A Castelbrando le festività sono un sogno a occhi aperti

A Castelbrando, uno dei più raffinati esempi di riqualificazione del patrimonio storico-artistico italiano e uno dei più grandi castelli d'Europa, situato a Cison di Valmarino (Tv), le festività sono un sogno che si avvera a occhi aperti.

Riaperto dopo un importante e accurato restauro, che ha riportato alla luce la bellezza originaria di un luogo con 2000 anni di storia - dimora nei secoli di nobili e illustri condottieri - CastelBrando ospita oggi al suo interno un hotel 4 stelle con eleganti camere e suite, una Spa ricavata da antichi bagni romani, diverse aree museali oltre a ristoranti e bar e rappresenta un tuffo nella storia e nella bellezza delle prealpi trevigiane, cuore degli itinerari artistico-culturali più interessanti del Veneto, a ridosso delle Dolomiti.

Immersa in 70 ettari di verde rigoglioso (Parco e Foresta), questa affascinante location, sorge infatti alle pendici del monte Castello, da cui domina il borgo di Cison di Valmarino (Treviso), per cui è magnificamente inserita nel paesaggio collinare trevigiano della via del Prosecco Unesco.

A Castelbrando le festività sono un sogno che si avvera a occhi aperti

Un ricco programma per le festività

Variegato e adatto a tutta la famiglia è il programma festivo che CastelBrando ha in serbo per i propri ospiti, che prevede appuntamenti e iniziative fino all'8 gennaio.

Natale in Castello 2022 Presepe delle Colline – Teatro Tenda

Il Presepe delle Colline consiste in un’installazione artistica ideata e realizzata dall’artista locale, Pietro Colmellere, che da anni si occupa di trasformare il legno in sculture riattraenti natura, figure quotidiane locali, ma anche immagini e scene della tradizione. I personaggi a grandezza naturale sono stati realizzati con la legna del bosco che circonda CastelBrando, a seguito del taglio dovuto alla manutenzione. Un omaggio al territorio in rispetto all’ambiente e alla natura. Ci saranno anche degli spazi dedicati alla mostra itinerante “Water is life” organizzata dalla società Ondablu, dall’ Istituto Canossiano di Feltre, dall’Associazione Gruppi Insieme si può, dal Rotary Club di Belluno e Treviso Piave

Mostra dedicata ad Antonio Lavina – Chiesa di San Martino

La Settecentesca Chiesa di S. Martino, dove un tempo sorgeva il Castrum romano, è decorata con affreschi di Egidio Dall’Oglio. In particolare, sono di grande prestigio tre pitture rappresentanti la natività. La Chiesa ospita una mostra dedicata all’artista Antonio Lavina, scomparso a marzo di quest’anno. L’esposizione è curata dall’Associazione Tavolozza Trevigiana che è presente anche con altre opere e sculture. La mostra continua nelle antiche sale del Donatello Lounge Bar. Nello spazio espositivo “I costumi del potere” si possono ammirare alcuni personaggi storici di grande prestigio, con repliche di costumi originali. Queste figure sono legate alle vicende del Veneto e alla vita del castello.

Albero di Natale vivente più grande d’Italia

E all’imbrunire da non perdere lo spettacolo dell’Albero di Natale vivente più grande d’Italia che anche quest’anno verrà addobbato grazie a degli esperti arrampicatori, non essendo possibile utilizzare altri mezzi. L’albero che illumina la vallata sottostante, unito al magico scenario del castello, dona un’immagine suggestiva ed unica in questo periodo natalizio.

Visite guidate al castello – partenza dalla chiesa di San Martino

Le visite guidate al castello sono vere passeggiate nel tempo attraverso i segni di epoche diverse, che corrono lungo duemila anni di storia: dai reperti romani alle mura medievali, dal Rinascimento all’elegante Settecento. Alle storie di nobili e condottieri si intrecciano le leggende locali, tramandate di bocca in bocca, in cui si fondono misteri e fatti di cronaca arricchiti dalla fantasia popolare. Le visite sono condotte da educatrici museali in lingua italiana o inglese. D'obbligo la foto con Babbo Natale e per i più piccoli lasciare una letterina.

