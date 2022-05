Mamma, hai preso l'aereo? Perché ti porto in vacanza

Non facciamoci trovare impreparati per celebrare la giornata dedicata alla donna più importante per ciascuno di noi, la mamma! L’opportunità di celebrarla con un dono diventa l’occasione per dimostrarle il legame che abbiamo con lei, fatto di riconoscenza, di tenerezza, di amore. Il regalo più bello: un soggiorno con trattamenti benessere (anche) per le mum-to-be, un capo che rimane nel tempo, un weekend con la mamma in un boutique&design hotel di un’elegante città di montagna o una gita in barca.



Weekend con la mamma a Merano

Un’immagine di bien vivre immutata da oltre 200 anni, un clima mediterraneo eccezionalmente mite, un’invidiabile effervescenza culturale e uno shopping di alto livello rendono Merano (Bz), da sempre, un luogo di soggiorno amatissimo e facilmente raggiungibile. Proprio qui, nel cuore di una delle più belle ed eleganti città dell’Alto Adige, si trova un luogo unico e senza tempo, sempre nuovo ma fermamente ancorato alla sua essenza: il Boutique & Design Hotel ImperialArt, un concetto innovativo di ospitalità, nato dall’estro creativo della coppia di albergatori appassionati d’arte Alfred Strohmer e Jutta von den Benken.

Per un weekend insieme alla mamma all’insegna di arte, shopping, benessere e natura



L’intero hotel è una vera e propria opera d’arte tutta da vivere: 10 camere e 2 penthouse suite sono state affidate a 3 artisti locali, che hanno potuto liberare la propria creatività senza intromissioni da parte della proprietà: si dorme circondati da capolavori artistici, a colori o total white, in legno o alluminio. Situato in posizione invidiabile, in corso Libertà, nel cuore di Merano, si trova a due passi dalle Terme Merano alle quali gli ospiti hanno ingresso illimitato. Per un weekend insieme alla mamma all’insegna di arte, shopping, benessere e natura, con la possibilità di fare anche un piacevole tour nel verde partendo direttamente dall’hotel, come la passeggiata Tappeiner o quella lungo il fiume Passirio. Tariffe da 198 euro a notte per due persone.



Boutique & Design Hotel ImperialArt | Corso della libertà 110 - 39012 Merano | Tel 0473 237172



Coccole super solidali da star per le mum-to-be

Lo Stanglwirt di Kitzbühel-Going am Wilden Kaiser in Austria è il primo e unico hotel dell’Austria nella lista d’oro Condé Nast Traveler’s (Gold List) dei 140 migliori hotel del mondo e insignito del titolo "World's Best Wellness Spa" da World Boutique Hotel Awards. È una fattoria vera e propria con hotel di lusso annesso, covo di vip e molto amato dalla clientela italiana.

È una fattoria vera e propria con hotel di lusso annesso. Foto: Alexander Heil



In questa cornice assolutamente esclusiva si possono, infatti, sperimentare i trattamenti di “clean beauty” amati dalle star di Hollywood firmati Barbara Sturm, beauty-guru, scienziata molecolare e chirurgo estetico. I trattamenti di Barbara Sturm hanno conquistato, alcune tra le donne più affascinanti e celebri del pianeta come Kim Kardashian, Irina Shayk, Ellen Pompeo e Chiara Ferragni. Un dono per stupire e coccolare le mamme potrebbe essere l’Hollywood’s Secret – Super Anti Aging. Un trattamento viso che stimola il collagene con mesoterapia per un effetto immediato e visibile (costo 350 euro, durata 90 minuti circa). Nei 1500 mq di Spa, oggetto di un recente upgrade, si trovano 24 cabine, un’esclusiva Detox Lounge e un’ampia scelta di trattamenti per vivere la bellezza in base alla propria filosofia e attitudine.



Qui anche le future mamme possono vivere un’esperienza di benessere favolosa dal quarto mese di gravidanza fino alla fine del sesto, grazie a trattamenti speciali come il Massaggio Relax Mum-to-be, che contrasta le tensioni e lo stress aiutando la schiena tesa e le gambe stanche, per un equilibrio armonioso che farà molto bene anche al bimbo (costo 70 euro, durata 30 minuti). Con il pacchetto “Stangl Moments” per 3 notti da domenica a venerdì, un voucher di 30 euro per la spa da 535 euro a persona (offerta valida fino al 25 maggio 2022).



