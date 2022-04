Terme di Sirmione, il paradiso del benessere vista lago

Nel bellissimo borgo medievale di Sirmione (Bs), da oltre 130 anni Terme di Sirmione arricchisce e diffonde il fascino della famosa penisola catulliana. Salute e benessere attraverso un'acqua termale unica che unisce i benefici delle acque sulfuree e delle acque salsobromoiodiche. Terme di Sirmione è un’industria dell’acqua e del turismo. Opera su diversi business: salute, benessere, prodotti, ospitalità il cui filo conduttore è l’acqua termale sulfurea salsobromoiodica. L’offerta di Terme di Sirmione, comprende il centro termale Virgilio, la day spa Aquaria Thermal Spa, tre spa hotel con reparto termale a Sirmione (il cinque stelle Grand Hotel Terme, il quattro stelle Hotel Sirmione e Promessi Sposi, il tre stelle Hotel Fonte Boiola) e l’Hotel Acquaviva del Garda con spa sito a Desenzano del Garda (Bs), e i prodotti a marchio, la soluzione nasale Acqua di Sirmione, e la linea cosmetica Terme di Sirmione, la cui caratteristica è quella di essere realizzata con il 100% di acqua termale. Nel 2017 è stato acquisito il Golf Bogliaco, il terzo golf più antico d’Italia 1912, con campo 18 buche, 14 appartamenti e nel 2018 è stato realizzato un lodge di 10 camere. Terme di Sirmione è il primo operatore termale in Italia con 736mila cure erogate e 617 mila presenze (dati 2019). Performance accompagnata da un piano di investimenti mirante al rafforzamento e alla qualificazione dei servizi medico/specialistici e investimenti nella ricerca scientifica. È un centro d’eccellenza per le cure termali in Italia nel trattamento delle affezioni dermatologiche, reumatiche, vascolari e nella riabilitazione motoria con una lunga esperienza nella prevenzione e nella cura delle patologie dell’apparato respiratorio. Da oltre 130 anni le proprietà di un’acqua eccezionale, sulfurea salsobromoiodica, e l’affidabilità dell’azienda ne fanno un centro di prevenzione, cura, riabilitazione, con ricerca scientifica termale in ambito medico unico in Italia.

Paradiso acquatico



La storia

Terme di Sirmione è una delle storiche e più importanti realtà termali italiane. La sua offerta, ricca e diversificata, trae origine da un preziosissimo elemento naturale: l’acqua sulfurea salsobromoiodica, un’acqua dalle proprietà terapeutiche, alleata della salute. Una realtà molteplice, quella di Terme di Sirmione, che da oltre 130 anni contribuisce ad associare al fascino della penisola del Lago di Garda un’incontrastata fama termale. La sua storia ha inizio nel 1889, il 24 agosto, quando un palombaro veneziano di nome Procopio, con un’attrezzatura arrivata direttamente da Londra, s'immerge a 20 metri di profondità, a 300 metri dalla riva di Sirmione (Bs) e, seguendo le bolle che emergevano intuisce dove dare i primi colpi riuscendo a infiggere nella roccia una condotta da cui sgorga acqua calda. Un getto prorompente si alza fino a 5 metri sopra la superficie del lago tra gli applausi dei curiosi. Viene così alla luce la fonte Boiola. È grazie alle ingegnose soluzioni e allo spirito di iniziativa di alcuni grandi personaggi che l’acqua sulfurea salsobromoiodica viene incanalata e nasce a Sirmione la terapia termale. Nel 1890 vengono allestiti nell’albergo i Promessi Sposi otto camerini. L’acqua termale viene trasporta a riva su barche a remi in grosse botti di legno e pompandola poi in tinozze per i primi bagni termali. Nelle restanti camere viene offerta ospitalità a tutti coloro che hanno bisogno di cure.



