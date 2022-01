Almar Giardino di Costanza Resort, nuovo 5 stelle siciliano

Il Gruppo HNH Hospitality per fatturato e numero di camere è diventato uno dei principali operatori indipendenti italiani, nel segmento degli hotel 4 e 5 stelle, con un totale di 16 strutture, grazie anche alla collaborazione con catene alberghiere internazionali come IHG, Hilton e Best Western.

L'antica residenza siciliana che ospita il nuovo Luxury Country Resort

Servizio e benessere in campagna

L’anno nuovo è iniziato con l’annuncio di una novità di peso, l’apertura prevista per maggio di Almar Giardino di Costanza Resort, un elegante indirizzo cinque stelle immerso nella tradizionale campagna di Mazara del Vallo (Tp), circondato da importanti uliveti secolari e a poca distanza dal mare, perla della Sicilia sud-occidentale. A seguito di un importante piano biennale di rinnovamento, sarà il secondo resort sotto il segno del brand Almar, un concept innovativo, sviluppato da HNH Hospitality per un’esperienza esclusiva all’insegna del servizio e del benessere, sulla scia del pluripremiato Almar Jesolo Resort & Spa.

«Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, un passo importante nel segmento luxury per HNH – ha dichiarato Luca Boccato, amministratore delegato di HNH Hospitality – Da tempo cercavamo un nuovo Almar, sulla scorta del fortunato debutto jesolano nel 2014. Dall’Alto Adriatico al Mediterraneo, con la stessa visione e passione, daremo vita con Giardino di Costanza a un nuovo indirizzo di benessere di assoluta eccellenza e qualità di servizi. La nostra strategia di sviluppo multibrand con Almar Giardino di Costanza si rafforza ulteriormente. Nel segmento luxury resort Almar è la nostra risposta a un’offerta dei grandi brand internazionali non orientata alla valorizzazione dei punti di forza tipici dell’ospitalità italiana».

Quattro punti di ristorazione

Il nuovo Luxury Country Resort è un eden nel verde di un importante parco mediterraneo, con palme e alberi secolari, fontane e giochi d’acqua, a un’ora da Palermo e da Trapani, e a pochi minuti dalla riconoscibile costa “Mazarese”. L’antica residenza siciliana con la sua raffinata e tradizionale architettura si affaccia su una imponente piscina esterna e può contare su 90 camere, le quali, a seguito in un parziale restyling, già nei prossimi mesi, saranno trasformate in junior suites, suites e suites presidenziali dove la tradizione locale sarà rispettata e riproposta in chiave attuale. Data la sua posizione, questo riconoscibile resort, si presenta indubbiamente come meta ideale sia per vacanze rilassanti nelle vicine spiagge sia per visite culturali ai siti archeologici di Segesta, Selinunte o Erice, oltre a settimane di benessere o percorsi enogastronomici. I quattro punti ristorativi, assieme a un’area ricevimenti ed eventi, rappresenteranno gli elementi distintivi per quanto riguarda la cucina locale e siciliana senza tralasciare la vocazione internazionale di questo secondo ma non ultimo progetto.

Offerta di alto profilo

L’importante ampliamento e ristrutturazione dell’attuale centro benessere, seconda parte del piano di riposizionamento del resort che partirà a fine 2022, completerà la nuova offerta e permetterà di riproporre l’ormai consolidato concept della spa “Almablu” di Almar Jesolo, già premiata come eccellenza a livello europeo. Massaggi, programmi di benessere e trattamenti basati sulla medicina tradizionale cinese sviluppati da un pool di esperti in esclusiva con l’obiettivo di riequilibrare corpo e mente.??

