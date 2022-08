Fuga d’autunno in montagna al Bonfanti Design Hotel in Val Pusteria

La Val Pusteria è un vero paradiso per gli appassionati di outdoor. Scoprire la meravigliosa natura di questa ampia valle che, tra pascoli da cartolina, immensi altipiani e le maestose cime dolomitiche, offre 365 giorni l’anno il meglio di sé è un’esperienza che regala tante emozioni. Passeggiate nei boschi, escursioni alle malghe o intorno ai magnifici laghi alpini, salite alle vette o su vie ferrate, lunghe pedalate in mbt (qui c’è la bellissima Pusterbike, ciclabile lunga 105 km collegata alla vastissima rete di percorsi ben segnalati e adatti a diversi livelli di preparazione): il “menu” delle attività all’aria aperta per trascorrere piacevoli giornate nei mesi di settembre e ottobre, quando il sole è ancora tiepido e l’aria fresca e pulita, è davvero infinito. Tra le escursioni proposte dal Bonfanti Design Hotel di Chienes (Bz), eccellenza dell’ospitalità di questa valle, ecco quelle consigliate per scoprire le diverse anime della Val Pusteria.



Braies, tra i luoghi più instagrammabili dell’Alto Adige

Lago di Braies: a 1.500 m di altitudine, nell’incantevole Parco Naturale di Fanes-Senes-Braies, questo incantevole specchio d’acqua è tra i luoghi più instagrammabili dell’Alto Adige. Le sue acque turchine dalle sfumature verde smeraldo invitano a rilassanti escursioni in barca a remi per poterlo ammirare in tutta la sua bellezza e scoprire le affascinanti leggende che ruotano intorno alla sua origine.

Consigliata anche una visita alla Cappella Lago di Briaes dedicata alla Divina Madre Dolorosa e importante luogo di pellegrinaggio internazionale ubicato sul celebre Cammino di San Giacomo, nonché meta prediletta anche dall’erede al trono dell’Impero austro-ungarico, l’arciduca Francesco Ferdinando.

Brunico, il borgo più felice d’Italia

Brunico: una delle città più pittoresche della Val Pusteria, la quarta più grande dell’Alto Adige. Nel 2014 e 2015 è stata insignita del titolo “borgo più felice d’Italia” e il motivo è presto svelato: qui la qualità della vita è molto alta, così come notevoli sono le proposte culturali e le possibilità di praticare sport sia in estate che in inverno (vedi le numerose piste ciclabili e il comprensorio sciistico Plan de Corones, un paradiso per gli amanti dello sci e degli sport sulla neve). Da non perdere anche un giro di shopping e un aperitivo tra le pittoresche vie del centro storico costellate di edifici con bellissimi frontoni merlati e una visita al Castello del XIII secolo, che ospita anche uno dei Messner Mountain Museum di Reinhold Messner.



La meraviglia delle Tre Cime di Lavaredo

Le Tre Cime di Lavaredo: sono le tre vette più famose dell’Alto Adige, dichiarate Patrimonio dell’Umanità Unesco. Questi tre splendidi giganti rocciosi sono raggiungibili a piedi da Sesto Pusteria (Bz) seguendo il sentiero di circa 3 ore che ha inizio all’imbocco della Val Fiscalina o con una passeggiata meno impegnativa dal meraviglioso Lago di Misurina: due percorsi emozionanti, tra paesaggi idilliaci e viste mozzafiato, che difficilmente si potranno dimenticare.



Il sentiero delle marmotte con i bambini

Il sentiero delle marmotte: una vera e propria chicca per chi è in vacanza con tutta la famiglia. Passeggiando lungo gli alpeggi e la lussureggiante vegetazione nei pressi di Chienes (Bz), capita spesso di incontrare questi simpaticissimi amici, di sentirli fischiare e di ammirarli nel loro habitat naturale. L’avventura ha inizio a Corti-Gelenke, prosegue fino alla spettacolare Malga Moarhofalm, a 1.883 metri di altezza, dove è possibile degustare deliziosi prodotti tipici altoatesini, si snoda attraverso la Malga Rio Verde fino a raggiungere il cristallino Lago Rio Verde. Continuando a salire lungo il sentiero, poi, i bambini si divertiranno un mondo a scovare le tane delle piccole marmotte e resteranno a bocca aperta quando, a un’altitudine di 2.438 metri, vedranno la croce della meta, Cima di Pozzo, punto panoramico particolarmente felice dal quale è possibile vedere perfettamente la Val Pusteria in tutto il loro splendore.



Bonfanti Design Hotel, rifugio moderno tra i monti

Un rifugio moderno lontano dalla città e immerso nella natura progettato per regalare a tutti un’esperienza unica fatta di emozioni, comfort, relax e buon gusto. A partire dall’esclusivo centro wellness: due piscine (esterna di 25x8 mt riscaldata tutto l’anno e interna a 30° C), saune (biosauna, sauna al fieno e sauna a infrarossi), bagno turco, vasche whirpool (interna ed esterna riscaldata a 34° C), percorso Kneipp, cabine beauty e zona relax con caminetto, una nuova snow room e una sala fitness di 100 mq con attrezzi Technogym di ultima generazione. In più, una spettacolare baita-sauna esterna in cui si tengono più volte al giorno sedute di Aufguss (ventilazione) e un esclusivo laghetto balneabile, oasi di benessere di 300 mq immersa nel verde con vista panoramica sulle montagne e lettini e ombrelloni per meritate pause di relax al sole. Design alpin-chic anche per le bellissime stanze tra le quali spiccano le nuove Design Room Lux, Royal Design Suite e King Royal Suite (80 mq con 2 camere da letto e porta comunicante) dotate di comfort esclusivi e splendida vista sul bosco.



La cucina firmata da Maurizio Lauriola

E la sera, a tavola, è tutta una sorpresa: in cucina lo chef Maurizio Lauriola, pugliese, propone piatti raffinati e semplici allo stesso tempo rielaborando sapori mediterranei, ricette internazionali e specialità tradizionali altoatesine con la giusta dose di creatività e innovazione e l’utilizzo di prodotti regionali sempre freschi e di stagione. «Sono piatti che emozionano e conquistano il palato (e gli occhi) anche dei gourmand più esigenti» conclude Jan Vlasak, direttore dell’hotel e ottimo sommelier a cui è affidata anche la cantina, con una selezione di oltre 100 raffinati vini dell’Alto Adige e dell’Italia che ben si abbinano alla gustosa offerta gastronomica dell’hotel.



Bonfanti Design Hotel

Pustertalerstr 12 - 39030 Chienes (Bz)

Tel 0474 569563