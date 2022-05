Quellenhof Luxury Resort Lazise, la dolce vita sul lago di Garda

Affacciato sul Lago di Garda, il 5 stelle Lusso Quellenhof Luxury Resort Lazise a Lazise (Vr) è sinonimo di eccellenza made in Italy e dolce vita mediterranea. Il resort della famiglia Dorfer è una combinazione irripetibile di benessere, enogastronomia e design. Con un panorama mozzafiato sul Lago di Garda, la struttura vanta dettagli e location nel nome del lusso e del comfort, come l’Infinity Sky Pool e le saune adults only, un ristorante panoramico con show cooking e tetto in vetro apribile e un raffinato Sky Pool Bar: ambienti in cui vivere un’esperienza all’insegna dell’esclusività. Senza dimenticare le due nuove villette, a completare l’offerta comfort del resort con un’ulteriore proposta di privacy.

Un paradiso tra cielo e lago. Foto: Alexander Haiden



Ospitalità sudtirolese e dolce vita italiana

Fantasia, creatività nell’abbinare ingredienti, sapori e profumi, ma soprattutto una cucina che punta a delle proposte semplici, al contempo decise e di carattere. La cucina al Quellenhof Luxury Resort Lazise è quel dettaglio che completa un soggiorno nella struttura cinque stelle sul Garda. La brigata è affidata all’altoatesino Georg Costabiei, professionista di grande esperienza, specializzato in tecniche di preparazione e sviluppatore di progetti enogastronomici di successo. Ama definirsi un artista creativo e la sua proposta enogastronomica fantasiosa; ogni giorno dal suo estro vengono tratteggiate delle opere d’arte, diventando un tripudio di gusto per andare dritti al cuore dei commensali.

Georg Costabiei. Foto: Andergassen Druck 1/5 Guancia di manzo al Lagrein, polenta di Storo, cavolfiore romanesco, patata dolce 2/5 Mousse al cocco, cioccolato fondente, frutta passione, lamponi 3/5 Sgombro, Variazione di cavolfiore, cipolla agro dolce, piselli 4/5 Tartare di gamberi, pioppini, barbabietole gialle, caviale di trota, maionese ai gamberi 5/5 Previous Next



Immancabili i prodotti del Garda

La sua filosofia ruota intorno a un concetto di cultura per la tavola e per il cibo, un progetto visivo che guarda lontano perché ogni abbinamento viene sperimentato e studiato prima di arrivare alla costruzione del piatto. Non esiste per Costabiei un’idea buona o bella in quanto deve rappresentare il giusto bilanciamento delle due qualità, l’una quindi diventa complementare all’altra. La cucina tradizionale italiana si trasforma e si intreccia con nuove soluzioni puntando sui migliori ingredienti, sull’utilizzo di erbe e spezie, di carni pregiate, di pescato del Garda e di quanto altro il territorio possa proporre in ogni stagione. Tra le ricette proposte, le Tagliatelle Valpolicella Ripasso e i Tortelli al cacao.



A completare l’offerta gourmet il Ristorante Panorama circondato da vetrate panoramiche con vista sul lago di Garda, sugli uliveti e sul giardino dell’hotel. Attraverso il tetto di vetro, gli ospiti possono ammirare il cielo, il tutto in un’atmosfera unica e molto elegante. Una ricercata selezione di vini, con oltre 600 etichette, completa la fine dining experience.

Segui… l’Onda Spa

Sono pochi i luoghi sulla terra che combinano in modo così armonioso aspetti paesaggistici tanto contrastanti come il Lago di Garda formatosi migliaia di anni fa dal ghiacciaio dell’Adige. Mentre le colline dolci sulle sue sponde meridionali sono caratterizzate da un’atmosfera mediterranea, il paesaggio sulla sponda settentrionale con il massiccio dei Monti del Garda mostra un carattere già marcatamente alpino. La forza primaria delle acque del lago che arrivano fino a 350 m di profondità è percettibile ovunque e trasforma la zona in un luogo di energia dove si può trovare pace per ricaricarsi di nuovo.



L’Onda Spa situata sulla sponda sud-est del lago offre un’esperienza spa innovativa ed esclusiva all’insegna dell’onda. In un’epoca caratterizzata da cambiamenti sempre più rapidi è necessario sviluppare una maggiore competenza di adattabilità. La capacità di percepire le crisi come occasioni di crescita personale nasce dall’equilibrio interiore.

Una delle camere doppie. Foto: Alexander Haiden 1/5 Bar. Foto: Alexander Haiden 2/5 Bio sauna adult only. Foto: Alexander Haiden 3/5 Bistrot La Piazza. Foto: Alexander Haiden 4/5 Enoteca. Foto: Andergassen Druck 5/5 Previous Next



L’Onda Spa è un luogo di pace e relax, dove si può ritornare nel flow per riattivare la propria capacità di generare nuova energia. Si tratta di sviluppare una nuova consapevolezza per la cura di sé stessi e di ripristinare continuamente il proprio equilibrio, per una vita lunga e piena in salute e per proteggere la propria bellezza dai dannosi fattori ambientali. Solo chi sa rinnovare continuamente le proprie risorse energetiche come dalla forza dell’onda ha trovato la chiave per una vita appagante. Il ricercato design dell’esclusivo ambiente, con il suo concetto innovativo, l’area saune high-tech, nonché gli ampi spazi relax regalano una sensazione di chiarezza, relax e nuova ispirazione. All’Onda Spa, l’ospite, il suo benessere e la sua bellezza sono al centro dell’attenzione.

Quellenhof Luxury Resort Lazise

Via del Terminon 19, 37017 Lazise (Vr)

Tel 045 8531000