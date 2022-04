Tra il blu del lago e il verde delle montagne c’è l’Astoria Resort

Una perla dal fascino irresistibile immersa in un parco verde a pochi passi dal Lago di Garda. All'Astoria Resort, la vacanza a Riva del Garda (Tn) stupisce fin dall'accoglienza con il sorriso del team, in una moderna hall circolare, caratterizzata da luminose vetrate e dall’affascinante design dell’arredo. Varcata la hall dell’hotel, la vista si apre sul lussureggiante parco di ben 15mila mq, custode di momenti di relax a bordo piscina, dove grandi e piccoli possono lasciarsi alle spalle la quotidianità e beneficiare degli effetti salutari del calore del sole e dell’azzurro del cielo.

L’hotel è immerso nel lussureggiante parco di 15mila mq



Il rifugio dell’anima

Ed è proprio in quei momenti di pace a bordo piscina, sorseggiando un drink al Pool Bar che l’anima si solleverà, godendo dei benefici effetti del silenzio, del calore del sole, dell'azzurro del cielo.



Il lussureggiante parco sarà custode dei momenti di riposo e tranquillità, tra palme, olivi e melograni, con le montagne a fare da cornice, fiutando l’aroma del timo, oppure godendo dei benefici effetti dei venti del Lago di Garda sotto il "Gazebo del Relax".

Paradiso del relax a contatto con la natura



Divertimento per i più piccoli, relax per i grandi

Per coloro che viaggiano con i bambini, la cosa importante è trascorrere momenti sereni in ambienti curati e ben attrezzati. Per rilassarsi e viaggiare leggeri, il resort mette a disposizione comodi lettini da campeggio oltre a vaschette per il bagnetto, biciclette con seggiolini, passeggini e tanti giochi. Il ristorante offre ai più piccoli un menu dedicato oltre ad avere seggioloni e scalda biberon. La cucina segue le indicazioni dei genitori per la preparazione delle pappe, avendo sempre a disposizione brodi vegetali e passati di verdura. Tutto il personale è particolarmente attento alle esigenze dei piccoli ospiti.



Ma non solo bambini. L’hotel è anche perfetto per gli amici a quattro zampe ai quali sono garantiti anche alcuni servizi esclusivi come dog-bar all'ingresso per dissetarsi dopo il viaggio, osso in pelle di bufalo e cuscino in camera per il loro riposo.



La cultura del gusto

Il piacere di un’esperienza autentica, due fantastiche proposte ristorative, un bar relax e un team appassionato e creativo. Profumi e sapori inconfondibili. Prodotti freschi e genuini. L’arte dell’enogastronomia italiana e trentina trova spazio nei ristoranti affacciati sul parco. Al mattino si inizia con una ricca colazione con brioches e pasticceria di fatte in casa, mentre la sera il piacere raddoppia grazie alla formula della mezza pensione gourmet o del menu à la carte.



Fare la prima colazione all’Astoria, significa godersi in pieno relax il pasto più importante della giornata tra la bellezza dei colori e dei profumi del parco. Lo speciale buffet è arricchito da prodotti senza glutine, prodotti bio, ed un angolo speciale per i piccoli ospiti.

La proposta gastronomica di Astoria Resort si arricchisce grazie all'apertura estiva del Pool Bar, situato proprio a bordo della grande piscina esterna dove godere di ottimi drinks rinfrescanti e gelati artigianali. Una ricca e gustosa linea snacks è a disposizione dalle 10 alle 17, e in più dalle ore 12 alle 16 è disponibile lo speciale menu del giorno con alcuni piatti caldi e freddi. Ed ancora uno speciale menu anche per bambini! Una linea sfiziosa e leggera, da consumare insieme alle animatrici presso l'adiacente spazio del Windy Mini Club. Il tutto pensato e realizzato per il un "gustoso" momento di relax!

Il ristorante Casaliva



Il Bar Vinessa Caffè è il posto migliore per una pausa relax. Accogliente ed elegante, il Bar Vinessa Caffè è il luogo ideale dove rifugiarsi per una breve pausa caffè, uno snack a pranzo, o per degustare i famosi drinks. È perfetto in ogni momento della giornata, aperto anche al pubblico esterno.



