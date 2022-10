Savoia Excelsior Palace a Trieste, il fascino immutato del grand hotel

Il Savoia Excelsior Palace Trieste – Starhotels Collezione è un maestoso hotel 4 stelle con vista mare che affaccia su Riva del Mandracchio, situato di fronte al Palazzo dei Congressi e alla stazione marittima e adiacente a un lato di Piazza dell’Unità d’Italia. Fin dalla sua inaugurazione nel 1911 le cronache dell’epoca lo definirono “il più importante e lussuoso hotel dell’Austria Ungheria”, ed ancora oggi come allora, con la sua imponente e candida facciata rivolta verso i panorami infiniti dell'Adriatico, il Savoia Excelsior Palace è espressione di maestosità, raffinatezza, e di un impareggiabile stile da Grand Hotel di fine ‘800, rievocando al primo sguardo i fasti mitteleuropei.



C’è anche una biblioteca

L’hotel offre una vasta gamma di servizi ideati per rendere ancora più piacevole e rilassante la permanenza a Trieste, tra cui servizio in camera 24 ore su 24, garage (servizio Valet), connessione Wi-Fi, concierge e palestra. L'hotel dispone inoltre di una tranquilla biblioteca, perfetta per leggere, rilassarsi e ascoltare musica, ma anche per un incontro informale o un tranquillo aperitivo.



Un hotel leggendario: storia, restauro e design

Originariamente costruito nel 1911 per ospitare la corte asburgica che assisteva al lancio della nuova ammiraglia della marina austro-ungarica alla presenza dell'arciduca Ferdinando Massimiliano, l'hotel fu progettato dall'architetto austriaco Ladislaus Fiedler, che per la realizzazione utilizzò materiali ultramoderni per quel periodo, come il cemento armato. Il Palazzo divenne noto come "Ocean Liner Hotel" per la sua posizione privilegiata di fronte all'Ocean Terminal e, in occasione del primo arrivo a Trieste del Re Vittorio Emanuele III il 3 novembre 1918, il prefisso Savoy fu aggiunto al nome dell'hotel, che divenne definitivamente Savoia Excelsior Palace.



Concepito e disegnato secondo schemi da grand hotel, fu immediatamente preso a modello dagli altri alberghi. Nella sua storia ha visto come ospiti famiglie blasonate, artisti, diplomatici e un’élite turistica internazionale che arrivava a Trieste via mare o via terra, facendo qui una tappa durante il “Grand tour d'Europe”.



Riaperto nel 2009 dopo più di tre anni di restauro sotto la guida della Sovrintendenza e con l’appoggio delle istituzioni locali, il Savoia Excelsior Palace manifesta tutto il suo charme da grand hotel attraverso numerosi dettagli di pregio. Il progetto è stato finalizzato al recupero dell’edificio monumentale nel rispetto dello stile originale dei palazzi mitteleuropei, restituendo alla città e alle sue aspirazioni turistiche internazionali un luogo di alta rappresentanza, testimone di un’epoca di grandi splendori. La ristrutturazione ha interessato diversi elementi decorativi delle facciate: il mosaico nella parte sommitale è stato pulito e consolidato e sono stati aggiunti nuovi elementi per le parti mancanti, realizzati presso le fornaci Orsoni di Venezia. La vetrata artistica in stile Belle Époque che illumina lo scalone d’onore è stata completamente smontata, pulita, risigillata in tutte le sue parti di giuntura con nuove piombature, ricomposta e messa in sicurezza. Le vetrate sulla grande scalinata sono state smantellate e portate di nuovo a grandezza originale. Gli elementi decorativi dello scalone e dei due ascensori nella hall sono stati oggetto di una equilibratura delle parti cromaticamente alterate, rendendo di nuovo visibili le varie leghe utilizzate. Anche gli affreschi dei soffitti delle sale al piano terra e della lobby sono stati accuratamente ricostruiti nelle parti mancanti. Il risultato è una gamma di tinte e colori dai toni caldi esaltati dalla luce diretta delle grandi finestre che avvolgono gli ospiti in un'atmosfera lussuosa d'altri tempi. Sono oltre 60 i pezzi di arredi che sono stati restaurati sulla base dei disegni originali realizzati appositamente per il Savoia Excelsior Palace negli anni 1910-12.



