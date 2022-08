W Costa Navarino, un rifugio greco tra wild e design locale

W Hotels, parte del portfolio di 30 straordinari brand alberghieri di Marriott Bonvoy, ha annunciato l'apertura di W Costa Navarino. L'attesissimo debutto di questo rifugio greco porta un'energia vibrante e creativa al Navarino Waterfront, la più recente area di villeggiatura integrata di Costa Navarino nel Mediterraneo. Il nuovo W Escape si trova all'interno di un sito panoramico di 13 ettari lungo una spiaggia sabbiosa, che si estende per oltre 450 metri di costa e si affaccia sulla storica e protetta Baia di Navarino. Accogliendo esclusivamente adulti e ragazzi di età superiore ai 12 anni, W Costa Navarino introduce un luogo che promuove la creatività, l'individualità e la libertà di espressione.





Stile locale, ma moderno

Stile locale, design raffinato

Con un design architettonico ideato dai rinomati architetti greci Tombazis and Associates, W Costa Navarino si ispira all'architettura tradizionale della regione, con sentieri acciottolati, edifici monolitici e torri in pietra che creano la sensazione di un villaggio costiero greco. Utilizzando materiali locali, la dedizione di Costa Navarino alle pratiche sostenibili si riflette nel design senza tempo dell'hotel, immerso in una rigogliosa vegetazione indigena e con tetti piantumati con vista sul mare.





Tutti gli interni delle camere, delle suite e delle ville celebrano l'eredità degli artigiani greci, con una tavolozza di toni neutri che di tanto in tanto presentano tocchi di colore. Abbinato agli elementi di design inaspettati e curati di W Hotels, il design degli interni del resort, comprese le aree comuni e la piazza culinaria - Platía - è stato guidato dallo studio londinese MKV Design, di fama internazionale. Le interpretazioni moderne ma raffinate dell'artigianato tradizionale si riscontrano nell'illuminazione e nei pavimenti, che rimandano agli antichi intrecci di cesti greci e alle sedie in pelle che offrono un'interpretazione contemporanea dell'arte del sellaio regionale.



Il design architettonico unico del beach club Parelía e della Platía è stato progettato da Tombazis e dallo studio K-Studio di Atene, che ha curato anche gli interni del Parelía. Inoltre, il design degli interni del ristorante e bar al tramonto, Between, è stato realizzato da Interior Design Laboratorium. Ispirato alla zona e all'eredità greca, il totem W, creato su misura, è stato realizzato con legno di recupero raccolto da vecchi pescherecci, per rappresentare il concetto di marineria.

Impagabile vista mare

La musica per creare il giusto mood

La personalità vivace di W Hotels prende vita attraverso l'aspetto artistico e musicale della struttura di lusso. Con la sua programmazione musicale originale, gli ospiti del W Costa Navarino possono approfittare di un programma vario che abbraccia diversi generi come funky house, hot disco, afro-house, tribale e neo-soul. L'Escape ospiterà ogni stagione DJ e musicisti internazionali e locali, come Alex Nude e Valeron & Band, oltre ai resident DJ, tra cui l'ucraino Rie Kiriiaka, la DJ greco-colombiana Montana Cruz e il greco Vasilis Georgakopoulos.



W Costa Navarino accende la curiosità con l'arte contemporanea in tutto l'hotel, destinata a provocare la conversazione tra gli ospiti. La cura delle opere d'arte è guidata dall'artista visivo e curatore Poka-Yio e da un team di giovani artisti della Scuola di Belle Arti di Atene LAB12. L'opera è strettamente legata alle nozioni di inclusività e cultura, con l'obiettivo di avere uno scopo più profondo e di agire come mezzo per esplorare ed evadere, sorprendere e sfidare e contribuire a ciò che W Costa Navarino rappresenta: un'esperienza di ospitalità diversa.



La mixology in spiaggia

W Costa Navarino ospita una serie di proposte culinarie che assicurano agli ospiti di soddisfare il proprio palato, a qualsiasi ora del giorno e per tutti i gusti.



Il W Lounge, nel cuore dell'Escape, offre un menu internazionale insieme a una selezone di spritz, aperitivi e cocktail ecologici di ispirazione locale. Aperto tutto il giorno, il W Lounge è il luogo ideale per cenare, rilassarsi e ammirare le bellezze naturali circostanti e gli incantevoli tramonti.



Platía è una rivisitazione giocosa del tradizionale mercato alimentare greco ed è ideale per la colazione, un caffè durante il giorno o una rilassata cena con amici e familiare la sera. Lo spazio evoca il brusio e l'energia informale di un mercato con quattro punti vendita separati "grab&go". Il Café celebra la cultura del caffè con una selezione giornaliera di macinato e una torrefazione che serve tutte le varietà speciali, oltre a succhi di frutta freschi e spuntini durante la giornata. Per uno snack leggero e le prelibatezze locali, Deli Store offre una selezione di salumi, formaggi e specialità regionali; Bakery serve prodotti da forno fatti in casa, mentre Cookery offre una cucina aperta per la colazione mattutina e ospita chef in visita e concetti pop-up.



Con un concetto di menu basato sul cibo crudo, Between offre cocktail e piatti leggeri per la cena che celebrano la purezza del sapore e dell'aroma che si trova nella forma naturale degli ingredienti, tra cui ostriche, vongole e caviale di prima qualità. Accompagnato da DJ set dal vivo e da un menu di cocktail incentrato sulla stagionalità e sulla semplicità, Between è l'ambiente ideale per sorseggiare un cocktail artigianale mentre il sole scende sotto l'orizzonte.



Il destination beach club è destinato a diventare l'hot spot sociale di W Costa Navarino. Il nome Parelía's combina la parola greca "parea", che significa socializzare con gli amici, con "paralia", che significa spiaggia. Creato per incoraggiare momenti spontanei di divertimento, il beach club servirà cucina greca mediterranea contemporanea, concentrandosi su deliziosi piatti da condividere accompagnati da inaspettate collisioni di cocktail. Con DJ che suonano un mix di generi, dall'Electro House al NuJazz e alla Fusion, e musica dal vivo durante tutto il giorno, Parelía si evolve naturalmente da un'atmosfera da spiaggia informale per nuotare e rilassarsi, a un luogo ad alta energia per divertirsi fino a tarda notte, ballare e fare festa in riva al mare.

Scorci di rara bellezza

Fitness in riva al mare

Il Wet Deck offre una piscina a sfioro mozzafiato con vista sul cristallino Mar Ionio, oltre a un ampio spazio per rilassarsi al sole dopo una nuotata.



La Away Spa propone un ampio menu di trattamenti per riequilibrare le energie degli ospiti, mentre la palestra FIT dispone di una piscina esterna riscaldata di 25 metri e le più moderne attrezzature ginniche per gli ospiti che desiderano mantenere la loro routine di fitness nel tempo libero. W Costa Navarino offrirà anche un programma di corsi di allenamento ed esperienze di benessere pensate per ogni livello di allenamento, tra cui lezioni di beach boot camp, sessioni di yoga "Kalimera", pratica di meditazione di danza e movimento "5 Rhythms" e beach power Pilates.