Inverno nei Vinum Hotels in Alto Adige tra vino e ciaspole

Il trend dell’inverno 2022? Vino, ciaspole e spa! Il vino è, infatti, il vero protagonista della vacanza nelle strutture dei Vinum Hotels Alto Adige/Südtirol. Ma non è il solo. In inverno la neve è una vera tentazione, anche per i più pigri, a uscire dalle cantine e immergersi nella soffice coltre bianca, armati di ciaspole per dedicarsi una passeggiata in luoghi incontaminati. Il vino entra anche nelle spa per coccole personalizzate e tutte naturali. Ma soprattutto in sauna, dove godere di quel benefico calore che avvolge il corpo, tanto apprezzato soprattutto in inverno. E poi non può mancare l’abbinamento più classico: vino e cibo, per una vacanza dedicata a veri buongustai.

Panorama Wellness Hotel Feldthurnerhof, foto di Map'Hotel



Wine & food, vacanza per buongustai

Se il vino è al primo posto, la cucina non è da meno. Prodotti di qualità, gastronomia ricercata, piatti originali sono gli ingredienti dell’eccellente offerta culinaria delle strutture dei Vinum Hotels. All’Hotel Ansitz Plantitscherhof di Merano (Bz) oltre 20mila bottiglie dall’Alto Adige e da tutto il mondo accompagnano le ricette dello chef Norbert Hanifle, creazioni sempre nuove con influenze della cucina altoatesina e internazionale. Dal 26 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023 l’hotel mette a disposizione il pacchetto “Particolare esperienza enologica”. L’offerta comprende: 3 pernottamenti, ricco buffet di colazione, 1 cena romantica nella storica cantina dei vini, programma Body & Mind giornaliero con attività sportive e relax, libero accesso alla Golden Spa. Il tutto a partire da 680 euro a persona.

Hotel Ansitz Plantitscherhof



Quattordicipunti Gault Millau e 3 cucchiai nella guida Aral Schlemmer Atlas. Il ristorante del Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (Bz) non ha bisogno di presentazioni. Riportato nella Guida Michelin e nel Gambero Rosso, offre ai suoi ospiti menu selezionati e à la carte. Il pacchetto “Buongustai nel Turm” è valido tutto l’anno e comprende: 3 pernottamenti in camera matrimoniale con ricca prima colazione, 1 aperitivo di benvenuto nella cantina scavata nella roccia seguito da un menu “Romantik” a 4 portate, 1 menu degustazione a base di antipasti e primi piatti, 1 romantica cena finale con un menu degustazione a 5 portate e vini in abbinamento ai piatti. A partire da 546 euro a persona.

Romantik Hotel Turm, foto di Stefano Scatà



Wine & snow, inverno con le ciaspole

La vacanza invernale con i Vinum Hotels può essere anche l’occasione per dedicarsi agli sport sulla neve. Anche chi non è allenato, con l’abbigliamento giusto può cimentarsi in semplici passeggiate con o senza ciaspole, meglio se guidate. A Velturno in Valle Isarco (Bz) il Panorama Wellness Hotel Feldthurnerhof propone le “Settimane bianche per buongustai”, dall’8 gennaio al 26 febbraio 2023. Il pacchetto comprende: 4 pernottamenti in mezza pensione, 1 menu degustazione con piatti tradizionali altoatesini e abbinamento vini, degustazione vini, 4 escursioni guidate con le ciaspole, buono benessere del valore di 25 euro, Chiusa Card alps & wine, il tutto a partire da 355 euro a persona.

Panorama Wellness Hotel Feldthurnerhof



Sempre in Valle Isarco, a Chiusa (Bz), dall’8 gennaio al 19 marzo 2023 si può scegliere lo “Short stay per intenditori di vini” del Weingut e Genusshotel Spitalerhof. Il pacchetto comprende: 2 pernottamenti in mezza pensione, 1 menu buongustai con 5 portate e abbinamento vini, Wine Talk degustazione vini nella Tenuta Spitalerhof, tour con gli sci ed escursioni guidate con le ciaspole, Chiusa Card alps & wine. A partire da 297 euro a persona.



Wine & wellness, a tutto relax

Non è vacanza senza relax e coccole. Le strutture dei Vinum Hotels pensano anche al benessere dei propri ospiti e propongono esperienze wellness completamente naturali, ispirate al potere curativo anti-age del vino.

Hotel Der Weinmesser



A Scena (Bz) l’Hotel Der Weinmesser mette a disposizione i suoi trattamenti di vinoterapia nella Vinea Spa. Da provare la Private Wine Sauna Night, un rituale esclusivo per due da vivere dalle 21 alle 23 nel nuovo ambiente esterno. Sedute in sauna con peeling al sale di vino e a seguire un momento di relax con una bottiglia di spumante altoatesino e cioccolatini (da 90 euro per due persone).

Granpanorama Hotel StephansHof, foto di Wolfgang Gafriller



Il Granpanorama Hotel StephansHof di Villandro (Bz) concentra l’offerta benessere sull’abbinamento vino e erbe alpine presentando una serie di trattamenti diversificati a seconda dell’effetto desiderato. C’è il pacchetto bellezza, anticellulite, rilassante, romantico. E ancora la proposta Detox vino & erbe alpine che comprende: 1 Peeling con sale marino e olio di vinaccioli, 1 Impacco cellulite alle alghe, 1 Gentle Detox Massage (108 euro). Il pacchetto Rigenerante vino & erbe alpine comprende invece: 1 Impacco fango Detox delle Alpi, 1 Massaggio di vinaccioli, 1 Massaggio con tamponi Vitality (98 euro).

Gli indirizzi

Hotel Ansitz Plantitscherhof

Via Dante Alighieri 56 - 39012 Merano (Bz)

Tel 0473 230577



Romantik Hotel Turm

piazza della Chiesa 9 - 39050, Fié allo Sciliar (Bz)

Tel 0471 725014



Panorama Wellness Hotel Feldthurnerhof

Via Guln 1 - 39040 Velturno (Bz)

Tel 0472 855333



Weingut e Genusshotel Spitalerhof

Leitach Coste 46 39043 Chiusa (Bz)

Tel 0472 847612



Hotel Der Weinmesser

Via Scena 41 - 39017 Scena (Bz)

Tel 0473 945660



Granpanorama Hotel StephansHof

St.Stefano 12 - 39040 Villandro (Bz)

Tel 0472 843150