In Alto Adige l’inverno è verde! Ecco i consigli dei Vitalpina Hotels

Divertimento e sostenibilità, anche sulla neve. È questo il motto della vacanza invernale Vitalpina Hotels Südtirol/Alto Adige, sempre più green e attenta all’ambiente, a partire da quelle piccole pratiche che chiunque può mettere in atto nel pieno rispetto della natura. Ecco allora 5 consigli utili e altrettanti pacchetti vantaggiosi, per godersi l’inverno nelle strutture Vitalpina, tra sci e fondo, alpinismo e ciaspole.

Pronti per l’inverno in Alto Adige. Foto: Hannes Niederkofler



Cinque consigli green per la vacanza invernale

La sostenibilità è sempre stata una priorità per i Vitalpina Hotels. Una vacanza attiva nella montagna altoatesina non può che partire dal rispetto per la propria casa: la natura. Piccole attenzioni anche nella programmazione della vacanza possono fare la differenza, come ad esempio scegliere il comprensorio sciistico. È questo il primo consiglio Vitalpina: chi ama gli sport invernali dovrebbe prediligere i luoghi dove scende più neve naturale, quei comprensori che non hanno bisogno quindi di sparare neve artificiale grazie alle condizioni climatiche particolarmente favorevoli. Mete che in Alto Adige di certo non mancano.



Secondo passo per la sostenibilità: praticare sport alternativi, in particolare quelle attività che hanno meno impatto sulla natura. Fondo, sci alpinismo, racchette da neve, escursioni sono tutti sport che non richiedono infrastrutture particolari, permettono di esplorare il territorio da una prospettiva nuova, a stretto contatto con la natura e nel suo pieno rispetto.



La sostenibilità non può che riguardare anche il mezzo di trasporto utilizzato per la propria vacanza. Viaggiare in modo sostenibile è il terzo consiglio: preferire il treno all’auto significa spostarsi comodamente senza stress. Dalle stazioni principali il servizio navetta "Südtirol Transfer" accompagna gli ospiti direttamente nel Vitalpina Hotel e una volta a destinazione, grazie alle guest card, si possono utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici e persino la funivia su alcuni impianti di alta montagna.

Diverse le esperienze nei Vitalpina Hotels. Foto: Alex Filz



Scegliere alloggi certificati è il quarto passo. La maggior parte delle strutture Vitalpina sono certificate Ecolabel Ue a conferma di un impegno concreto verso l’ambiente, ad esempio nell’utilizzo di prodotti locali in cucina e di ingredienti naturali nei trattamenti benessere, nella riduzione di rifiuti e di consumi di acqua ed energia a favore di fonti alternative e in molte altre pratiche entrate ormai nella vita di tutti i giorni.



Infine: avvalersi di attrezzature rispettose dell’ambiente. Nell’acquisto di abbigliamento e attrezzatura sportiva si possono preferire quei produttori che soddisfano requisiti green, tenendo bene a mente che non occorre cambiare ogni anno abbigliamento tecnico e sci. Chi ama provare le nuove tendenze può ricorrere ai centri noleggio, sempre riforniti degli ultimissimi modelli.



Le settimane dello sci da discesa e del fondo

Chi ama lo sci da discesa, in Alto Adige, ha solo l’imbarazzo della scelta. Numerose sono le strutture dei Vitalpina Hotels che si trovano in comprensori sciistici, alcune accanto agli impianti di risalita. È il caso del Vitalpina Hotel Valserhof di Valles (Bz), a 80 metri dagli impianti di risalita dell’area di Rio Pusteria. Di design, l’hotel pone molta attenzione all’enogastronomia a base di prodotti locali e mette a disposizione degli ospiti il wellness alpino della spa per il relax dopo una giornata sugli sci. Fino al 29 gennaio 2022 si possono scegliere le “Settimane bianche 6+1” con un giorno di vacanza in regalo! Il pacchetto comprende: 7 pernottamenti in 3/4 pensione al costo di 6 con skipass per il comprensorio sciistico Rio Pusteria, serate a tema, libero utilizzo della Spa con kit benessere in camera, il tutto a partire da 815 euro a persona.



Numerose sono anche le proposte per chi alla discesa preferisce il fondo. Scivolare sulla neve, praticando lo stile classico o lo skating, addentrarsi nel bosco silenzioso e godere di paesaggi incantati. Il Wellnesshotel Erica di Nova Ponente (Bz) sorge nel paradiso dello sci di fondo della Val d'Ega, con più di 100 km di piste che si sviluppano davanti al Catinaccio e al Latemar. Per tutta la stagione invernale si può approfittare delle “Settimane sci di fondo” comprensive di: 7 pernottamenti in 3/4 pensione, cockatil di benvenuto, pass settimanale sci di fondo per la zona di Nova Ponente, Pass Eggental per i mezzi di trasporto pubblico, programma giornaliero fitness, libero accesso alla Erica Vital Spa, coach e fitness trainer con preziosi suggerimenti per condurre una vita sana in vacanza e a casa. Il tutto a partire da 772 euro a persona.