Bio-Hotel Stanglwirt | Kaiserweg 1 - 6353 Going am Wilden Kaiser | Tel +43(0)5358 2000



In Sicilia si celebra la bellezza delle mamme

Al Domina Zagarella Sicily l'estate inizia in anticipo. L'esclusivo resort di Santa Flavia (Pa) riapre le sue porte il 7 Maggio, giusto in tempo per regalare un weekend speciale a tutte le mamme in occasione dell'8 maggio, la loro festa.

Al Domina Zagarella Sicily un pacchetto speciale per la festa della mamma



A tutte Domina Zagarella Sicily dedica "Viva la Mamma", un pacchetto speciale che comprende un soggiorno di una o due notti in camera vista mare all'insegna del relax e dell'eccellenza. Dopo un eccellenze brunch mediterraneo nella terrazza “Porticello” con panorama mozzafiato e musica dal vivo, ecco una masterclass di cosmetici, un defilée di costumi da bagno di pregiata fattura ed accessori mare con rimandi alla tradizione siciliana... e molto altro.



Domina Zagarella Sicly| Via Nazionale 77 - 90017 Santa Flavia (Pa) | Tel 091 903077 |



In barca con la mamma

In vista della Festa della mamma del prossimo 8 maggio perché non approfittare della domenica o dell’intero week-end per regalarle una giornata di svago e spensieratezza a bordo di una delle barche di Click&Boat?



Le mamme sono sempre trafelate, corrono tra un impegno e l’altro, si barcamenano tra lavoro e faccende di casa. Quale occasione migliore della loro festa per farle rilassare, salpando su una delle barche firmate Click&Boat e trascorrere insieme una bellissima giornata, godendo della brezza del mare o anche solo di qualche ora di tranquillità sulle sponde del lago?

In barca con la mamma



L’Italia offre davvero incredibili e suggestive mete, c’è solo l’imbarazzo della scelta! Sia navigatori principianti che intrepidi marinai, possono noleggiare, con o senza skipper, una delle diverse barche che la piattaforma Click&Boat mette a disposizione.



Per informazioni: www.clickandboat.com



Tra avventure e relax vita Dolomiti

Stai ancora cercando il regalo perfetto per la Festa della Mamma? Perché non un fine settimana per svagarsi, rilassarsi o addirittura divertirsi? Una tra le mete perfette è senza dubbio il Falkensteiner Family Resort Lido a Casteldarne (Bz), il family hotel più innovativo d’Europa pur restando fedele al motto "Welcome Home", che garantisce non solo il divertimento a misura di famiglia ma anche il benessere degli ospiti.

Paradiso per mamma e figli



Per le mamme l’hotel ha pensato a meravigliosi momenti che iniziano già dal venerdì e permettono di scoprire il nostro Rooftop Sky Adventure Park, esplorare i 2.800m² dell'Acquapura Spa & Water World, godere la cucina gourmet “12 masi” e lasciare che i bambini si scatenino nel Baby,Falky o Teenie-Land. Una straordinaria Festa della Mamma alle porte delle Dolomiti!



Falkensteiner Family Resort Lido | Via Stazione 7 – 39030 Casteldarne (Bz) | Tel 0474 562222



Un abbraccio da indossare

Una volta decisa la meta, perché non fare trovare in camera un regalo speciale? Un capo del brand Runggaldier 1896 è un vero e proprio inno alla qualità manifatturiera del mercato outerwear contemporaneo. Runggaldier Manufaktur propone capi versatili di altissima qualità, destinati a durare nel tempo.

Runggaldier Manufaktur propone capi versatili di altissima qualità

Nella Boutique Runggaldier Manufaktur, la scelta dei tagli è ispirata alla tradizione ma volutamente alleggerita, resa attuale e intramontabile allo stesso tempo: ogni articolo è sinonimo di alta qualità, cura nel dettaglio e tradizione couturier locale, stoffe pregiate come lino italiano, loden tirolese, pelliccia di agnello irlandese e molto altro rendono ogni capo unico e intramontabile. Si può scegliere un capo da donare oppure optare per un buono regalo con la possibilità di spenderlo nella nuova boutique nel cuore di Merano per l’acquisto di un capo da indossare o della preziosa Home collection realizzata con materiali della tradizione alpina come loden e lane cotte.

Runggaldier 1896 ha inaugurato un ricco shop online sul quale è possibile scegliere un regalo, scontato del 15% per la festa della mamma, meravigliosamente impacchettato, per la propria mamma comodamente da casa. Tra i top brand, Kinga Mathé, Gottseidank, Paraboot.



Per informazioni: shop.runggaldier1896.com