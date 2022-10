Viaggio a Lisbona con la famiglia soggiornando negli Heritage hotels

Lisbona è una capitale viva, affascinante, colorata e tutta da esplorare. La sua atmosfera magica, in bilico tra passato e futuro, nasconde tanti angoli nascosti e luoghi da visitare in compagnia dei più piccoli. La città principe del Portogallo offre tante esperienze da condividere insieme con la propria famiglia. Dall’Ocenario, allo zoo, fino ai castelli e alla cittadella della scienza: non resta che godersi un po’ di relax in uno dei cinque Heritage Hotels, situati nel centro storico della città, e da lì partire all’avventura. Gli ambienti raffinati e lo stile inconfondibile delle strutture alberghiere permettono agli ospiti di immergersi nelle tradizioni portoghesi e di godersi appieno tutte le avventure che la città ha da offrire.

Lisbona e i suoi Heritage Hotels

Lisbona è la meta ideale per partire insieme a tutta la famiglia e condividere con i più piccoli l’entusiasmo per una città unica nel suo genere. Le stradine in salita, i piccoli vicoli nascosti, gli iconici tram gialli che si aggirano per le strade e che sembrano riportarti indietro nel tempo: la capitale portoghese è un grande labirinto da esplorare, dove i bambini possono salire in cima alle torri, abbracciare i leoni marini, sperimentare e fingere di essere per un giorno dei piccoli cavalieri e delle piccole dame.

L'Oceanario di Lisbona

I suoi quartieri dai colori vivaci fanno da sfondo a tantissimi luoghi da visitare, primo fra tutti L’Oceanário di Lisbona. Situato all’interno del Parque das Nações, la zona moderna della città che ha ospitato l’Expo 1998, l’acquario si caratterizza per essere uno dei più grandi al mondo. Ospita moltissime specie, raccontando un viaggio sott’acqua che percorre tutti gli oceani: dalle lontre ai pinguini, fino alle stelle marine, la barriera corallina, i pesci pagliaccio, le razze e gli squali. Le grandi vasche blu e i percorsi tra la foresta pluviale sono un’esperienza unica per i più piccoli, che possono incontrare gli animali anche in un altro evergreen della capitale: al Jardim Zoológico di Lisbona. Qui è possibile ammirare da vicino le tigri, i leoni, le giraffe e gli elefanti, ma anche lasciarsi abbagliare dai maestosi voli dei coloratissimi uccelli del Sud America o esplorare il tempio dei primati e la baia dei delfini.

Il Pavilhão do Conhecimento e il Kidzania

Un’altra esperienza unica da sperimentare insieme ai bambini è il Pavilhão do Conhecimento: una sorta di cittadella della scienza dove cimentarsi con la tecnologia, la fisica e la chimica. Un luogo fatto di robot, realtà virtuale, laboratori e esperimenti da provare insieme. Da non perdere anche il parco tematico Kidzania, pensato per le famiglie con bambini dai 3 ai 15 anni. Qui i bambini potranno divertirsi ad imparare i mestieri degli adulti: ci sono oltre 60 professioni da “provare”, tra cui salvare le case da un incendio, dirigere un programma televisivo, sistemare un giardino, fare il poliziotto e ritrovarsi a gestire uno stadio.

Lisbona e i suoi iconici tram

Il Castello di Sao Jorge

E per chi ama immaginarsi in un mondo magico e fiabesco, non può mancare una visita al Castello di Sao Jorge: una fortificazione che risale alla metà del XI secolo e che domina Lisbona dalla cima di una collina. Le mura merlate, i suoi viali e ai suoi giardini sono un’ottima tappa che offre un meraviglioso panorama da cui ammirare la città e il fiume Tago. E a proposito di torri e belvedere, da non perdere anche l’Elevador de Santa Justa: uno storico ascensore che collega la parte bassa della Baixa con la parte alta del Largo do Carmo.