Nel 1898 si inaugura il primo centro termale e nel 1921 sorge la Società Terme e Grandi Alberghi Sirmione. Dopo le guerre mondiali, le Terme rinascono a nuova vita: nel 1948 apre il primo Centro Italiano per la Cura della Sordità Rinogena, in cui vengono effettuate le cure inalatorie e le insufflazioni e, nel 1951, sorgono le Terme Catullo con la fangobalneoterapia. Negli stessi anni, gli studi per la cura della sordità rinogena portano alla creazione dell’apparecchio per l’humage (terapia che impiega la componente gassosa dell’acqua termale per raggiungere le vie aeree superiori). Nel 1975 la stazione termale viene potenziata con il Centro di Broncopneumologia, mentre nel 1986, per far fronte all’affluenza di utenti, nasce il Centro Termale Virgilio; tre anni dopo Terme di Sirmione inventa la doccia micronizzata, metodica poi diffusa in tutta Italia. Nel 1994 la società lancia Acqua di Sirmione, il suo primo prodotto venduto in farmacia. Nel 2003 inaugura la Spa Termale Aquaria e nel 2005 nasce la linea cosmetica I tesori di Aquaria. È del 2009 l’inaugurazione del reparto pediatrico, uno spazio a misura di bambino, pensato e dedicato alle migliaia di piccoli ospiti termali che, ogni anno, scelgono Terme di Sirmione per prevenire e curare diverse affezioni dell’apparato respiratorio.



Nel 2012 l’offerta termale viene ancora ampliata con l’introduzione nelle Terme Virgilio del Reparto di Riabilitazione; viene rinnovata l’area benessere del quattro stelle Hotel Sirmione e Promessi Sposi, mentre a dicembre dello stesso anno viene lanciata la nuova linea cosmetica Aquaria Thermal Cosmetics, rinnovata nella formulazione e nel packaging nel tra il 2015 e il 2016. Nel 2013, il Grand Hotel Terme amplia l’offerta benessere con 3 novità, la Private Spa, la Spa Castello e un'area relax; Aquaria inaugura il circuito saune e bagni di vapore e le nuove aree relax polisensoriali.

Terme di Sirmione è un’industria dell’acqua e del turismo



A gennaio 2015 l’offerta alberghiera si arricchisce di una nuova struttura: Terme di Sirmione acquisisce il quattro stelle Hotel Acquaviva del Garda, situato a Desenzano del Garda (Bs). Sul finire del 2015 l’azienda termale amplia l’offerta salute con nuovi importanti servizi nell’ambito della salute, presenti sia alle Terme Virgilio che negli hotel: i progetti respiro, nutrizione e dermatologia termale.

In particolare, l’avvio del progetto nutrizionale ha portato a una selezione accurata degli ingredienti utilizzati in tutte le strutture aziendali, che rispettino le più autorevoli indicazioni scientifiche, per garantire una proposta alimentare completa e coerente, in linea con la filosofia termale. Nel 2016 e 2017 proseguono gli investimenti nell’area salute con l’introduzione di nuovi servizi e ambiti: dermatologia clinica ed estetica, ginecologia e uroginecologia, servizio nutrizionale, riabilitazione, osteopatia e servizio vascolare. Nel 2017 dalla collaborazione tra Profar e Terme di Sirmione nasce la linea dermocosmetica Purotherm, venduta in farmacia. Nel 2018 Terme di Sirmione ha acquisito il Golf Bogliaco.



Le terme oggi

Terme di Sirmione Spa è un’azienda dinamica, solida e in espansione. È strutturata in due centri termali, Terme Catullo e Terme Virgilio, una spa termale, Aquaria Thermal Spa e quattro hotel spa di cui tre con un reparto termale, il cinque stelle Grand Hotel Terme, i quattro stelle Hotel Sirmione e Promessi Sposi e Hotel Acquaviva del Garda, e il tre stelle Hotel Fonte Boiola. L’offerta di Terme di Sirmione è arricchita da un prodotto venduto in farmacia, Acqua di Sirmione, dalla linea cosmetica Aquaria Thermal Cosmetics e da Purotherm, la linea dermocosmetica termale in partnership con Profar.



