Gli alberghi a misura di bambino che fanno felici anche mamma e papà

Niente stress e vacanze con i figli vi sembra un ossimoro? Certo se avete bambini piccoli alle prese con la voglia di scoprire il mondo, stare sdraiato a crogiolarsi al sole o a leggere un libro nella penombra del bosco è pressoché difficile da ipotizzare. Ma se vi dicessimo che la soluzione c’è? Ed è rappresentata da tutta quella schiera di alberghi e strutture il cui principale obiettivo è offrire servizi a misura di bambino (e di genitore!) per permettere a mamme e papà di considerare la vacanza tale… almeno finché la famiglia si ritrova di nuovo insieme alla sera in camera!

La vacanza che fa felici tutti



Sulle lunghe distese di spiagge bianche che caratterizzano il nostro bel Paese, immersi tra i boschi o vicino ai laghi questi hotel, resort, campeggi e villaggi offrono ai genitori comodità e servizi studiati ad hoc così che i piccoli viaggiatori e i loro genitori possano iniziare a raccogliere i ricordi più belli (e felici) delle prime vacanze insieme. I loro plus: esperienze a contatto con la natura, attività sportive e manuali stimolanti, spazi per il gioco studiati come piccoli paradisi in miniatura e ristoranti in grado di soddisfare esigenze e gusti dei piccoli in vacanza. E se aggiungessimo che alcuni di queste strutture sono state premiate da chi di viaggi con i bambini se ne intende come BimboInViaggio.com? Il portale delle vacanze in famiglia (che raccoglie più di 350 tra alberghi, villaggi, campeggi e agriturismi, in Italia e all’estero, attrezzati per soddisfare le esigenze delle famiglie che viaggiano con bambini e ragazzi) ha asseganto Bimboinviaggio Award Excellence a cinque strutture che nel 2021-2022 si sono distinte per ampiezza e qualità di servizi offerti alle famiglie e che hanno ricevuto più richieste sul network di prenotazione. Il premio è nato nel 2017 con l’intento di valorizzare il settore turistico e gli hotel, camping, resort e villaggi che investono costantemente in un prodotto ricco di servizi specifici, in attrezzature e in qualità per offrire alle famiglie vacanze divertenti e sicure sotto ogni profilo. Ecco le 5 strutture vincitrici e cosa possono fare per i soggiorni di mamme, papà e figli! Senza scontentare nessuno!



Hotel Cavallino Bianco - Alto Adige

L’Hotel Cavallino Bianco si trova nel centro pedonale di Ortisei (Bz), in Val Gardena. Qui, le famiglie sanno di poter contare su una struttura e uno staff che conoscono i desideri dei bambini, li sanno anticipare ed esaudire. Mamma e papà trovano tutto ciò che rende una vacanza “senza pensieri”: camere family accessoriate con culla per il bebè e cameretta separata per i fratellini più grandi.

Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel. Foto: Hannes Niederkofler



I piccolissimi hanno a disposizione una coloratissima nursery con amache per il relax, percorsi morbidi dove gattonare e tanti giochi. Nel Lino Land i bambini più grandi, in compagnia degli animatori, vanno alla scoperta della Casa delle Bambole, della mini-arena sportiva, dell’isola dei pirati, della parete d’arrampica interattiva.



E al Lino Beach ci si diverte nella piscina baby, in quella junior e con scivoli e giochi d’acqua. Nell’area piscine interne ed esterne si trova anche la sauna per le famiglie oltre a comodi divani per un momento di relax tutti insieme a bordo piscina. La spa offre percorsi e rituali per tutta la famiglia.



Per informazioni: Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel | Via Rezia 22 - 39046 Ortisei (Bz) | Tel 0471 783333 | www.cavallino-bianco.com



Vivosa Apulia Resort - Puglia

Il Vivosa Apulia Resort si trova nel cuore del Salento, a Marina di Ugento (Le), all’interno di un Parco naturale di 23 ettari con una ricca pineta e dune di sabbia bianca. Oltre alla spiaggia privata che degrada dolcemente verso il mare, perfetta anche per i più piccoli, il resort mette a disposizione degli ospiti due piscine, una baby e l’altra con scivoli.

L’animazione è divisa in cinque fasce d’età (dai 2 ai 17 anni) per un divertimento assicurato: Baby, Kid, Mini, Young e Tribe Club che con i loro programmi impegnano ogni giorno, bambini e ragazzi, grazie ai laboratori legati al riciclo, alla botanica, agli animali e all’ecologia, ai giochi in pineta, in spiaggia e al teatro.