Gli Heritage Hotels a Lisbona

As Janelas Verdes

L’hotel As Janelas Verdes (ossia “finestre verdi”) è ubicato accanto al National Ancient Art Museum in un piccolo palazzo di fine Ottocento, ed offre un’atmosfera romantica e accogliente. Qui trovò ispirazione anche Eça de Queirós, uno dei più famosi romanzieri portoghesi; la memoria della sua presenza rivive nei tanti oggetti d’arte sparsi per le stanze, nei libri, nei dipinti e negli oggetti che riportano con la fantasia ad altre epoche. Tutte le camere sono soleggiate e vivaci, il Tago è a un passo, in primavera la giornata inizia con un meraviglioso breakfast servito nel giardino, mentre vi godete la tranquillità della Lisbona di un tempo.

L'Hotel Janelas Verdes (foto sito Heritage Hotels)

Hotel As Janelas Verdes | Rua Janelas Verdes 27, Lisbona | tel. +351/21/3968143



Hotel Britania Art Déco

Situato in un palazzo progettato negli anni Quaranta del secolo scorso dal famoso architetto portoghese Cassiano Branco, è un hotel per molti versi unico che assomiglia molto a un club esclusivo. È stato restaurato valorizzando il suo stile originale Art Déco, così da affiancare all’ambiente che richiama la squisita atmosfera originale d’epoca, le comodità e il comfort richiesti oggi a un hotel d’alto livello. Le camere sono spaziose e dai colori caldi, arredate con splendidi mobili classici; i bagni, originali, sono in marmo, restaurati fin nel minimo dettaglio.

L'entrata dell'Hotel Britania (foto sito Heritage Hotels)

Hotel Britania Art Déco | Rua Rodrigues Sampaio17, Lisbona | tel. +351/21/3155016

Hotel Lisboa Plaza

A due passi da Avenida da Liberdade, è un “classico” tra i migliori hotel della capitale portoghese. La decorazione di interni è stata recentemente rinnovata dall’architetto Sofia Duarte Fernandes in uno stile leggero molto portoghese, mantenendo l’impronta classica e lo spirito famigliare. Alcuni particolari accennano alla moda dell’epoca dell’apertura dell’hotel negli anni Cinquanta e motivi etnici vivacizzano i nuovi tendaggi. Nella metà delle camere sono stati recuperati i pavimenti di parquet originali, mentre nuove moquette sono state collocate nell’altra metà per soddisfare le varie esigenze degli ospiti.

Un particolare della terrazza dell'Hotel Lisboa plaza (foto sito Heritage Hotels)

Hotel Lisboa Plaza | Tv. Salitre/Av. Liberdade, Lisbona | tel. +351/21/3218218

Solar Do Castelo

Durante la seconda metà del XVIII secolo venne costruita una bella casa signorile all’interno delle mura del castello di San Giorgio, sul terreno dove un tempo sorgevano le ex cucine del Palazzo Alcacova. Ecco perché è ancora conosciuto con il nome di Palacete das Cozinhas (“Palazzo della Cucina”). La struttura unisce elementi dello stile razionalista di Pombal (i sobri infissi delle finestre e dell’entrata principale) con altri che esprimono maggiore libertà. Il palazzo, classificato come edificio storico, è stato trasformato in hotel e riportato agli antichi splendori grazie a un design contemporaneo di alta qualità.

Solar Do Castelo (foto Heritage Hotels)

Hotel Solar do Castelo | Rua das Cozinhas 2 (ao Castelo), Lisbona | tel. +351/21/8806050

Heritage Avenida Libertade

L’ultimo nato della catena Hoteis Heritage Lisboa si trova sul corso principale, Avenida da Liberdade. Il suo design porta la firma di Miguel Câncio Martins, architetto portoghese celebre per il proprio lavoro in locali mitici come il Buddha Bar o il Thiou a Parigi, lo Strictly Hush a Londra e il Man Ray a New York. L’aspetto esterno del palazzo è stato lasciato inalterato, mentre gli interni si ispirano alle residenze urbane della borghesia portoghese. Le camere sono in pieno equilibrio tra tradizione e modernità e presentano uno stile personalizzato. Nella lobby Câncio Martins ha creato un’atmosfera che richiama la “way of life” portoghese, di nuovo in bilico tra passato e futuro. Obiettivo: ideare uno stile che affondi le proprie radici nell’identità lusitana e lisboeta.

Hotel Avenida Liberdade (foto sito Heritage Hotels)

Heritage Av. Liberdade | Avenida da Liberdade 28, Lisbona | tel. +351/21/3404040