Nel 2018 è stato acquisito Golf Bogliaco che comprende un campo da golf, il terzo più antico in Italia, con 18 buche, una club house, un residence di 14 appartamenti e una nuova struttura ricettiva con 10 camere e acquisito un driving range a Riva del Garda (Tn).

Punto di riferimento nella prevenzione e nella cura delle patologie dell’apparato respiratorio, Terme di Sirmione è conosciuta come rinomato centro italiano per la cura della sordità rinogena, per il trattamento delle affezioni reumatiche vascolari e dermatologiche, e per la riabilitazione motoria. Tutte le cure termali, comprese quelle effettuate presso i centri termali degli alberghi, sono convenzionate con il sistema sanitario nazionale e gli ospiti possono contare su un’assistenza medica e paramedica altamente specializzata. La società si avvale, inoltre, di un comitato scientifico composto da eminenti docenti universitari che supporta il gruppo dei medici, collaborando alla definizione di linee guida e protocolli finalizzati a migliorare la qualità delle prestazioni e garantendo l’apertura alla ricerca scientifica in ambito termale, e di noti consulenti scientifici.



Le proprietà dell’acqua e l’affidabilità dell’azienda fanno di Terme di Sirmione un centro di prevenzione, cura, riabilitazione, ricerca e sviluppo di prodotti a base di acqua termale, unico in Italia. L’azienda dispone al suo interno di un call center di 12 persone al servizio del cliente, sette giorni su sette, per guidarlo nella scelta della struttura e dei servizi di Terme di Sirmione, e di un’area business di 6 persone dedicata alle aziende che scelgono Sirmione come location per convegni, eventi o meeting.



Le proprietà dell’acqua termale

Una goccia d’acqua a 69 gradi centigradi: è questa la temperatura del prezioso elemento naturale alla base delle proprietà benefiche delle Terme di Sirmione, un’acqua ricchissima di sostanze minerali. Occorrono anni e un lungo viaggio perché l’acqua delle Terme di Sirmione acquisisca tutte le sue proprietà. L’origine dell’acqua è meteorica: il viaggio è iniziato circa 10mila anni fa, quando è piovuta dal cielo all’interno del bacino di impluvio del Monte Baldo a oltre 800 metri di altezza. Si è infiltrata nella roccia, perdendosi nella profondità della montagna fino a 2.500 metri sotto il livello del mare, arricchendosi di sostanze minerali e aumentando di temperatura, per poi uscire, dopo circa 20 anni, alla fonte Boiola. In questo viaggio l’acqua entra in contatto con una roccia ricca di solfati: il caratteristico odore è dato dall’idrogeno solforato, che a contatto con l’aria si ossida e si perde in gas, dal penetrante odore di zolfo. Il ciclo dell’acqua è inesauribile: l’acqua di una pioggia che precipita oggi dà il suo contributo ad alimentare il circuito profondo.

Relax per mente e corpo



È un’acqua minerale, cioè un’acqua dotata di proprietà terapeutiche e viene definita acqua ipertermale perché sgorga a una temperatura di 69°C. In base alle caratteristiche chimico-fisiche, l'acqua di Terme di Sirmione è classificata come sulfurea salsobromoiodica poiché contiene una rilevante quantità di zolfo, sotto forma di idrogeno solforato, sodio, bromo e iodio.



Un vero e proprio farmaco naturale con azioni terapeutiche che coinvolgono tutto l’organismo e in particolare gli apparati respiratorio, osteoarticolare, circolatorio, cutaneo e ginecologico. È antinfiammatoria e antiossidante, mucolitica diretta, antisettica, idratante, stimolante e normalizzante per il funzionamento delle mucose. Terme di Sirmione coniuga le proprietà uniche di quest’acqua con la scienza applicata ai migliori strumenti della tecnologia e con la professionalità del suo personale.