Corsi di apicoltura al Vivosa Apulia Resort



Tra le iniziative più originali legate al tema dell’ambiente, c’è il laboratorio di apicoltura. Nel campo scout inoltre, si coltiva l’orto, si partecipa alla giornata del riciclo e ci si cimenta nella costruzione di una zattera. I bambini, grazie al loro impegno, possono ottenere il Vivosa Ecokids, un vero e proprio patentino ecologico. Per il relax oltre a corsi di yoga e pilates non manca anche l’Organic Spa che utilizza prodotti al 100% bio. Una cura particolare è data anche alla cucina con prodotti genuini, per un benessere alimentare adeguato alle esigenze di grandi e bambini.



Per informazioni: Vivosa Apulia Resort | Via Vicinale Fontanelle 73059 Marina di Ugento (Le) | Tel 0833 931002 | www.vivosaresort.com



Gattarella Resort - Puglia

A pochi chilometri da Vieste (Fg) il resort è affacciato su una magnifica baia. Il Gattarella è uno dei più attrezzati hotel per famiglie dell’Italia meridionale, più volte vincitore del Bimboinviaggio Awards Excellent. Gli ospiti hanno a disposizione campi da tennis, calcetto, basket con programmi sportivi. E poi una piscina semiolimpionica e la possibilità di noleggiare mountain bike e pedalò.

Il Gattarella è uno dei più attrezzati hotel per famiglie dell’Italia meridionale



Oltre ai collaudati servizi - come il mini club, l’asilo nido Montessori, il parco giochi in spiaggia, l’assistenza da 0 a 17 anni - si sono aggiunte figure specializzate come il pediatra e delle puericultrici professioniste. All’interno del resort è possibile, inoltre, usufruire dei servizi in Formula Hotel oppure in Formula Residence.



Per informazioni: Gattarella Resort | Località Lama le Canne - 71019 Vieste (Fg) | Tel 0884 700885 | www.gattarella.it



Una Hotels Naxos Beach Sicilia – Sicilia

Una Hotels Naxos Beach Sicilia si trova a Giardini Naxos, vicino a Taormina (Me). Direttamente sul mare, immerso in un parco di agrumi e fiori, con vista sull’Etna e Taormina, l’UnaHotels Naxos offre uno straordinario mix tra natura, relax, sport e cultura. Gli ospiti hanno a disposizione diverse soluzioni di alloggio che rispondono alle esigenze di tutte le famiglie, anche quelle più numerose, attrezzate con culle e lettini.

Una Hotels Naxos Beach Sicilia è direttamente sul mare



Tra i servizi ci sono anche il Baby Club (da 1 a 4 anni), il Mini club (4-12 anni) e un Junior Club (dai 12 anni in su) oltre ad un servizio di baby-sitting. I bambini hanno poi a disposizione due piscine e il ristorante Cucciolo aperto sia a pranzo che a cena. Il resort gode di una spiaggia privata, di un centro diving e diverse opportunità per una vacanza attiva tra animazione, campi da tennis e da calcetto.



Per informazioni: Unahotels Naxos Beach Sicilia | Via Recanati 26 98035 Giardini Naxos, Taormina (Me) | Tel 0942 6611 | www.gruppouna.it



Camping Village Marina di Venezia – Veneto

Il Camping Village Marina di Venezia a Cavallino Treporti (Ve) è un villaggio e campeggio sul mare, vicino a Venezia e al Lido di Jesolo. Nato nel 1958 è oggi classificato 5 stelle per la qualità delle aree, delle infrastrutture e dei servizi. Pluripremiato, il campeggio è la soluzione per chi desidera vivere una vacanza a contatto con la natura, a due passi da Venezia. Si possono scegliere tra sistemazioni in bungalow di varie tipologie e dimensioni, tra cui la nuova Rex Lodge per 5 persone con giardino privato cintato, o piazzole attrezzate per caravan, roulotte e tende.

Il Camping Village Marina di Venezia a Cavallino Treporti è un villaggio e campeggio sul mare



I bambini hanno programmi speciali loro dedicati al Leo Mini Club (dai 4 agli 8 anni), al Marina Junior Club (dai 9 ai 12 anni) e al Marina Teeny Club (dai 13 ai 17 anni). Il Camping offre anche l’Aqua Marina Park con piscina olimpionica, piscina per i bambini, castello acquatico, laguna per i bambini con scivoli, piscina a onde, scivoli Toboga e giochi d’acqua.



Per informazioni: Camping Village Marina Di Venezia | Via Montello 6 - 30013 Cavallino Treporti (Ve) | Tel 041 5302511 | www.marinadivenezia.it