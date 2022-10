Cresta Palace: a Celerina va in scena la dolce vita

Il Cresta Palace di Celerina, in Engadina, è pronto per la stagione invernale. Markus Tauss, il direttore dello storico hotel svizzero ha presentato a Milano il nuovo profilo della struttura, accoglienza ad alto livello dal 1906. Rinnovate 40 camere e suite (su 90) con un design moderno e tanti dettagli di stile. Oltre alle Classic Room e Suite, le nuovissime Cresta Room e Suite si sviluppano su quattro diversi piani e sono caratterizzate da 4 colori diversi, verde, rosso, giallo e blu. Sono dotate tutte di grandi finestre che avvolgono gli ospiti di luce naturale per mantenere sempre il contatto con la natura. Sono stati inoltre recuperati diversi elementi che appartengono al patrimonio dell'hotel, in alcuni casi pavimenti, in altri dettagli delle storiche piastrelle, scoprendo che proprio fin dalla sua apertura l'hotel aveva assegnato a ogni piano un colore diverso. Dotate di ampie salle de bains e living room, alcune camere sono anche comunicanti o con terrazzo.

L'imponente facciata del Cresta Palace di Celerina

Posizione strategica

Celerina, a pochi chilometri da St. Moritz, è il punto di partenza ideale sciare nel comprensorio o per praticare sci da fondo proprio nello spazio accanto all'hotel, un anello di 230 km. Qui si trova anche la Cresta Run, la storica pista naturale per bob e skeleton che fu sede di molte competizioni fin dal 1950, un tracciato naturale che da St. Moritz porta fino a Celerina. Il Cresta Palace beneficia di una posizione strategica per praticare ogni tipo di sport invernale: le piste arrivano quasi davanti alla "porta di casa”. Senza usare l'auto o lo skibus gli ospiti possono essere connessi direttamente alla ski area Corviglia/St Moritz. Per i più piccoli, inoltre, la pista dedicata alla scuola di sci è proprio alle spalle del Cresta Palace, raggiungibile a piedi in pochi minuti. Il Cresta Palace vanta anche uno spazio dedicato proprio ai più piccoli, il Kids Club Murmeli, con assistenza specializzata.

Una delle nuove camere dell'hotel elvetico

E dopo lo sport, un altro tipo di benessere. La Vita Pura Spa si sviluppa su 1200 mq dedicati alla cura del corpo, con sauna, bagno turco, docce emozionali, sale trattamenti. Non potevano mancare la piscina coperta e un’area fitness di livello professionale.

Palato internazionale

Alto profilo anche a tavola con un’offerta che si articola in diverse formule. Giacomo è il punto di riferimento per chi ama la cucina italiana. Mentre per chi non vuole rinunciare, nel cuore dell’Engadina, alle specialità orientali, Asia 75 è l’indirizzo dove trovare tanti piatti da condividere e anche con la soluzione take-away. Lo Chas-Beizli propone la raclette, fonduta di formaggio e specialità dei Grigioni, in un’atmosfera accogliente e alpina dove dominano pietra e legno.?Interessante la proposta Dine Around, che è molto di più di una mezza pensione, dato che si può scegliere in quale ristorante dell’hotel cenare a un prezzo fisso. Durante il pomeriggio la hall Art Decò diventa uno degli spazi più rilassanti dove ammirare il paesaggio ascoltando la musica live piano jazz.

La calda atmosfera del ristorante Giacomo

Appuntamenti da non mancare

Il Cresta Palace può diventare il quartier generale per i numerosi appuntamenti che offre il comprensorio, dal Gourmet Festival (20/28 gennaio 2023) alla Snow Polo World Cup (27/29 gennaio 2023), da Cricket on Ice (15/18 febbraio 2023) a Nomad (23/26 febbraio 2023), a The Ice (25 febbraio 2023). E prima il Capodanno. Il Cresta Palace rende un tributo all'Italia con la serata speciale “La Dolce Vita”, con un menu di gala ispirato alla nostra cucina.? ?

Cresta Palace

via Maistra 75 – CH 7505 Celerina/St.Moritz

Tel +41 818365656