Au Charmant Petit Lac di Champoluc, hotel 5 stelle a emissioni zero

Porta già nel nome la sua dichiarazione d’intenti: l’Ecohotel Au Charmant Petit Lac inaugurato nel 2019 a Champoluc (Ao), la località di maggior pregio della val d’Ayas, ma già scoperto da una clientela di svedesi, danesi e inglesi attenti alle tematiche ambientali. Questo albergo “verde” davanti a un piccolo laghetto artificiale è costruito infatti con avanzati criteri di ecosostenibilità, dimostrando così che si può coniugare il lusso di un cinque stelle con un’impronta energetica realmente pari a zero.

Ecohotel Au Charmant Petit Lac



Tra design e rispetto dell’ambiente

Oggi tutti parlano di green, talvolta a sproposito, ma questa esperienza è reale, non è greenwashing. La chiave del successo sta nella progettazione, spiega Luigi Fasson, albergatore visionario con una lunga esperienza familiare alle spalle. Oltre all’hotel la famiglia gestisce anche l’Emporio, Le Bistrot, il Rifugio Vieux Crest e la nuova Enoteca Regionale che propone solo vini della val d’Aosta.



Scelta di materiali che uniscono l’aspetto estetico alle emissioni zero, impiego della geotermia con l’utilizzo di pompe di calore che sfruttano l’invidiabile posizione nel sistema idrometrico valdostano, ampio ricorso a sistema di recupero che si prefiggono di minimizzare gli sprechi energetici sono i componenti di questa realizzazione che si presenta con una profusione di legno, all’interno come all’esterno: l’aspetto in chiave moderna è quello delle rascard, le tipiche costruzioni valdostane, peraltro diffuse in tutte le località alpine di qua e di là dai confini, con la stalla in basso che “scalda” la zona abitata e con il fienile in alto nel sottotetto, che migliora di gran lunga l’isolamento. I vecchi contadini conoscevano tematiche energetiche che oggi dopo tanti decenni di sprechi, tornano di moda e sembrano grandi novità.



Stop alle macchine

Un parcheggio esterno e un’autorimessa sotterranea fanno dimenticare l’uso della vettura: nella verde vallata pianeggiante è bello muoversi a piedi o in bicicletta, o farsi dare un passaggio soprattutto d’inverno per raggiungere con la navetta dell’albergo le partenze degli impianti di risalita. Non si vede, perché protetto dall’edificio dell’albergo, il piacevole prato verde punteggiato di tavolini intorno al laghetto. Accolti da una cascata di fiori colorati si entra in albergo e si trova una reception raccolta sul lato sinistro; al piano terra si trova ancora la sala della ristorazione, usata per abbondanti prime colazioni valdostane servite a tavola al mattino, nonché una zona separata destinata alla Spa. Pochi gradini di una scala portano all’ammezzato dove si trova una calda lounge in legno con un bel caminetto.

Piccolo ma ricco di comfort

L’albergo è di piccole dimensioni: le camere sono in tutto 26 su 3 piani con uscita sulla terrazza che circonda tutta la struttura, protetta da traversine di larice. Si entra nella stanza e si viene subito colpiti dalla profusione di legno e di materiali naturali negli arredi. Anche i comodini sono fatti di tronchi d’albero; i letti sono grandi e spaziosi; nelle junior suite una vasca da bagno fa bella mostra in mezzo alla camera, mentre una cabina armadi introduce al bagno e all’ampio spazio della doccia. Le pareti sono tutte con ampie vetrate sui boschi, quelle più ambite fanno scorgere in lontananza il massiccio del Monte Rosa.

Au Charmant Petit Lac Spa & Parc

Route Ramey 50 -11020 Champoluc (Ao)

Tel 0125 308765