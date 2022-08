Dormire sotto le stelle: tre consigli per notti uniche in Alto Adige

Contemplare le stelle e ascoltare i suoni della natura senza rinunciare alle comodità. I Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol promettono emozioni e sensazioni uniche a coloro che desiderano trascorrere un’esperienza romantica, immersiva nella natura tra verde e cieli stellati, con tutti i comfort di un hotel di lusso. Vivere il romanticismo e il benessere di coppia dormendo sotto le stelle, rilassandosi all’aperto con trattamenti e massaggi, lezioni di yoga e ore di fitness indoor e outdoor. Un’esperienza che rigenera corpo e anima quella all’Alpiana - green luxury Dolce Vita Hotel, al Lindenhof Pure Luxury & Spa DolceVita Resort e al Preidlhof Luxury DolceVita Resort. Occasioni a due per vivere intensamente momenti di pura dolcezza e di benessere psicofisico, ritrovando il proprio tempo.

Circondato da vigneti, frutteti, prati rigogliosi e boschi che dolcemente ricoprono i monti intorno, l’Alpiana - green luxury Dolce Vita Hotel dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, nel piccolo paese di Foiana, sopra Lana e non lontano da Merano, la nobile cittadina termale, gode del clima mite e mediterraneo della zona. Con uno skyline che affascina, fatto di paesaggi variopinti con tonalità calde con pennellate di verde tutt’intorno fino a raggiungere le vette dolomitiche più lontane, qui la coppia vive il romanticismo nella sua massima espressione. Per la coppia alla ricerca di una vacanza nella propria intimità, la Sky Luxury Suite.

Centoventi metri quadrati di eleganza e calore, con sauna a infrarossi personale, ambienti interni lussuosi con grande camera e bagno realizzato con materiali naturali e, sul tetto, terrazza a uso esclusivo con zona relax e protetta da tende dai colori tenui e una copertura verso il cielo a vetri, proprio per addormentarsi sotto le stelle. Il 4 stelle Superior è un angolo di paradiso, con il Pool Garden, 15mila metri quadrati tra giardino e mondo d’acqua, piscina infinity, laguna naturale alimentata da acqua sorgiva e piscina salina a forma di cuore con temperatura di 33°C. E poi la quiete da vivere in ampi spazi, ponticelli e profumi di fiori ed erbe aromatiche. E per ritrovare il benessere di corpo e mente, la spa di 2mila metri quadrati dove poter organizzare massaggi all’aperto tra i suoni della natura.

C’è anche la possibilità di abbandonarsi nella spa privata con bagno romantico e massaggio rilassante (Spa Romance for 2: 110 min., € 210/2 persone). E ancora saune, piscina indoor e la bellissima Sky Spa “Mountain View”, con la vista a 360° sul panorama con spazi aperti o protetti da vetrate per godere, in totale tranquillità, anche fino a notte, della bellezza della natura. (Speciale Luna di Miele: 7 notti, a partire da € 1.359/persona – Spa Experience da provare: 3 notti, a partire da € 825/persona).

via Prevosto Wieser 30 - 39011, Foiana (Bz)

Tel 0473 568033

Di notte il romanticismo del riposo sotto le stelle, di giorno il relax e il benessere nella ArtSpa al Belvita Lindenhof Pure Luxury & Spa Dolcevita Resort a Naturno, vicino Merano. Qui corpo, mente e anima diventano un tutt’uno attraverso esperienze sensoriali a contatto con la natura, l’acqua nelle sue diverse forme e la tranquillità del giardino Feng Shui e del vigneto. Esperienze per i cinque sensi e benessere psicofisico attendono la coppia.