Cure inalatorie, insufflazioni endotimpaniche, politzer crenoterapico, fanghi, bagni e balneoderm, balneophotoderm, photoderm, idromassaggi, massaggi subacquei, idrochinesiterapia e idrocolonterapia: questi sono solo alcuni dei trattamenti e delle terapie offerte dai centri termali di Terme di Sirmione.



L’acquedotto

Racchiusa nelle tubature, isolata dall’acqua del lago e dall’ossigeno, l’acqua termale viene incanalata all’interno di un complesso sistema di tubature interrate in acciaio inossidabile, isolate e coibentate, lungo 13 km. All’antica fonte Boiola, dopo la perforazione di altri due pozzi, vengono aggiunte altre due sorgenti: alla Centrale di Miscelazione del Lido delle Bionde giungono tutte le captazioni delle fonti termali e, raccolte in collettori, vengono indirizzate allo stabilimento Catullo sito nel centro storico, nei reparti termali degli alberghi e allo stabilimento Virgilio. Materiali all’avanguardia garantiscono il mantenimento della corretta temperatura e la qualità microbiologica dell’acqua, affinché le caratteristiche chimico-fisiche rimangano inalterate.

Golf Bogliaco



Il controllo

Continua, tutti i giorni, la grande avventura benefica dell'acqua delle Terme di Sirmione: le famose proprietà curative sono mantenute costanti nel tempo grazie all’alta qualità del condotto e dell’impianto che custodisce la purezza dell’acqua e impedisce il proliferare di forme batteriche in essa. L’azienda attua quotidianamente controlli e analisi con l’obiettivo di assicurare la conformità dell’acqua e la stabilità delle caratteristiche microbiologiche, garantendo l’assenza di contaminazioni.



Il fango termale

Il fango termale è un prodotto naturale che nasce dalla mescolanza dell’acqua sulfurea salsobromoiodica con argilla. Il fango è termale solo dopo diversi mesi di preziosa maturazione.



Recenti studi svolti dall’Università di Brescia hanno dimostrato che il fango sulfureo salsobromoiodico di Terme di Sirmione ha una capacità molto elevata di trattenere il calore, fattore importante per l’applicazione, in quanto calmante e antidolorifico. La presenza di fondamentali oligoelementi, come calcio e stronzio, aiuta il fissaggio del calcio nelle ossa, qualità fondamentale nei casi di osteoporosi e difficile da riscontrare in altre tipologie di fango termale. I fanghi di Terme di Sirmione, con la loro capacità termica ed anti-infiammatoria contribuiscono a ridurre il dolore e a migliorare il recupero della funzione delle articolazioni e dei muscoli in tempi più brevi.

La presenza in questi fanghi di un microrganismo, Cianobatterio Aponinum, riduce ulteriormente l’infiammazione e li rende indicati quali terapie aggiuntive nelle cure di malattie osteoarticolari, reumatologiche e dermatologiche. Questi effetti hanno come correlato interessante la riduzione nel consumo di farmaci antinfiammatori e antidolorifici nei pazienti con patologie artrosiche croniche.

Fangoterapia



I due stabilimenti termali

Terme di Sirmione, classificata già al 1° livello superiore dal Ministero della Salute, è convenzionata con il servizio sanitario nazionale. Si accede alle cure termali in regime privatistico o attraverso la convenzione con il servizio sanitario nazionale. Ci sono due stabilimenti terapeutici, Terme Virgilio e Terme Catullo, all’interno dei quali si trovano centri, ambulatori specialistici e reparti di cure. Nei 3 alberghi termali sono presenti reparti termali. Gli ambiti d’intervento riguardano otorinolaringoiatria, broncopneumologia, angiologia, fisiatria, dermatologia clinica ed estetica, ginecologia e uroginecologia, osteopatia, gastroenterologia e nutrizione con altrettanti centri e servizi specializzati. L’equipe di medici specialisti comprende le seguenti specialità: Idrologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Dermatologia, Fisiatria, Ortopedia, Chirurgia vascolare, Ginecologia e Uroginecologia. Gastroenterologia, Allergologia biologhe nutrizioniste, fisioterapisti e infermieri.