Il ristorante Casaliva “La dolce vita” del palato

Il ristorante storico, che da sempre propone una cucina di gusto e fantasia per tutti gli ospiti interni del Resort. Un mondo di sapori a disposizione. Il nome "Casaliva" richiama il tipo di oliva autoctona del lago di Garda, ed è proprio con la raffinatezza e la bontà dell’olio extravergine di oliva di questa terra, sempre apprezzato in tutto il mondo, che la cucina propone i migliori piatti della tradizione culinaria italiana, rielaborati con prodotti di massima qualità, per comporre con creatività menu sempre originali e di carattere internazionale, da gustare in tranquillità nell’ampia sala del ristorante Casaliva, affacciata sul parco dell’hotel. I menu si completano sempre con un ricco buffet di verdure fresche, formaggi e dolci.



In cucina Francesco Ruffini

Estro e fantasia, queste sono le caratteristiche che distinguono il cuoco Francesco Ruffini. La sua creatività, unita alla sua visione appassionata dell’arte di cucinare, producono un effetto meraviglia in ogni ospite che assaggia i suoi piatti per la prima volta. La professionalità delle sue sapienti mani, la sua attitudine a ricercare i sapori tradizionali e l’abilità nell’essere capitano della sua squadra, garantiscono continuità e gusto alla qualità della proposta gastronomica dell’Astoria Resort.



Serenità ed equilibrio nella Social Spa

Un meritato tuffo nel mondo del relax. Social Spa è sinonimo di benessere allo stato puro. Immergersi nell’oasi wellness significa beneficiare di tecniche e prodotti di alta qualità per ritrovare il naturale equilibrio di anima e corpo. Inoltre, permette di incontrarsi, dialogare, leggere e liberare la propria mente in ambienti accoglienti e rilassanti. Lo scopo è di farvi stare bene in atmosfera esclusiva e armoniosa, lasciando alle spalle la frenesia e lo stress della quotidianità.



Vivere la spa è un'esperienza personale per ricercare il benessere assoluto, è possibilità di incontrarsi, dialogare, leggere, conoscere in ambienti accoglienti e rilassanti. Lo scopo di Social Spa è quello di invitare a ritrovare un naturale equilibrio tra l'attenzione al sé ed il piacere istintivo che nasce dalla condivisione di esperienze uniche, in un luogo esclusivo ed armonioso.



Spazio alle idee

Gli interni dell’Astoria Centro Congressi sono in perfetta armonia con il magico paesaggio che circonda l’hotel. La luce naturale che illumina le sale meeting, e il particolare uso dei materiali trasmettono all’ospite una sensazione di serenità, indispensabile per stimolare creatività e concentrazione. Le sale congressi sono modulabili e dotate delle più moderne soluzioni tecnologiche per rispondere al meglio a qualsiasi esigenza di evento e di spazio.

Una delle eleganti camere



Design & sale flessibili

Il particolare uso dei materiali trasmette all’ospite sensazioni contrastanti, ma tutte in armonia con il magico paesaggio. La compresenza del rame, dell’acciaio e del cristallo, concorrono a delineare un habitat unico, immerso nel verde della natura. Guidato dalla luce, vero leit-motiv dell’edificio, lo sguardo si spinge verso la quinta scenica del paesaggio, che attraverso le grandi vetrate sembra far capolino negli interni, annullando ogni barriera architettonica.



Cuore della struttura, la Sala Segantini si affaccia con ampie vetrate sul parco e sulla veranda coperta. Una sala plenaria di 300 metri quadri, in grado di ospitare fino a 300 persone e di essere “personalizzata” in 2, 3 o 4 sale modulari da 40 a 130 posti, per rispondere ad ogni esigenza di spazio e di evento. Si accede alla Sala Segantini tramite un ampio e luminoso foyer in cui si trovano il guardaroba, la segreteria e la caffetteria. Sul lato opposto, direttamente collegate al foyer, stanze adattabili a business office sono l’ideale per workgroups o servizi di segreteria.

La vista dalla camera



L’Astoria Centro Congressi è dotato di tutte le più moderne soluzioni tecnologiche: diffusione sonora, controllo delle luci, cabina regia con sistemi di registrazione video e di videoproiezione, area predisposta per la traduzione simultanea. Schermi a scomparsa, podi, soppalchi e quinte sceniche a pannelli completano le dotazioni. Una rete Wi-Fi consente la connessione a banda larga per internet e per videoconferenze a distanza.