Nella natura con le pelli di foca e le ciaspole

Un’esperienza da vivere a stretto contatto con la natura: lo sci alpinismo. Indossare le pelli di foca e salire nel silenzio più totale alla conquista delle cime, lasciando le proprie impronte nella morbida neve farinosa. È questa la magia contenuta nella “Settimana di sci alpinismo 7=6” del Cyprianerhof Dolomit Resort di Tires (Bz). Valido fino al 24 febbraio 2022 il pacchetto comprende: 7 pernottamenti in mezza pensione, 4 gite di sci d'alpinismo con dislivello tra 800 e 1000 metri, 2 escursioni guidate con le ciaspole e noleggio attrezzatura, buono wellness di 70 euro. Durante la settimana, adatta a sciatori medi, si impareranno le tecniche di salita con pelli di foca e di discesa fuori pista, l’utilizzo dell’Arva e nozioni su neve e valanghe. Il tutto a partire da 1.723 euro a persona. Dopo tanta fatica, il meritato relax nella spa di 1.500 mq con piscine, saune e trattamenti di benessere.



Anche il “semplice” camminare nella neve permette una full immersion nella natura. Con le racchette da neve soprattutto si possono raggiungere punti inesplorati dove la neve è ancora immacolata e il paesaggio davvero suggestivo. A Ultimo (Bz), l’Erlebnishotel Waltershof propone, dal 23 gennaio al 27 febbraio 2022, il pacchetto “Ciaspole & avventure” comprensivo di: 7 pernottamenti in mezza pensione, 3 escursioni guidate con le ciaspole e gustosa merenda, noleggio attrezzatura, 1 massaggio di gambe e schiena, UltentalCard. Il tutto a partire da 901 euro a persona. E a proposito di panorami mozzafiato, da non perdere il Bar sulla neve dell’hotel con vista spettacolare sulle montagne della Val d’Ultimo.







Vacanza attiva e sostenibile nella natura

“Montagna è vita” è lo slogan dei Vitalpina Hotels Südtirol/Alto Adige. Una convinzione saldamente radicata nelle 32 strutture che vi appartengono. I Vitalpina Hotels non sono solo un punto di partenza da dove andare in autonomia alla scoperta della montagna o dello stile di vita alpino. Gli albergatori stessi sono amanti della montagna e spesso anche guide alpine o escursionistiche, che conoscono benissimo il territorio e amano condividere con i propri ospiti la passione per l’attività outdoor. Oltre a fornire tutte le informazioni e la consulenza necessarie, propongono almeno tre escursioni guidate a settimana, alle quali cercano di partecipare personalmente.

Tante e meravigliose le camminate sulla neve. Foto: Hannes Niederkofler



Spa e cucina con prodotti locali

Ma la natura dell’Alto Adige si ritrova anche all’interno degli hotel: nelle stanze realizzate con materiali naturali locali, nell’atmosfera tipica e nei trattamenti spa e wellness a base di prodotti autoctoni. E naturalmente a tavola, nelle specialità culinarie dai sapori alpini e mediterranei, dove le materie prime locali e stagionali giocano un ruolo di primo piano. Molti albergatori, inoltre, per un convinto principio di sostenibilità, fanno uso di alimenti autoprodotti o comunque provenienti dalle immediate vicinanze.



Massima attenzione all’ambiente

Fin dalla loro fondazione, i Vitalpina Hotels hanno fatto della sostenibilità un punto cardine. Tutti gli hotel sono caratterizzati da metodi di costruzione sostenibili e a risparmio energetico, nonché ecologici e privi di sostanze inquinanti. Riscaldano con materie prime rinnovabili, usano materiali naturali e tipi di legno locali per i loro interni, prestano attenzione ai percorsi brevi di trasporto, prodotti che risparmiano imballaggi ed evitano i rifiuti. Da gennaio 2021 hanno aderito uniformemente al "Patto per la neutralità climatica 2025" - il primo gruppo alberghiero in assoluto. In questo modo, tutte le 32 strutture associate si impegnano a ridurre significativamente le loro emissioni attraverso misure concrete entro i prossimi tre anni e a renderle climaticamente neutrali a lungo termine.



Tutto questo per un semplice motivo: far sì che anche le future generazioni possano godere delle meraviglie di questo paradiso naturale chiamato Alto Adige.



