

Una delle stanze del The Gore London

Oltre 125 anni di storia, 50 stanze e due offerte ristorative d'eccellenza

Fondato nel 1892, infatti, l’hotel nasce come residence in occasione dell’Esposizione Universale londinese sotto il patrocinio del Principe Alberto e della consorte, la Regina Vittoria. Qui i visitatori poteva godere sia delle meraviglie del salone internazionale che delle proposte di una delle zone più alla moda della città. A caratterizzare l’offerta della struttura sono 50 camere e suite, ciascuna con il suo stile e la propria atmosfera, tre sale meeting per eventi aziendali, cerimonie e matrimoni, il nuovo ristorante 190 Queen’s Gate (con un menu che punta tutto su ingredienti freschi e per quanto possibile biologici) e il famoso Bar 190 dall’appela rock’n’roll (e un’ampia selezione di cocktail e liquori oltre all’immancabile carta dei gin).

Proposte che fanno del The Gore una delle destinazioni di spicco del Gruppo Starhotels che conta oggi 30 alberghi situati nel cuore delle principali città italiane e internazionali, tra cui anche Parigi e New York. Fra questi, i 13 “gioielli” del circuito Starhotels Collezione come il The Gore.

L'entrata del The Gore London

Settembre londinese, un mese di eventi

La riapertura di settembre si inserisce all’interno di un periodo spumeggiante per la capitale inglese. Londra sarà infatti il palcoscenico di diversi eventi a partire da quelli della vicina sala da concerti Royal Albert Hall dove sono attesi i The Planets e gli Abbaphonic, ma anche Nick Cave & Warren Ellis e Gregory Porter solo per citarne alcuni. Dal 18 al 26 settembre, inoltre, The Gore London è la base perfetta per chi parteciperà al London Design Festival giunto alla sua 19^ edizione.