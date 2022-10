A Buttrio si dorme in un castello tra le vigne

In un universo dal tempo sospeso, adagiato fra colline profumate d’uva, alberi secolari e sentieri silenziosi il Castello di Buttrio accoglie i propri ospiti con placida riservatezza e attenta ospitalità. Sorge sui dolci pendii dei Colli Orientali del Friuli, a Buttrio in provincia di Udine. Tutto è nato quando Alessandra Felluga, partendo dal progetto di recupero dei vigneti circostanti (vigne storiche che risalgono al 1933 e al 1942), decide di ridare vita alla dimora trasformandola in un boutique hotel. Oggi Alessandra conduce l’azienda vitivinicola e l’ospitalità con le sue due figlie, Maria Vittoria e Michela.



Raffinato boutique hotel

La sua storia inizia nel XIII secolo, ed oggi è un boutique hotel con camere eleganti e raffinate, unicamente arredate con tessuti pregiati e mobili antichi. Spaziose e confortevoli, si affacciano sul giardino o sui vigneti di proprietà circostanti. Si possono scegliere le junior suite, le deluxe oppure le superior. A disposizione degli ospiti anche la sauna e la piscina all’aperto con vista sui vigneti.



L’accesso al primo piano avviene tramite una scala in legno proveniente da una nave da crociera triestina di inizio Novecento, integrata in villa al tempo dei baroni Morpurgo e recentemente restaurata. All’interno, uno spazio dove è possibile acquistare alcuni prodotti artigianali della linea Le Sûr, ispirata alla tradizione friulana.



Residenza e dimora storica Castello di Buttrio offre il fascino di una villa senza tempo. Gli ampi spazi, l’incanto dei saloni, le travi a vista, il rustico dei granai e delle scuderie, le scalinate e i fioriti giardini sono anche la giusta cornice a matrimoni, cerimonie, eventi aziendali. Adiacente al Castello si trova la piccola chiesa di origine duecentesca, dove è possibile celebrare il rito religioso.

In bici alla scoperta del vino e del territorio

Previa prenotazione si organizzano visite guidate alla cantina con degustazione dei vini Castello di Buttrio oppure godere di un picnic nel verde per uno spuntino fra i vigneti.

Un contesto esclusivo in cui alloggiare e godere di pace e tranquillità, avvolti da una splendida cornice panoramica, affacciati sull'anfiteatro naturale delle vigne. Da cui partire in passeggiata tra i sentieri silenziosi rapiti dal profumo della natura, all'ombra di alberi secolari.



Ci sono, infatti, dieci biciclette a disposizione per chi volesse esplorare il territorio, seguendo le strade di campagna o le piste ciclabili che collegano la laguna di Grado con le Alpi, seguendo i numerosi percorsi, diversi per difficoltà e distanza.



Magica atmosfera all’Osteria del Castello

All’interno della struttura, l’Osteria al Castello di Buttrio unisce la tradizione del gusto con la genuinità degli ingredienti, per una cena romantica o un pranzo in famiglia.

Sorseggiare un calice di vino sulla terrazza e respirare i profumi della natura, assaggiare un piatto gustando sapore e consistenza o scoprire le conserve custodite sugli scaffali: l’Osteria regala sempre un’esperienza unica. Circondati da vigneti e colline, immersi nell’atmosfera del castello per vivere un incontro. Il territorio friulano è cornice del locale come del menu: vini, salumi, formaggi e vari prodotti provengono da particolari zone della regione. Che si tratti del gambo di broccolo trasformato in velo o della buccia di melanzana fatta polvere, la filosofia gastronomica si incentra sul rispetto degli ingredienti: l’utilizzo della materia prima in ogni sua parte. Ridurre gli sprechi in cucina diventa stimolo alla creatività, pungolo dell’idea, spunto per piatti inediti. E sempre per valorizzare gli ingredienti, il menu segue la stagionalità. Una cucina, che parte dall’essenza della materia prima per continuare con una sperimentazione curiosa. Il risultato? Una proposta essenziale e raffinata, espressione del giovane chef Gabriele Mazzolini, che fa della ricerca il motore del suo lavoro.



Agriturismo tra le vigne

L’Agriturismo Tra le Vigne dispone invece di cinque camere arredate in uno stile country raffinato. Le stanze sono immerse nella tranquillità dei vigneti.



L’atmosfera è romantica e accogliente nelle camere e negli ampi spazi comuni del piano terra, perfetti per trovare il proprio angolino per una chiacchierata davanti al camino, una lettura rilassante, una degustazione dei vini di Castello di Buttrio.



Qui un aperitivo all’ombra del glicine o un bbq tra i vigneti all’aperto possono diventare un momento indimenticabile del soggiorno. E per scoprire il territorio ci sono diverse biciclette a disposizione degli ospiti.



Hotel Castello di Buttrio

Via Morpurgo 9 33042 - Buttrio (Ud)

Tel 0432 673040