Aquaria Thermal Spa: acqua di terme, aria di lago

Circondata da un grande parco, Aquaria Thermal Spa si affaccia sulla splendida cornice del Lago di Garda: un panorama che concede allo sguardo di distendersi e perdersi verso l’infinito, tra l’azzurro del cielo e le placide onde del lago. Un luogo naturale e magico, dove acqua termale e benessere si fondono in un unico elemento, per trovare nuovi equilibri, armonia e serenità.



Oltre 10mila metri quadrati tra due piscine termali e una di acqua dolce, idromassaggi, docce aromocromatiche, lettini effervescenti, getti a collo di cigno, percorsi vascolari e palestra. Un circuito di acqua tra saune interne ed esterne, bagni di vapore, docce emozionali per un’avvolgente esperienza in cui l’abbraccio del caldo intenso si alterna ad energetiche reazioni fredde e al rivitalizzante massaggio dei getti dell’acqua.



Inoltre, è possibile provare l’Argillarium, un rituale antico da condividere in gruppo, per rivitalizzare e purificare la pelle. Al piano superiore le aree relax polisensoriali, tra cui la Sala della Musica, che diffonde con un sistema surround i brani studiati e composti in esclusiva per Aquaria da un sound designer, che variano a seconda della stagione. La Stanza del Sale e del Cielo Stellato completano un’offerta pensata per raggiungere uno stato di benessere fisico e interiore.



E ancora una veranda climatizzata dedicata all’area bar con ampie vetrate vista lago, recentemente riprogettata nel concept e nell’offerta alimentare, che propone ricette sane e leggere del menu del benessere. Tanti i suggerimenti per vivere appieno il benessere termale nelle undici cabine o nella Suite Spa: massaggi, trattamenti viso e corpo, fanghi e protocolli.



Nel 2015 è stata realizzata, in collaborazione con Italcementi, Musa: un idromassaggio di 18 metri, con 22 getti di cascate cervicali. Grazie all’utilizzo del cemento trasparente i.light, per la prima volta utilizzato per la realizzazione di una piscina di acqua termale, crea effetti e giochi di luce sorprendenti: uno spettacolo da godersi rilassati sotto i getti d’acqua fronte lago. Acqua e fanghi termali donano alla pelle un aspetto elastico, levigato e luminoso, favorendone i processi rigenerativi e stimolando i sistemi di difesa che aiutano a migliorare l’equilibrio fisiologico dell’organismo.



Nel 2021 Aquaria Thermal Spa è stata premiata come miglior Mineral & Hot Springs Spa al mondo agli Haute Grandeur Global Spa Awards.



I trattamenti a metodo Terme di Sirmione

I nuovi trattamenti Signature Terme di Sirmione sono protocolli termali unici e distintivi per il viso e il corpo, validati da medici dermatologi, in cui le risorse naturali, fango e acqua termali, che rappresentano la storia e l’identi¬tà di Terme di Sirmione, si fondano con la ricerca cosmetica della linea Aquaria Thermal Cosmetics Professional. Una linea studiata appositamente per la cabina con 100% acqua terma¬le e arricchita con attivi innovativi e ricercati.



Ospitalità a 5,4 e 3 stelle

Terme di Sirmione Spa è anche ospitalità a cinque, quattro e tre stelle. Situati in posizione strategica, nel basso lago di Garda, a metà strada tra Milano e Venezia e a pochi chilometri da Verona e da Brescia, gli hotel di Terme di Sirmione, aperti tutto l’anno, sono luoghi ideali per rilassarsi, godere del panorama suggestivo del lago e dell’acqua termale.



