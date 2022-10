Al Gassenhof ci si prepara all’inverno con un autunno a tutto benessere

Autunno, tempo di magia e di emozioni, stagione durante la quale la natura si colora di oro e rosso intenso. In Val Ridanna, in Alto Adige, questo paesaggio sembra un dipinto di alberi con foglie di un giallo caldo e dalle sfumature che virano all’arancione, una tavolozza di colori e di contrasti cromatici che scaldano il cuore. È in questa destinazione paradiso, il quattro stelle superior Gassenhof, di proprietà della famiglia Volgger, che gli ospiti vengono accolti in un soggiorno in totale relax, il tutto in una cornice che abbraccia le cime delle Alpi dello Stubai, uno tra i più grandi gruppi montuosi delle Alpi Orientali.

In armonia con la natura



Logen Spa, mille mq di benessere naturale

Il Gassenhof, luogo di ritiro immerso nella natura della Val Ridanna, è sinonimo di benessere. Qui, ci si riconnette con sé stessi, con i silenzi e i suoi luoghi energetici. Scenari da fiaba, profumi intensi e giochi di luce tipici dell’autunno che irradiano il bosco creando un’atmosfera rilassante in grado di riconnettere gli ospiti con i propri ritmi naturali. È proprio in questa stagione che ci si può dedicare al proprio benessere e la Logen Spa del Gassenhof promette rituali, massaggi e trattamenti che preparano l’ospite alla stagione invernale che si avvicina.

Nei suoi mille metri quadrati dedicati al wellness ci si può lasciar coccolare immergendosi nella piscina esterna infinity, nel benefico calore della sauna e del bagno turco o con i massaggi Vitalpina e i trattamenti di bellezza con la linea di cosmesi naturale Vitalis Dr. Joseph. E per chi lo desidera, le aree relax sono il regno in cui pace e tranquillità sono sovrane e dove, a ogni respiro, la mente si libera dei pensieri e il corpo si rilassa. La sala yoga accoglie coloro che amano la meditazione e vogliono dedicarsi del tempo lasciandosi catturare anche dalla bellezza del paesaggio circostante, mentre per gli ospiti che desiderano tenersi in forma con l’attività fisica la sala fitness è attrezzata con macchinari innovativi e le vetrate si affacciano sulla valle e sulle montagne.



I trattamenti curativi per affrontare l’inverno

Per affrontare meglio i mesi più freddi, la Logen Spa propone diversi massaggi curativi per la schiena e tutto il corpo. Percorsi decontratturanti che vanno a sciogliere ogni tensione, ogni dolore e donano equilibrio. In primis, il Massaggio Gassenhof a base di olio caldo d’arnica e iperico è delicato e rilassante. Vengono applicate delle compresse calde sulla schiena per trattare ogni dolore. Cinquanta minuti che donano relax e nuova energia a corpo e mente. Oppure il Massaggio alpino alla schiena: viene preriscaldato un rullo caldo che prepara alla successiva coppettazione. Il massaggio viene abbinato alle campane tibetane che ridonano il pieno di energia grazie ai suoni, alle oscillazioni e alle vibrazioni. Il Massaggio dorsale Vitalpina, secondo il metodo di Vitalis Dr. Joseph, è studiato per risvegliare i sensi. Il tocco profondo e la fragranza delicata dell’emulsione alla mela e alla rosa canina rilassano l’organismo. Un massaggio che libera dalle tensioni la zona della testa, del collo e delle spalle. Con delle tecniche precise viene stimolata la microcircolazione, si rafforzano i vasi sanguigni e la capacità percettiva del sistema sensoriale e nervoso. Gli effetti benefici, rinforzanti e rilassanti, si fanno sentire anche sulla muscolatura della schiena. Momenti indimenticabili che hanno un effetto profondamente liberatorio per corpo e mente.

Gassenhof in Val Ridanna è il luogo perfetto dove concedersi una pausa di relax e benessere naturale, un viaggio fuori stagione per calarsi nei seducenti e suggestivi ambienti del quattro stelle superior e della natura vestita d’autunno.



Hotel Gassenhof

Untere Gasse 13 - 39040 Ridanna

Tel 0472 656209