Poltroncine, consolle in stile liberty, specchi e cassettoni in legno di palissandro intarsiato con finiture a foglia oro e decori in bronzo sono stati recuperati in tutta la loro originaria eleganza da esperti restauratori fiorentini.



Centoquarantaquattro camere e suite

Le 144 camere e suite del Savoia Excelsior Palace sono state recentemente rinnovate e curate nel décor, nei servizi e nel comfort. Particolare importanza è stata data ai dettagli: dai cuscini cifrati ai rulli imbottiti, dalle applicazioni di nappe e frange che arricchiscono le tappezzerie al pregiato marmo dei bagni, ogni minimo particolare crea ambienti lussuosi che ispirano una calma e una serenità imperiale.



Arredate in stile classico con accenti contemporanei, materiali eleganti e pregiati e tappezzerie con fresche tinte pastello, le camere dell’hotel sono un'oasi accogliente di lussuosa tranquillità in cui lasciarsi cullare di fronte alle onde del mare. Alcune dispongono di una terrazza da cui godere di uno splendido panorama sul Golfo di Trieste e sul Castello di Miramare e consumare una suggestiva colazione.



Le incantevoli Presidential Suite sono pensate per offrire un soggiorno indimenticabile nel cuore di Trieste. Nei loro spaziosi interni di 75 mq è possibile godere dell'elegante ed ampio salotto lussuosamente arredato con mobili raffinati e preziosi tessuti e della stupenda vista sul mare offerta dalla terrazza. L'ampia camera da letto ha un soffice letto king size in piuma d'oca e un bagno in marmo Calacatta con vasca, doccia idromassaggio e prodotti da toilette firmati Acqua di Parma.



Ma è nelle sue suite che il Savoia Excelsior Palace esprime al meglio il fasto del suo passato. Con affaccio sullo splendido panorama del golfo e ambienti di proporzioni generose, le suite sono dei veri e propri appartamenti. Arredate con raffinata eleganza e un mix di elementi classici e moderni, ogni dettaglio è studiato per offrire il più lussuoso comfort in un contesto di assoluta eleganza: ricchi tessuti, arredi di prestigio, soggiorno separato dalla camera da letto e un'ampia stanza da bagno in marmo di Calacatta con una vasta selezione di raffinati prodotti da toilette. Curate in ogni minimo dettaglio, le 8 Junior Suite del Savoia Excelsior Palace sono ideali per una vacanza o per un viaggio d'affari a Trieste. Offrono 30 mq di spazio e si compongono di un'ampia zona soggiorno con salotto, un'area che ospita un soffice letto in piuma d'oca, un lussuoso e confortevole bagno in marmo e una terrazza arredata con una splendida vista sullo storico porto della città.



Ampia e confortevole, la Family Room è il caldo rifugio per chi viaggia in stile e pretende il meglio dell’accoglienza anche per i propri bimbi: grazie al servizio Vik Very Important Kids gli ospiti più piccoli (fino a 16 anni non compiuti) viaggiano gratis in camera con due adulti, ed hanno a disposizione un kit di benvenuto con gadget e libri da colorare. A disposizione dei più piccoli, su richiesta, lettino, fasciatoio, vaschetta per il bagno, scaldabiberon, passeggino e molti altri servizi di grande utilità.



Ristorante Savoy, cenare guardando il mare

La zona lobby, realizzata sul lato che affaccia sul lungomare ed inondata di luce naturale grazie alle ampie vetrate, accoglie il Ristorante Savoy, luogo ideale per consumare un pasto leggero all’ora del pranzo o una raffinata cena con menu à la carte alla sera. Il ristorante offre una cucina creativa con gemme della tradizione locale, dove l'alta qualità della materia prima e una particolare attenzione nella selezione dei fornitori sono sempre alla base della realizzazione dei piatti.



