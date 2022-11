Soggiorno a Ceri, borgo ricco di storia nella terra degli etruschi

A qualche diecina di chilometri da Roma, sulle alture di Cerveteri, nella più grande area archeologica d’Europa in piena terra Etrusca e idealmente posizionato tra il mare e il lago di Bracciano, si erge Ceri, borgo che risale al XIII secolo.

Tra il XIII secolo ed il XIV secolo Ceri fu dominio dei Normanni, per divenire di proprietà di alcune delle più grandi famiglie romane: dagli Anguillara ai Cesi, ai Borromeo, agli Odescalchi e per finire ai Torlonia, che in gran parte ne sono ancora proprietari. Nel 1503 la città venne assediata e conquistata da Cesare Borgia per catturare i membri della famiglia Orsini che vi abitavano.

Le antiche case del borgo che affacciano sulla piazzetta e che sono state più volte restaurate e ricostruite, sempre nel rispetto degli edifici più antichi e sempre in materiale originario tufaceo, così come il Santuario dell’Immacolata e Palazzo Torlonia sono racchiuse dalle antiche mura merlate. In questo suggestivo borgo si trovano due dimore dove è possibile passare indimenticabili notti.

L'esterno di Villa Ceri (foto sito Internet)

Dolci sogni a Ceri una volta

In questa zona Arianna Pietrolati gestisce, dopo averle restaurate con amore, due strutture completamente differenti per posizionamento e finalità ma entrambe accomunate dallo stesso arredamento accurato e dalla stessa attenzione per le cose belle e per i particolari raffinati.

Ceri una Volta, è il nome del delizioso bed and breakfast modulare. Eh si, questo è il temine che appare più appropriato perchè questa abitazione, che risale alla fine del XVIII secolo ed era la casa del fattore alle dipendenze del principe del palazzo, è oggi costituita da due appartamenti collegati in un susseguirsi di sale e saloni, cucine, balconate e soppalchi, che possono ospitare da 2 a 22 persone.

Si trova nella piazzetta centrale del Borgo di Ceri, sul quale si affacciano alcune finestre; le altre godono di un panorama mozzafiato sulla campagna circostante. Tutte le camere sono elegantemente arredate e dotate di tutti i confort, alla pari di un albergo a 4 stelle, così come tutte le altre parti della casa.

C’è la possibilità di prenotare tutta la casa per uso esclusivo, opzione utilissima per due/tre famiglie amiche, ma anche di soggiornare in una delle deliziose camere da letto con bagno personale e personalizzato e questa è la scelta più adatta ad una coppia in cerca di una fuga romantica.

Per tutti la dotazione di base prevede biancheria da letto, da bagno e da cucina, mentre tra i servizi aggiuntivi ci sono: occorrente per la colazione; possibilità di pranzare o cenare in casa con formula delivery, oppure con chef e cameriere sul posto; legna da ardere nel camino; servizio di taxi o noleggio con conducente.

Una Stanza di Ceri una volta 1/3 Una camera di Ceri una volta 2/3 Stanza col camino 3/3 Previous Next

Villa Ceri, gioiello immerso nel verde

Nella campagna sottostante, vicinissima al borgo e facilmente raggiungibile anche dalla via Aurelia, c’è l’altra splendida location: Villa Ceri, immersa in un parco di oltre seimila metri quadrati.

Villa Ceri è il luogo ideale per un ricevimento di nozze, un battesimo, una comunione e comunque ogni evento per il quale si desideri un luogo che sia garanzia di ottimo risultato anche dal punto di vista estetico.

Il grande parco ospita un rigoglioso giardino e moltissimi pini secolari.

Villa Ceri dal 2015 è Casa Comunale, avendo ottenuto dal Comune di Cerveteri l’autorizzazione a effettuare in loco il rito civile di matrimonio.

Cocktail di benvenuto, buffet degli antipasti o il buffet dei dolci possono essere serviti in piazzetta, di fronte ai saloni della villa mentre il pranzo si può godere negli ampi saloni oppure in giardino, sotto i grandi ombrelloni dove gli invitati (fino a 200 ospiti) possono accomodarsi in comodi salottini con poltroncine di vimini.

Tutti i menu prevedono l’utilizzo di alimenti biologici e provenienti dal territorio circostante. Il pane viene rigorosamente fatto in casa e una particolare attenzione viene data ai dolci, creati dai maestri pasticceri.

Salone di Villa Ceri 1/2 Buffet a Villa Ceri 2/2 Previous Next

Ceri una volta

Via di Ceri, 16 - 00052 Borgo Ceri (RM)

Tel. 0699551972



Villa Ceri

Via di Ceri 16, Cerveteri