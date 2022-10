In Alto Adige mamme e bambini felici e... rilassati

Mamme felici in Alto Adige nei Familienhotels Südtirol grazie ai servizi esclusivi per mamma e bebè. Le spa della dolce attesa, tra massaggi leggeri e specifici, diventano un’occasione per vivere l’esperienza ideale in famiglia, anche in compagnia del papà. Non solo l’attesa, ma anche proposte per neomamme che, dopo i primi mesi vissuti con i propri piccoli, vogliono condividere qualche giornata di vacanza coccolati tra giochi di acqua e trattamenti per il recupero della forma fisica, in alcune strutture anche con massaggi per i neonati. In Alto Adige, tra paesaggi incontaminati ed eleganti strutture, i Familienhotels Südtirol propongono programmi dedicati alle mamme per riconciliarsi con la vita e ritrovare la forma fisica eliminando quelle morbidezze tipiche della gravidanza.

I Familienhotels Südtirol sono il paradiso per le famiglie



Il massaggio giusto per le neomamme

Allo Small Family & Spa Resort Dolomites Famelí a Valdaora (Bz) nella Val Pusteria, vicino a Plan De Corones, il clou dei programmi per le mamme in dolce attesa è il massaggio Ayurveda Abhyanga con proprietà di rilassamento per riconciliare il corpo e la mente. Viene realizzato con olio caldo applicato sul corpo per attivare la circolazione linfatica; varia da 50 a 80 minuti e lavora per contrastare l’affaticamento e la pesantezza del corpo, liberando gli stati emotivi. Per i momenti benessere da condividere con il proprio bebè, la Family Outdoor Sky Pool riscaldata: acqua completamente naturale, gentile sulla pelle e sugli occhi, adatta anche per i più piccoli. Per momenti di pura gioia e profondo relax.



Programmi per una gravidanza wellness

A Maranza (Bz), a Rio Pusteria, il quattro stelle Family Home Alpenhof della famiglia Pabst propone programmi per il periodo di gestazione e per le neo mamme. È infatti la destinazione perfetta per vivere all’aria aperta immersi nei prati incastonati tra le Dolomiti. Per riposarsi e donare equilibrio psico-fisico, alle mamme in attesa vengono proposte sessioni di Shiatsu. Questa pratica ha benefici effetti su corpo e mente, attenua i disturbi lombari, contrasta l’affaticamento e gli sbalzi d’umore. Viene proposto anche per i neonati, perché favorisce l’equilibrio fisico e mentale, la digestione e il sonno. Per i neonati, fino ai 10 o 12 mesi di età, il baby yoga che favorisce, con movimenti dolci, lo sviluppo del bambino, la motricità e la digestione. E per lasciarli sgambettare e divertire la piscina, profonda 30 cm che, con una temperatura di 33°C, diventa un angolo piacevole per i piccoli.



Tanto divertimento per i piccoli

Familien Wellness Residence Tyrol a Naturno (Bz) in Alta Val Venosta, il quattro stelle della famiglia Brunner è una struttura formato famiglia con una vasta scelta di servizi e tanto divertimento per i più piccoli oltre a percorsi benessere per la famiglia. Tra le proposte, un corso di nuoto o di ginnastica in acqua per i bimbi dai 3 mesi di età ai 3 anni insieme ai genitori, guidati da esperti pedagogisti dello sport. Completamente dedicati alle donne in dolce attesa, i trattamenti per le mamme entrate nella 20ª settimana di gravidanza. Il trattamento Mamma felice è studiato per rilassare completamente il corpo e la mente con effetti benefici anche per il bimbo in grembo. O ancora una proposta completa in cui la futura mamma può pensare alla propria bellezza. Una giornata di benessere per future mamme completa di pedicure con smalto, trattamento viso basic con pulizia, peeling con vapore, fiala ai principi attivi, maschera, breve massaggio viso e il massaggio rilassante Mamma felice.

Familien Wellness Residence Tyrol. Foto: Alex Filz



I Familienhotels Südtirol si confermano le strutture top level per soggiorni dedicati alla famiglia che riescono a soddisfare le esigenze degli adulti con quelle dei più piccoli e, addirittura, con i futuri nascituri. Un Gruppo che ha fatto dei viaggi un antidoto contro la noia, all’insegna del benessere e dello svago con tutti i comfort.



Small Family & Spa Resort Dolomites Famelí: Ayurveda Abhyanga, 50min/75€, 80min/112€

Family Home Alpenhof: Lo Shiatsu in gravidanza, 50min/80€ - Lo Shiatsu per il neonato e il bambino, 20min/40€ - Baby Yoga, 20min/38€

Familien Wellness Residence Tyrol: Mamma felice, 50 min/67€ - Giornata di benessere per future mamme, 185€