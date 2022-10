La Bolla del Borgo a Corinaldo, questa “stanza” non ha più… soffitto

Una stanza? No, una bolla immersa nella natura. No non abbiamo sbagliato, stiamo parlando di La Bolla del Borgo, a Corinaldo (An), è la prima bubble room nelle Marche, una delle poche in Italia e l’unica totalmente inserita in un vigneto, quello dell'azienda agricola Mencaroni.



Immersione totale nel silenzio

Una camera immersa nel silenzio della natura, nello sconfinato panorama che abbraccia gli Appennini da un lato e la costa adriatica di Senigallia dall’altro. Si trova a circa 218 metri sul livello del mare, il quale regala una piacevole brezza estiva che si fa leggermente più fredda in autunno e in primavera, in particolare all’imbrunire.



Una perfetta bubble luggage deve contenere un abbigliamento sportivo e sneaker per camminare o correre lungo i filari della vigna, tra i ciliegi e i noccioli, in assoluta libertà. Perfetti, inoltre, tessuti tecnici e impermeabili per deliziarsi di un picnic sul prato.



La bolla

Il letto matrimoniale è perfetto per una fuga a due ma comodo anche con i bimbi è perfetto per addormentarsi guardando le stelle. La camera ha anche un angolo relax interno e esterno per fare colazione, per leggere un libro, o semplicemente per respirare senza fare nulla.



L’azienda locale VerdeNaturale ha prodotto esclusiva il set di cortesia al profumo di lavanda, che viene coltivata con tanta passione e cura nei campi non lontani dalla Bolla. Il bagno interno è dotato di servizio igienico a secco e lavabo autonomo con acqua calda. Il bagno ha pareti completamente opache e una porta con chiusura che lo divide dalla camera da letto. A 200 metri dalla Bolla, c’è una sala da bagno che garantisce tutti i servizi standard.



La scelta di fornire solo servizi essenziali è dovuta alla volontà di valorizzare e rispettare al massimo l’ambiente e gli spazi che ospitano la Bolla, salvaguardando la flora spontanea e il terreno biologico dove cresce la vigna, in nome di un turismo responsabile, lento e quanto più ecologico possibile.



La creazione di quest’area di accoglienza, la prima bubble room delle Marche, nasce dall’idea di Lucia Giovannelli e Sonia Giardini, appassionate viaggiatrici, profonde osservatrici con uno sguardo sempre attento alla natura, alla sua ricchezza e sostenibilità; nonché amanti di esperienze emozionali e interculturali con tanta voglia di trasmettere queste visioni ed emozioni.



La bellezza del cielo di notte

Il cielo e le stelle sono tra i protagonisti indiscussi della Bolla del Borgo. Nel corso dell’anno si possono ammirare cieli meravigliosi ricoperti di stelle, pianeti e galassie che infondono in tutti noi la voglia e la curiosità di vederli sempre da più vicino. Alla luce di ciò la Bolla del Borgo ha deciso di avviare una collaborazione con il Gruppo Astrofili di Senigallia che vanta numerosi esperti e appassionati di astri e che propone servizi dedicati all’osservazione del cielo notturno in compagnia di guide esperte e telescopi professionali.



Passeggiata in vigna con degustazione

Da non perdere anche la passeggiata tra i filari di Verdicchio dei Castelli di Jesi, Montepulciano e Sangiovese dell’azienda agricola Mencaroni, con una degustazione dei prodotti che nascono da quei vitigni.



Sonia accompagna in una visita conoscitiva e degustativa all’interno della cantina, dove è possibile curiosare tra le vasche piene di vino e incontrare direttamente chi il vino lo produce. Per poi sorseggiare con calma un calice di vino nella saletta degustazione.



Percorsi in bici nell’entroterra marchigiano

Nulla come la bicicletta parla di libertà e umanità: è un mezzo che ci permette di vivere a ritmi sostenibili, di esplorare, curiosare e raggiungere luoghi impensabili. A la Bolla si può noleggiare una e-bike e avere tantissimi informazioni e suggerimenti sui migliori percorsi da fare, come Mondavio (10 km), affascinante borgo medievale nel quale troneggia l’imperdibile Rocca Roveresca; Loretello e Nidastore (17 km), due dei nove Castelli di Arcevia, circondati da campagne e paesaggi di rara bellezza, Senigallia (18 km), meta balneare, riconosciuta per le spiagge dorate e un’ottima cucina di mare; i Castelli D’Arcevia (27 km), piccoli centri abitati, abbelliti da cinte murarie e castelli di origine quattrocentesca, ricchi di arte e storia; Frontone (37 km), un gioiello a ridosso del monte Catria, meta ideale per chi vuole addentrarsi nel basso Appennino pesarese e anconetano, l’Eremo Fonte Avellana (39 km), singolare luogo di culto, pace e armonia, alle pendici boscose del Monte Catria e le Grotte Di Frasassi (41 km), un’esplosione di meravigliosa natura nel bellissimo complesso del Parco regionale naturale della Gola della Rossa e di Frasassi.



Camminate tra storia e natura

Chi sceglie di andare a piedi, potrà immergersi nel paesaggio circostante scegliendo fra i cinque percorsi ciclo pedonali realizzati dal Comune di Corinaldo, oppure optare per una passeggiata nei vigneti e uliveti che circondano la bubble room.

La cantina

La cantina dell’azienda agricola Mencaroni è immersa nelle dolci colline marchigiane che guardano il mare adriatico e le montagne del comprensorio appenninico delle Marche. La contemporanea influenza del mare e delle montagne agisce sul vino amplificandone la sapidità, la finezza, la complessità aromatica. Federico Mencaroni rappresenta la quarta generazione di viticoltori della sua famiglia. Federico è nato e cresciuto a Corinaldo e dopo aver trascorso gli anni centrali della giovinezza lontano dal suo paese, per studio e per lavoro, nel 2010 decide di ritornare nell’azienda di famiglia e di resistere in campagna nonostante le gravi difficoltà legate alla globalizzazione e ai lavori agricoli che richiedono dedizione, pazienza e tempi di attesa lunghi, in un mondo dove invece tutto nasce, cresce e scompare in un lasso di tempo brevissimo.



L’orgoglio, l’amore per i luoghi di provenienza e la passione per il vino lo tengono legato a questo pezzo di territorio, dove le tradizioni vinicole e le conoscenze enologiche trasmesse dal nonno Urbano e dallo zio Nevio, sono approdate in tecnica e mani più sapienti. Negli anni ha capito che nessuno nasce già dotato di talento, ma che questo cresce se ci si circonda di viti, vini e cantina, bisogna diventare parte della vita della vite e del territorio; la vite soffre per produrre uve buone, le viti sono molto razionali e intelligenti, la loro coltivazione è puramente accademica non prevede nulla di artistico. Federico può essere definito un artigiano del vino, l’artigianalità caratterizza tutta la filosofia e il ciclo produttivo, le idee e la successiva realizzazione delle stesse nascono e si sviluppano interamente in azienda, a partire dalle sperimentazioni enologiche fino alla messa in bottiglia ed etichettatura di tutti i prodotti.







La Bolla del Borgo

Via Olmigrandi 72 - 60013 Corinaldo (An)

Tel 333 5976008