Variegato e adatto a tutta la famiglia è il programma festivo che CastelBrando ha in serbo per i propri ospiti, che prevede appuntamenti e iniziative fino all'8 gennaio

Castelbrando: da Fortezza inespugnabile a hotel di lusso

L’accurato restauro ha restituito al castello tre chilometri di mura intatte, una serie di reperti locali di grande interesse storico e artistico e antichi decori in quelle che ora sono magnifiche suite: raffinati stucchi, pavimenti in legno del Settecento, oggetti d’antiquariato, tappeti e arazzi, caminetti, persino un forno per la cottura del pane di probabile epoca romana, e originali terrazzi dai quali si gode una spettacolare vista sulla valle e sulle colline circostanti. Punto di riferimento privilegiato per congressi ed eventi di respiro internazionale, CastelBrando fa anche parte della Rete d'Imprese Visit Prosecco Hills (www.visitproseccohills.it) ed è un vero e proprio palcoscenico dove mettere in scena gli eventi più vari, arricchiti da esperienze culturali, legate all’enogastronomia, al territorio, allo sport e al benessere. La sua posizione strategica e il gran numero di spazi interni ed esterni rendono il soggiorno davvero esclusivo. Un sogno che si avvera tra storia, benessere, natura e gusto. Dormire in una royal suite all'interno del castello che domina il paesaggio delle Colline del Prosecco Patrimonio Unesco, abbandonarsi al benessere nell'esclusiva Spa scavata nella roccia e concedersi un momento speciale scegliendo un massaggio di coppia nella grotta degli Dei, deliziarsi con una cena per due nel soppalco del Ristorante La Fucina; o ancora avere il privilegio di una visita privata nei luoghi più antichi del maniero e perfino passeggiare nei boschi circostanti: a CastelBrando tutto è pensato per regalare agli ospiti un'esperienza esclusiva e indimenticabile.

Lo scalone dell'Hotel 4 stelle Castelbrando con eleganti camere e suite 1/4 Il Ristorante Sansovino, raffinato ed elegante, è all'interno di Castebrando 2/4 Hotel CastelBrando propone 42 tra eleganti camere classiche, suite e appartamenti arredati con mobili d’epoca 3/4 Tra le stanze spicca l'Alcova del Conte, l’appartamento più nobile del castello, alloggio privato nei secoli dei conti Brandolini 4/4 Previous Next

L’esperienza fiabesca è sublimata dagli arredi

Nel cuore del castello, l’Hotel CastelBrando propone 42 tra eleganti camere classiche, suite e appartamenti arredati con mobili d’epoca. Le stanze compongono l’ala cinquecentesca e settecentesca del castello e sono state restaurate sotto la supervisione dei Beni Culturali, mantengono dimensioni e struttura originali e sono tutte diverse tra loro. Tra queste spicca l'Alcova del Conte, l’appartamento più nobile del castello, alloggio privato nei secoli dei conti Brandolini. Qui l’esperienza fiabesca è sublimata dagli arredi, tra cui un prezioso lampadario veneziano del ‘600 e la vasca da bagno, ricavata da un unico blocco di marmo. Sono inoltre disponibili 16 ampie camere nella dependance, situata nel suggestivo borgo di Cison di Valmarino e collegata al castello tramite la funicolare panoramica.

I due accoglienti ristoranti del castello

Tradizione e innovazione si sposano armoniosamente nei due accoglienti ristoranti del castello: il Sansovino, raffinato ed elegante, o La Fucina, più moderno e informale. Negli angoli più suggestivi del castello sono presenti bar ed enoteche per un aperitivo o un piccolo snack.

Relax e benessere tra i reperti romani e gli affascinanti mosaici

Nell’ala più antica del castello, tra reperti romani e affascinanti mosaici, è possibile concedersi un momento di relax e benessere, fuori dal tempo e dentro la storia. Ad accogliere ospiti e visitatori, la suggestiva Spa, dotata di piscina, saune ricavate dalla roccia, idromassaggio, bagno turco, ricavato all’interno di una struttura d’epoca romana, sala fitness, doccia cromoterapica, area relax e terrazza prendisole con Jacuzzi.

Ad accogliere ospiti e visitatori, la suggestiva Spa, dotata di piscina, saune ricavate dalla roccia, idromassaggio e bagno turco 1/3 Nell’ala più antica del castello, tra reperti romani e affascinanti mosaici, è possibile concedersi un momento di relax e benessere, fuori dal tempo e dentro la storia 2/3 La piscina esterna dell'Hotel Castelbrando 3/3 Previous Next

Hotel CastelBrando

Via Brandolini, 29 31030 Cison di Valmarino (Tv)

Tel 0438 9761