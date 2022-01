Paura di Omicron, ma voglia di vacanza? La soluzione è il campeggio sulla neve

Omicron, purtroppo avanza, ed è giusto avere tanta prudenza, ma se vi dicessimo che nonostante tutto si può trovare una soluzione per una fuga dalla città e (dai problemi), alzi la mano chi non la prenderebbe in considerazione? Tanto più che tale soluzione unisce l’utile al dilettevole: distanziamento e aria sana in luoghi da favola. In una parola winter glamping! Il glampling è la declinazione più glamour del campeggio, lo sappiamo, ma in tanti, forse fino ad ora non sapevano che si può fare anche in inverno! Anzi visto i tempi, il winter glamping sta diventano una vera e propria tendenza. E come dargli torto visto che un viaggio all'insegna della natura e della sostenibilità, sulla neve, in luoghi da cartolina e in alloggi alternativi ma che nulla hanno da invidiare a una camera d’hotel (anzi, spesso anche quel quid in più) è davvero un’esperienza (facile) da provare almeno una volta nella vita. Abbiamo scelto per voi tre indirizzi in cui l’atmosfera “wild” si fonde perfettamente con il nuovo concetto di eco lusso e benessere a 360 gradi.



Alta Pusteria, la magia di una casa sull’albero (e non solo)

Si possono scegliere fra mobile home e case sugli alberi

Immaginate: le Dolomiti a portata di mano e la vista unica e incredibile sulla Meridiana di Sesto (Bz); tutt’intorno, boschi e prati e un silenzio prezioso; la notte, un cielo stellato e voi, in mezzo a questo spettacolo a tre metri e mezzo da terra. Eccovi al Camping Caravan Park Sexten, un campeggio ultra-attrezzato e ultra-comfort che offre il lusso e il glamour di un hotel a cinque stelle. Si possono scegliere fra mobile home e case sugli alberi a quattro metri di altezza bagno con interni di design e sauna privata, chalet di legno e spaziosi lodge. Non manca il centro wellness con l'imperdibile piscina esterna con il grande braciere al centro. Senza dimenticare la buona cucina grazie ai tre ristoranti della struttura: il Patzenfeld, che propone piatti della cucina tradizionale altoatesina, la rustico chic Taverna Sextner Almhütte e lo Chef's Table, l'esclusivo ristorante per 2 persone. A voi la scelta.



Caravan Park Sexten | Via San Giuseppe 54 - 39030 Sesto / Moso (Bz) | Tel 0474 710444 | www.caravanparksexten.it



In una pagoda in Valtournenche

Le maisonette del Dalai Lama Village

Dall’Alto Adige alla Valle d’Aosta, ma la magia non cambia! A Châtillon (Ao), nel cuore della Valtournenche, ecco sputare dalla neve una dozzina di pagode in legno a pianta ottagonale, le “maisonette”. Sono gli alloggi (eleganti nella loro semplicità) del Dalai Lama Village, situato su suggestivo terrazzo alpino che con una vista mozzafiato sui picchi innevati delle Alpi. Qui il contatto con la natura è il mantra tra ciaspolate e camminate nella neve. Ma non manca l’attenzione al relax grazie al Centro Benessere Harmonia con piscina con geyser e vasca idromassaggio a sei posizioni, sauna a raggi infrarossi, bagno turco e zona relax e una seconda vasca riscaldata interamente dedicata ai più piccoli. In tavola i prodotti e le tradizioni locali a partire dal lardo d'Arnad, dalla Valpellinentze, la golosa zuppa contadina, e dall’immancabile polenta con fonduta).



Dalai Lama Village | Frazione Promiod 1B - 11024 Chatillon (Ao) | Tel 0166 548688 | www.dalailamavillage.it



In Valtellina, in un gatto delle nevi

La prima suite in un gatto delle nevi

Particolare lo è senza dubbio. In Valtellina, nel comprensorio Valmalenco Ski Resort, in provicia di Sondrio, c’è la prima suite in un gatto delle nevi dal nome evocativo: 2 Cuori in Pista. È un’esperienza di glamping in alta quota, unica e romantica, a diretto contatto con la natura. Ad accogliervi un letto matrimoniale, un bagno privato, una vasca per momenti rilassanti e una vista panoramica che si affaccia su paesaggi unici. Inoltre, un piccolo angolo per gustare tè e biscotti e riposarsi dopo una giornata di sci. Tra le coccole il servizio in suite con prima colazione, skipass o abbonamenti direttamente in camera. E alla sera, i sapori tipici della Valmalenco grazie a un taxi di eccezione che in motoslitta vi accompagnerà a cena nei rifugi della zona per fare scorpacciate di sciatt, pizzoccheri, polenta taragna, tagliate di carne di cervo e molto altro.



2 Cuori in Pista | Tel 0342 451284 | http://www.valmalencoskiresort.com/