Per offrire una proposta alimentare completa e coerente con la filosofia termale, Terme di Sirmione ha svolto negli hotel un lavoro molto accurato per selezionare solo alimenti di alta qualità, che rispettino le più autorevoli e aggiornate indicazioni scientifiche, con la regia della dottoressa Anna Villarini, una delle ricercatrici più valide a livello internazionale nell’ambito della scienza della nutrizione. Contestualmente, nei ristoranti è stato introdotto anche un menu del benessere per associare al soggiorno termale piatti bilanciati e completi.



Il raffinato Grand Hotel Terme

Davanti ad uno dei più suggestivi angoli di Sirmione, incorniciato dal Castello Scaligero e dalle acque del lago di Garda, sorge il Grand Hotel Terme, Health & Thermal Spa, un raffinato cinque stelle che annovera fra i suoi ospiti molti nomi illustri, come il maestro Arturo Toscanini, Gary Cooper, David Niven.



Le sue 54 camere, tra cui ampie suite, offrono tutto l’anno soluzioni diverse, per una vacanza indimenticabile. Il Grand Hotel Terme è dotato di una piscina termale affacciata sul lago e immersa nel verde con idromassaggi, lettini effervescenti, geiger, cascate a cigno e nuoto controcorrente. Una terrazza solarium sull'acqua e un pontile per l'attracco delle imbarcazioni rendono ancora più esclusivo e gradevole il soggiorno.

Grand Hotel Terme visto dal lago



L’hotel è una vera oasi di benessere, che culmina nell’area benessere con la Spa Castello - piscina Jacuzzi, bagno di vapore, docce emozionali, cascata di ghiaccio e sauna finlandese vista lago e Castello Scaligero –, la Private Spa e una sala fitness. A disposizione tutto l’anno una sala relax fronte lago, collegata alla bellissima piscina termale. Nel reparto termale, invece, gli ospiti possono beneficiare delle proprietà e degli effetti terapeutici dell’acqua termale. Numerosi sono i pacchetti dedicati alla salute disponibili in hotel, per abbinare al soggiorno trattamenti specifici di prevenzione e cura nonché percorsi benessere.



Il ristorante del Grand Hotel Terme, L’Orangerie, con le due ampie sale vista lago e vista castello, rappresenta una perla nel panorama gastronomico gardesano. Il suo concept è all’insegna dei sapori del benessere: una filosofia gastronomica interpretata magistralmente dallo chef grazie a passione, talento, esperienza internazionale e a una capacità unica di esaltare i prodotti del territorio. Inoltre, è possibile scegliere le proposte del menu del benessere introdotto alla fine del 2015, i cui piatti sono elaborati in collaborazione con Anna Villarini, biologa nutrizionista, per vivere il benessere anche a tavola.



Nel 2021 il Grand Hotel Terme ha vinto agli World Luxury SPA Awards il titolo di miglior Luxury Hot Spring Hotel al mondo e a Thermal Medical Spa dell’hotel premiata come miglior Luxury Medical Spa in Europa.



Il romantico Hotel Sirmione e Promessi Sposi

L’Hotel Sirmione e Promessi Sposi, 102 camere, si trova nel cuore del borgo antico della cittadina, affacciato sull’incantevole porticciolo che lambisce le acque del lago di Garda. L’hotel offre ai propri ospiti relax, bellezza e salute in un ambiente romantico e accogliente. Anche nell’Hotel Sirmione e Promessi Sposi si effettuano cure termali (inalatorie e di fango balneoterapia) ed è possibile dedicarsi alla cura di sé nel reparto termale e nell’area benessere con nuove aree, con nuovi scenari e con antichi riti e piaceri: il bagno di vapore, il relax del sale, l’area del respiro, il bagno turco, il percorso emozionale, sauna, piscina idromassaggio, la piscina termale esterna affacciata sul porticciolo di Sirmione nel lago di luce. Ampie aree relax fronte porticciolo. Anche il Ristorante dei Poeti, accanto alle proposte tradizionali con alimenti di alta qualità, offre ai propri ospiti un Menu del Benessere, per vivere in modo sano anche a tavola.



