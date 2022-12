Case sull’albero, Glass cube, lodge fluttuanti: glamping anche d’inverno

Diciamoci la verità: il campeggio in mezzo alla natura è un’idea di soggiorno splendida, ma montare una canadese è tutt’altra cosa. E d’inverno? Brividi. Ecco quindi alcune location confortevoli, calde e molto originali, per potersi godere tutte le bellezze del camping, ma con il comfort e il lusso di un hotel. È il glamping, che d’inverno si fa ancor più suggestivo.

Veduta notturna da uno degli Skywiew chalets

Il lodge fluttuante

Lodge che galleggiano sull’acqua, tende bordo lago con vasca hot-tub idromassaggio, aree relax su pontili fluttuanti: sembra uscito dalla matita di un artista giapponese l’incanto protetto dei Laghi Nabi, sul Litorale Domizio (CE) nella prima Oasi Naturale della Campania. Da una parte il Plana Resort & SPA, dall’altra tende dotate di tutti i comfort e gli esclusivi Lodge sospesi sul lago, con ampie vetrate per far entrare il paesaggio, Jacuzzi, letti king size con vista sulle acque. E la mattina, colazione gourmet servita “in tenda” con specialità campane.

Veduta dei Laghi Nabi dal Plana & Resort Spa

Plana Resort & SPA | Via Occidentale, 81030 Castel Volturno CE | Tel. 0823764044

Lo chalet con tetto di vetro

Nell’area del Toblacher See, sul favoloso Lago di Dobbiaco (BZ) tra le Dolomiti, si può passare una notte a guardar le stelle dal letto degli Skyview Chalets, futuristici glass cube con soffitto che scompare. Rifugi che la neve d’inverno rende ancor più accoglienti: soggiorno, angolo tisane, frigo, macchina del caffè, bagno con doccia emozionale, trucioli di cirmolo dall’azione rilassante, e, nella versione Superior, sauna a raggi infrarossi, in quella Deluxe vasca idromassaggio Jacuzzi e terrazza soleggiata panoramica sulle dolci acque del lago: dopo una giornata di ciaspolate o sugli sci è tutto quanto si possa desiderare.

Uno degli Skyview Chalets

Chalets Tobblacher see | Toblacher See, 3, 39034 Dobbiaco BZ | Tel. 0474973138

La Yurta hippie chic

È uno dei più antichi rifugi nomadi della storia, la Yurta mongola: nell’Alta Valtaro, sull’Appennino in provincia di Parma, l’agricampeggio Ca’ Cigolara ha a disposizione nove strutture, da tre a sei posti letto, provenienti proprio dalla Mongolia. Molto hippie, colorate e tutte in materiali naturali, sono perfette per l’inverno: rialzate su pedane in legno, sono riscaldate da stufe in pellet, un vero comfort gift dopo un’escursione nelle valli. Un piccolo extra: verso sera, dalla porta della yurta si possono avvistare i caprioli!

L'Agricampeggio Ca' Cigolara

Agriturismo Agricampeggio Società Agricola Cacigolara | Località Cacigolara 8 (Compiano), 43043 Borgo Val di Taro PR | Tel. 3355375727

La Yurta con Jacuzzi

Un angolo per meditazioni, yoga e discipline olistiche, nel bosco: è Yurte Soul Shelter (Om e Shanti) di Gassino Torinese (TO), a 20 minuti dal centro storico del capoluogo piemontese. Due yurte in mezzo al bosco in materiali naturali, legno, feltro di pecora e tessuto, illuminate da lampade a basso consumo, riscaldate a legna e igienizzate con detersivi ecofriendly, sono un luogo perfetto per ritrovare il proprio centro. Con doccia Jacuzzi, perché il perfetto relax ama i dettagli di lusso.

La Yurta Soul Shelter

Yurta Soul Shelter | Str. della Trinità, 34, 10090 Gassino torinese TO | Tel. 3474264418

Igloo suite con sauna

Dormire in vetta in un vero igloo di ghiaccio (e che igloo!): in Alto Adige, il Rifugio Bellavista di Senales (BZ) organizza una notte molto magica. Si parte in funivia da Maso Corto per salire a 3mila metri. Lì, dopo essersi ristorati con una bevanda calda, ci si accomoda nella struttura, con un sacco a pelo da spedizione e un letto matrimoniale ricoperto di pelli di pecora per essere perfettamente isolato dal freddo. Brindisi con Franciacorta e, appena fuori, la sauna finlandese più alta d'Europa, hot-tub, cabina spogliatoio riscaldata e sala relax. Il silenzio e il panorama valgono da soli il viaggio.

L‘Igloo rifugio Bellavista di Senales

Schutzhaus Schöne Aussicht - Rifugio Bella Vista | Kurzras, 39020 Schnalstal BZ | Tel. 0473679130

Casa sull’albero al cioccolato

Due sogni bambini che s’incontrano: il cioccolato e la casetta sull’albero. Siamo in Slovenia, al Chocolate village by the river, resort molto glamour con strutture di design, laghetto naturale, sauna e Jacuzzi (sempre sull’albero) e un’idea molto speciale: qui tutto è a base di cioccolato. Colazione, laboratori, degustazioni nella fabbrica a pochi passi, ma anche trattamenti benessere super luxury, dai massaggi ai bagni. Aperto tutto l’anno e molto accogliente d’inverno, è a 5 km da Pohorje, la più grande stazione sciistica slovena. Paradiso per golosi, e non solo.

Lo Chocolate Village by the river

Luxury glamping Chocolate village (Chocolate village by the river) | Limbuško nabrežje 6, 2341 Limbuš, Slovenia | Tel. +38624600200