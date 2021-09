Lusso e charme in uno chalet montano? Benvenuti al Au Coeur des Neiges

Immerso nel magico panorama delle Alpi valdostane, ai piedi del Monte Bianco, Au Coeur des Neiges è un Luxury Chalet Resort di charme, a soli 10 minuti a piedi dal centro di Courmayeur (Ao) e 300 metri dagli impianti di risalita del Plan Checrouit. In dieci minuti si raggiungono in macchina bellissime attrazioni della Valle d’Aosta, come Skyway Monte Bianco, la Val Veny e la Val Ferret.

Luxury Chalet 1/5 La piscina. Foto: Nicolò Balzani 2/5 Piscina wellness 3/5 Solarium 4/5 Petit Chalet 5/5 Previous Next



Il fiore all’occhiello? La spa

È dotato di 18 unità abitative fra appartamenti e luxury chalet, alcuni di essi con anche spa privata, che offrono da due a cinque camere da letto, realizzati in tipico stile alpino valdostano.



La struttura dispone di una spa con piscina coperta e riscaldata, angolo idromassaggio, cascate d’acqua e nuoto controcorrente. Gli ospiti che desiderano concedersi un momento di assoluto relax possono prenotare un trattamento presso le cabine della Spa o nel proprio Chalet. Tra i trattamenti proposti ve ne sono alcuni che prevedono l’impiego di fitocosmetici, burro o miele di montagna a chilometro zero.



Piatti direttamente nello Chalet

Numerosi sono i servizi che vengono offerti agli ospiti della struttura e che rendono speciale ogni soggiorno: è possibile degustare i piatti, selezionati con cura dallo chef Giovanni D’Antonio e realizzati con ingredienti semplici e genuini, al Bistrot o nella comodità del proprio chalet grazie al servizio “Cotto e Mangiato” studiato per garantire il massimo del confort nella propria abitazione. Su richiesta sono disponibili chef e camerieri dedicati. Il ristorante inoltre è stato premiato dalla Regione Valle d'Aosta con il marchio Saveurs de Val D'Aoste, marchio dei sapori autentici e di qualità.



Tanti i servizi extra

Per rendere il soggiorno ancora più confortevole il resort mette a disposizione un servizio di private concierge, wi-fi, spesa online, baby-sitter, lavanderia e skipass, maestri di sci, dog-sitter e molto altro. La struttura è pet friendly. Tra i numerosi servizi su misura che la struttura propone vi è la possibilità di organizzare escursioni di sci alpinismo con guida esperta.



Per coloro che ricercano un’esperienza sportiva più rilassante, Au Coeur des Neiges propone un’escursione con le ciaspole in Val Veny che prevede l’avvicinamento in motoslitta, seguito da una ciaspolata in compagnia di una guida esperta della natura e del territorio che terminerà presso la Baita Lassy, una caratteristica baita di montagna, dove degustare prodotti tipici del territorio.



Promossa la mobilità sostenibile

Il resort è parte dei progetti Green Vallée d’Aoste e Alpine Green Experience che nascono dall’idea di coinvolgere l’ospite in un percorso virtuoso che promuove la mobilità sostenibile come modo migliore per visitare la Valle d’Aosta, stimolando i propri ospiti a scoprire il territorio valdostano nella sua autenticità.