Riposare sotto le stelle nel comfort delle camere con letto sulla terrazza privata o nel lusso di una suite con vetrata vista cielo. (Romantiche notti stellate: 4 notti, da € 936/persona - Romantica settimana sotto le stelle: 7 notti, da € 1.603/persona). Al sorgere del sole fan capolino i meleti e i dolci prati che circondano il cinque stelle e i 5mila metri quadrati di oasi benessere con le sue aree relax, le piscine riscaldate infinity, panoramica e con acqua salina e le vasche idromassaggio. La Sky-sauna all’ultimo piano dell’hotel regala la vista a 360° sulla Val Venosta, mentre nella torre in pietra nel giardino Feng Shui la sauna castello è luogo in cui lasciarsi coccolare da gettate a vapore sensuali in un ambiente a 90°C.

Nel giardino Feng Shui e nel vigneto la tranquillità regna, con angoli romantici per il relax. E, prima di ritirarsi nella propria camera, dolci rituali di benessere anche serali o notturni nella ArtSpa Suite, tra trattamenti rivitalizzanti, relax e massaggi. (Belvita Romantik “You & Me”: 90 min, € 120/2 persone - Luxury ArtSpa Suite: 180 min, € 340/2 persone).

Kirchweg 2 - 39025, Naturno (Bz)

Tel 0473 666242

Romanticismo nel segno del lusso e del comfort al Belvita Preidlhof Luxury DolceVita Resort per le coppie che vogliono prendersi cura del proprio benessere. Nel cinque stelle a Naturno, non lontano da Merano, gli ospiti possono godere di un’atmosfera rilassata e intima, nel silenzio e nella quiete dei vigneti, dei frutteti e degli uliveti in cui è immersa la struttura, ai margini del Parco naturale Gruppo di Tessa, sotto le vette dell’arco alpino. In questo paesaggio si inseriscono suite e camere eleganti fatte di tradizione altoatesina e modernità, con ampie terrazze e tutte con possibilità di dormire ammirando le stelle.

Immersi in un contesto da favola, liberi di vivere l’esperienza in totale privacy, con momenti di assoluto romanticismo tra i profumi delle erbe aromatiche e la luce tenue di un caminetto o delle lanterne, vivendo il proprio tempo tra idromassaggio di lusso, piscina privata riscaldata e sauna finlandese con doccia emozionale per due (Penthousesuite DolceVita Premium, Private Suite Romantic Dream). Nei 5.000 mq di area benessere con la Spa Tower e la Sauna Tower, godendo del clima mediterraneo di quest’area e di panorami mozzafiato, ci si potrà lasciare trasportare anche dal mondo acquatico, tra piscine riscaldate di acqua salina e infinity e panoramiche o, ancora, da marzo a novembre, sulla sabbia che lambisce una delle piscine all’aperto.

Per il benessere del corpo, la piscina interna The 50th con acqua termale curativa e la vasca idromassaggio all’aperto con acqua salata, mentre, per vivere momenti romantici e indimenticabili, la vasca idromassaggio a 36°C nel limoneto, tra i profumi degli agrumi e i trattamenti nell’oliveto.

Non mancano i luoghi dove riscoprire autentiche emozioni, con rituali di coppia da vivere anche fino a notte tra gettate di vapore, massaggi e zone umide, per un profondo relax nei 100 metri quadrati della Private Spa Deluxe per due o circondati dal meraviglioso colore del piccolo Red Hammam privato o nella Spa Suite Magenta (Wellness for 2: 4 giorni € 938/2 persone, soggiorno escluso - 6 giorni € 1.669/2 persone, soggiorno escluso). L’offerta gourmet è un altro plus del Preidlhof, è infatti possibile prenotare una cena a lume di candela nella lounge romantica sopra la piscina o una serata con uso esclusivo della piscina infinity, alla luce delle candele, con sottofondo musicale romantico e una bottiglia di champagne. (Luna di miele & anniversari di matrimonio: 7 notti da € 1.372/persona – DolceVita & coccole in autunno: 7 notti da € 1.372/persona).

via S. Zeno 13 - 39025, Naturno (Bz)

Tel 0473 666251