Leon's Place, il fascino moderno dell’Antica Roma

Per realizzare il Leon’s Place, la sua seconda struttura di charme nella città eterna dopo il Pulitzer in zona Eur, il Gruppo Planetaria Hotels ha scelto lo storico Palazzo Fabi Altini dell’800, progettato dallo omonimo scultore e architetto della storica Accademia di S. Luca. Un rispettoso restyling lungo quattro anni ne ha rispettato bellezza e identità ma è all'interno che questo boutique hotel a 4 stelle di categoria upper upscale che l'arredo, dal preciso e originale impatto estetico, sa offrire agli ospiti una piacevole esperienza e un'accoglienza speciale.

Il dehor del Leon’s Place



Inno alla Roma antica

Dalla hall al lounge&garden fino alle sale meeting e alla terrazza il design è ispirato alla bellezza e all'arte della Roma antica, talvolta in disinvolte e giocose interpretazioni con colori e materiali che creano effetti sorprendenti ma che nulla tolgono alla funzionalità e alla piacevolezza dell'insieme. Incantano e coinvolgono, al Bar Visionnaire, i giochi di luci e di specchi e lo stesso accade nel suggestivo "giardino capovolto" racchiuso da arcate dove il cielo con le nuvole rosate dei tramonti romani è disegnato sul pavimento mentre le piante di arance e di limoni sono sospese nell'aria.

La lobby



E non mancano una spa e un'area fitness che si raggiungono attraverso uno scalone marmoreo di ispirazione palladiana. La vasca idromassaggio, la sauna e il bagno turco promettono relax a tutte le ore mentre un'attrezzata sala fitness dotata di macchinari d'avanguardia sfida gli ospiti più attivi. Nelle stanze ampie e luminose c'è ogni desiderabile comfort così come nei bagni tutti impreziositi da marmi di Carrara, con intriganti contrasti tra classico e contaminazioni contemporanee.



Posizione strategica nel cuore di Roma

Mentre l'altro hotel romano del Gruppo, il Pulitzer, è pensato per una clientela business, qui il benvenuto è tutto rivolto all'ospite leisure per cui il viaggio nella città eterna comincia proprio entrando in hotel, prima ancora di poterne ammirare la monumentale bellezza. Grazie alla sua posizione strategica in via XX Settembre, la lunga strada che collega il Quirinale a Porta Pia, tutto è facilmente raggiungibile anche a piedi: da Piazza di Spagna e Trinità dei Monti fino alla Fontana di Trevi, per gettarvi la rituale monetina.

Una delle camere



«L’hotel non può competere con la bellezza eterna di Roma - ha detto all'inaugurazione l’amministratore delegato di Planetaria Hotels Sofia Gioia Vedani - ma può raccontarne le emozioni che ti lascia nel cuore. Abbiamo scelto così un design ispirato alla bellezza, alla cultura, all’architettura, alla scultura di una città che non smette di affascinare i suoi visitatori».



In cucina un mix di tradizione lucana e lucana

Anche l'offerta enogastronomica vuole suscitare emozioni, con i tanti piatti della tradizione romana e regionale, proposti da un giovane chef lucano, Angelo Paradiso, che nonostante la giovane età ha alle spalle molte esperienze nella ristorazione alberghiera e non solo. Non mancano nel menu piatti della sua regione, come i fusilli di semola di grano duro con peperone crusco e mollica di pane, ma senza mai trascurare la sua personale ricerca sulla materia prima, continuando a sperimentare abbinamenti e realizzando piatti inediti.

Il ristorante 1/3 Il tinello 2/3 La sala colazione 3/3 Previous Next



Qualche esempio? Il risotto al mojito con tartare di gamberi, le fettuccine di seppie con fragole e briciole di friselle o il filetto di maiale al caffè con salsa di mango e lamponi. Ma non deluderà – promette - anche chi vuole godersi un aperitivo stuzzicante o un pranzo veloce di lavoro.

Molto competente la carta dei vini con un campionario di livello italiano e francese, Un altro rito piacevole sono le prime colazioni con tutto ciò che si può desiderare per cominciare una nuova giornata, con menu europeo o internazionale e attenzione alle intolleranze. Nell'angolo Natura e Benessere, inoltre, sono da provare piccoli capolavori dolci e deliziose torte, anche senza glutine.

Particolare della camera



Offerta di ospitalità anticonformista

Il gruppo alberghiero Planetaria Hotes ha 11 strutture a 4 e 5 stelle distribuite sul territorio italiano, a Milano, Trezzo sull’Adda, Genova, Firenze e Roma, ora anche con questa seconda struttura. I suoi principi fondanti sono nel suo pay off Be As You Are: uscire dalle costrizioni, fisiche e mentali, assenza di barriere, desiderio di scoperta. Fuori dal guscio, fuori dalle convenzioni, dalla noia, dalla routine, ritrovando nei suoi alberghi nuove zone di comfort che consentono a ciascun ospite di affermare il proprio modo di ascoltare, vedere e vivere il mondo e le proprie esperienze di viaggio. Tutto con un'offerta di ospitalità anticonformista e con attenzione alla più elevata qualità del servizio e ad ogni suo dettaglio ma anche con l'ambizione di essere ambasciatori di sostenibilità e valorizzatori delle eccellenze enogastronomiche dei luoghi.



Leon's Place

Via Venti Settembre 90/94 - 00187 Roma

Tel 06 890871