Nel suo menu, lo chef Andrea Stoppari, triestino doc, 43 anni di cui la metà trascorsi nelle cucine dei migliori alberghi italiani, privilegia piatti a base di pesce e prodotti stagionali, tra cui spiccano la Tartare di branzino con guacamole allo zenzero, la Julienne di seppie nostrane su spuma di patate viola e asparagi verdi e la Cotoletta di vitello impanata con patate alla paprika, in omaggio al passato austroungarico di Trieste. Ottime le paste fatte in casa che si alternano alla pasta di Gragnano della più classica tradizione del Sud, sempre accompagnate da salse d’ispirazione mediterranea. Interessante e golosa l'offerta di un’irresistibile varietà di dolci fatti in casa.



La lista dei vini è uno scrigno di gioielli dell'enologia basata soprattutto su etichette che privilegiano vitigni autoctoni e piccoli produttori del Collio italiano e sloveno, tutti da scoprire.

1/5 1/5 Spaghetti Vicidomini con gamberi alla busera 2/5 Stinco di vitello su zoccolo di patate di Godia, salsa alle senape e miele 3/5 Tagliolini all’uovo con astice 4/5 Andrea Stoppari 5/5 Previous Next



Savoy Lounge Bar, uno dei più rinomati di Trieste

Il bar Savoy Lounge è uno dei bar più rinomati di Trieste, con il suo soffitto a forma di conchiglia, i preziosi arredi e le grandi vetrate che si affacciano sul Golfo di Trieste. In un'atmosfera elegante e accogliente il bar offre una carta di cocktail dal carattere internazionale, spaziando dal classico Martini al più contemporaneo Cosmopolitan, vini al bicchiere, generalmente di produzione locale, ed un’accurata selezione di distillati dove spiccano alcune riserve di Cognac, Whiskey e Grappe, accompagnati da una prelibata selezione di stuzzichini che rispecchiano lo stile e la qualità della cucina del ristorante Savoy.



Frequentato sia dai triestini che dai turisti, il bar è il luogo ideale per prendere un caffè, consumare un pasto leggero, sorseggiare un rilassante tè pomeridiano o uno sfizioso aperitivo e bere un drink in tarda serata.



Sale meeting con vista

Strategicamente posizionato sul lungomare, poco distante dal centro di Trieste, il Savoia Excelsior Palace è la location ideale per organizzare meeting, matrimoni o altri splendidi eventi sia privati che di business. Le 9 spaziose sale, con dimensioni che partono dai 29 mq per arrivare a oltre 240, offrono spazi per ogni genere di evento: dal meeting di lavoro al congresso, dagli eventi business a quelli privati come ricevimenti di nozze, cocktail party o feste di gala. Alcune di esse sono adiacenti e combinabili tra loro, a seconda delle necessità e del numero degli invitati, per soddisfare in maniera impeccabile ogni esigenza con un servizio completo ai massimi livelli. Per incontri ad alto livello che richiedono il massimo della privacy sono disponibili anche sale private di dimensioni più raccolte. Particolarmente degne di nota, le due che si affacciano sul giardino d'inverno, un angolo inaspettato in cui godere della massima luminosità. Tutte le sale sono luminose grazie alle grandi finestre che le inondano di luce naturale, elegantemente decorate con soffitti affrescati, imponenti lampadari d'epoca e raffinate boiserie.



Fitness Room, allenamenti di lusso

In un hotel di lusso come il Savoia Excelsior Palace non poteva mancare anche una zona dedicata alla wellness degli ospiti. La Fitness Room, aperta dalle 6 alle 22, offre attrezzature all'avanguardia per allenarsi in assoluta comodità: macchinari Technogym di ultima generazione, Smart TV, sistema audio diffuso, spogliatoi con armadietti e docce. È disponibile una sala massaggi con la possibilità di prenotare trattamenti personalizzati grazie ai centri estetici convenzionati e una zona relax.



Grande attenzione per la sostenibilità

Il Savoia Excelsior Palace è un hotel che pensa in modo eco-sostenibile grazie al sistema di riciclo idrico che recupera il 100% dell’acqua grigia trasformandola in acqua igienicamente pulita e sicura, conforme ai parametri per la balneazione. Per il risparmio energetico sono stati realizzati cogeneratori a basso impatto ambientale e una centrale termica ad elevatissimo rendimento, a bassa emissione acustica e di gas e tecnologie a led per l’illuminazione.



Savoia Excelsior Palace Trieste – Starhotels Collezione

Riva del Mandracchio 4 - 34124 - Trieste

Tel 040 77941