Acquaviva del Garda, hotel di design sul lago

Il secondo quattro stelle di Terme e Grandi Alberghi Sirmione si trova a Desenzano, vivace capitale gardesana. Acquisito a gennaio del 2015, l’Hotel Acquaviva del Garda, con 84 camere si distingue per il suo ambiente moderno, dagli arredi di design e per la splendida vista sul lago. Al suo interno si trova un’ampia area benessere di 800 mq con sauna, bagno turco, sala fitness, cabine dedicate ai trattamenti e una piscina interna riscaldata. All’esterno un parco di 8mila mq, due piscine e una spiaggia privata con idromassaggi.



Il Ristorante Caravaggio propone agli ospiti una gastronomia legata al territorio con note internazionali e una carta dei vini che comprende i migliori vitigni locali. La sua struttura e la presenza di 7 sale meeting (da 12 a 250 posti) rendono l’Hotel una soluzione particolare per eventi, matrimoni e meeting.



Il familiare Hotel Fonte Boiola

Per chi vuole optare per un soggiorno termale di elevata qualità in un ambiente familiare l’Hotel Fonte Boiola è la scelta ideale. Situato a un passo dalla Rocca Scaligera e dal borgo medioevale di Sirmione, l’Hotel Fonte Boiola, con le sue 60 camere, offre una calda accoglienza tutto l’anno. L’ampio giardino in riva al lago, la splendida piscina termale all’aperto con accesso dall’interno, sauna, idromassaggio e il suggestivo panorama fanno da cornice a soggiorni piacevoli all’insegna del relax e del benessere.



Vanto dell’hotel è il reparto termale, dotato di strutture all’avanguardia per le cure sia inalatorie che di fango balneoterapia e la riabilitazione. Anche al Ristorante Quattro Stagioni è infine possibile associare al soggiorno una proposta alimentare sana grazie al menu del benessere.

Tante esperienze per un benessere a 360 gradi



I prodotti

Acqua di Sirmione: per portare anche nelle case i benefici della sua acqua, Terme di Sirmione, imbottiglia in azienda Acqua di Sirmione, composta al 100% di acqua termale. Le sue proprietà la rendono adatta alla detersione quotidiana delle secrezioni catarrali del naso e della gola e per la prevenzione e la cura delle affezioni alle prime vie aeree. Promosso presso i pediatri italiani, questo prodotto è venduto nelle farmacie e nelle strutture di Terme di Sirmione.



Aquaria Thermal Cosmetics: per la bellezza e il benessere, invece, ha creato la linea cosmetica Aquaria Thermal Cosmetics, una gamma completa di prodotti per viso e corpo formulata senza parabeni, petrolati e con estratti vegetali. Cosmetici termali, unici e innovativi, che hanno come elemento comune la preziosa acqua sulfurea salsobromoiodica, ricca di sali minerali, oligoelementi, zolfo, associata a specifici principi attivi vegetali. Il 100% dell’acqua presente è acqua delle Terme di Sirmione. È possibile acquistare la linea Aquaria Thermal Cosmetics online store.termedisirmione.com, nelle profumerie EsserBella e negli store di Terme di Sirmione.



Aquaria Thermal Spa

Piazza Don A. Piatti 1 - 25019 Sirmione (Bs)

Tel 030 916044



Terme Virgilio

Piazza Virgilio 2 - 25019 Colombare di Sirmione (Bs)

Tel 030 990 4923



Grand Hotel Terme

Viale Marconi 7 - 25019 Sirmione (Bs)

Tel 030916261



Hotel Sirmione e Promessi Sposi

Piazza Castello 19 – 25019 Sirmione (Bs)

Tel 030 916331



Hotel Acquaviva del Garda

Viale Francesco Agello - 84 Desenzano del Garda (Bs)

Tel 030 9901583



Hotel Fonte Boiola

Viale Marconi 11 - 25019 Sirmione (Bs)

Tel 030916431



www.termedisirmione.com