Matrimonio nel parco

Un ambiente da favola per regalare fantastici ricordi da condividere? Un giorno, una coppia di innamorati decide di promettersi amore eterno e passare il resto della loro vita insieme. Fissata la data del matrimonio, scelgono la location: l’Astoria Resort a Riva del Garda. Un gioiello immerso in uno splendido parco verde circondato dalle Dolomiti. Che incanto! È qui che vogliono celebrare insieme ai loro cari il giorno più bello della loro vita – nel luogo più romantico che abbiano mai visto prima. Ma non solo matrimoni, anche battesimi, comunioni, cresime, feste di laurea.



L’inizio di un sogno

Ma come è nato tutto questo? Nel 2001, la famiglia Miorelli acquisisce l’hotel per trasformarlo in un punto di riferimento dell’ospitalità sul Lago di Garda. Oggi, Astoria Resort è una struttura multifunzionale per coppie, famiglie e clientela business.



C’era una volta, tanto tempo fa: cominciano così le favole più belle. E quella di Astoria Resort, in fondo, è davvero una favola. Come ogni favola, la storia di Astoria, anzi, la A-storia, come abbiamo voluto chiamarla, è raccontata in un libro grande grande: è quello che raccoglie le tante foto scattate negli anni, ma anche i vecchi dépliant e le dediche lasciate dagli ospiti che hanno soggiornato nelle nostre stanze.

Per iniziare, facciamo un passo indietro. Torniamo al 1970 quando Antonio Miorelli, capostipite della famiglia che oggi gestisce Astoria Resort, decide di impegnarsi nel settore dell’ospitalità. Antonio apre il primo residence di Riva del Garda: sono anni importanti, con l’Alto Garda che si appresta a trasformarsi in un punto di riferimento per il turismo mondiale. Già all’epoca, la famiglia Miorelli aveva colto l’importanza di puntare sulla qualità, lavorando per offrire ai propri clienti un’esperienza unica ed esclusiva. La formula della famiglia Miorelli si rivela vincente, tanto da diventare un modello per le tante strutture del Garda trentino che vogliono offrire servizi di qualità.



Nel 2001, all’alba del nuovo millennio, la famiglia Miorelli decide di raccogliere una nuova sfida: il gruppo rileva Astoria, storico albergo - ristorante di Riva del Garda in precedenza gestito dalla famiglia Brighenti. Fin dalla sua fondazione, Astoria si è distinto per l’alta qualità dei servizi, ponendosi fra le strutture più apprezzate dell’intero Garda trentino. Negli anni Settanta e Ottanta, in particolare, Astoria è stato scelto da turisti provenienti da tutta Europa: un turismo interessato a vivere la vacanza non solo come esperienza completa, ma anche come occasione di scoperta e arricchimento.



Nel 2001, con la gestione della famiglia Miorelli, Astoria conferma questa missione, senza però rinunciare a crescere e a reinventarsi. Nel 2010, in particolare, la struttura si rinnova e diventa più grande e accogliente. All’edificio originario, si affianca un moderno centro congressi. È l’occasione per aprirsi a un tipo di utenza nuova, più legata al mondo del business e agli eventi. Davvero tante sono state le personalità ospitate nelle nostre stanze: fra tutte, citiamo Eddy Merckx, campionissimo di ciclismo fra gli anni Sessanta e Settanta e il Bayern München Basketball, ospitato nel 2018.

Treelodgy



Ma negli anni Astoria Resort scopre un’altra vocazione, quella per il wedding: grazie alla grande passione di Vanessa Miorelli per gli eventi, Astoria diventa uno dei principali player del settore sul Lago di Garda e in Trentino. Il grande parco con la piscina scoperta, ma anche gli ampi spazi interni, rappresentano la location perfetta per celebrare matrimoni, anniversari, battesimi e prime comunioni. Il segreto del successo, però, sta nella cura con cui la famiglia Miorelli e lo staff di Astoria Resort seguono ogni singolo ricevimento.



Ma la "A-storia" non finisce qui: nel 2018, il gruppo Miorelli Hotels acquisisce MyLago - Garda Active Hotel, dedicato agli appassionati del fitness e della vacanza attiva. Contemporaneamente, viene lanciato il brand GardaFoodie - I sapori di Casa Miorelli, entrando nel settore food con una produzione di altissima qualità legata al territorio. Oltre a questo sta arrivando una proposta di vacanza davvero esclusiva grazie a Treelodgy, la nuovissima casa sull’albero immersa nel grande parco! Quella di Astoria, è una storia sempre nuova ed ancora tutta da scrivere.



Astoria Resort

Viale Trento 9 - 38066 Riva del Garda (Tn)

Tel 0464 576657

https://www.astoriaresort.it