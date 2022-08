Scoprire la Valle Aurina guardandola dal cielo

Vacanza da sogno all’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat in Valle Aurina, un gioiello di stile per soggiorni top di gamma con servizi di altissimo livello studiati per soddisfare le richieste di ogni cliente perché la parola magica è lusso allora stato puro. Proposte uniche e irripetibili, da provare almeno una volta nella vita. Percorsi benessere con trattamenti al caviale con un servizio di coccole a base di leccornie, con flûte di champagne, dolcetti e frutta. E poi, per chi ama l’avventura, si vola. Un elicottero potrà anche accompagnare l’ospite nei cieli dell’Alto Adige alla scoperta dei punti più panoramici deliziandosi con delle esclusive attenzioni offerte, mentre si è sospesi in aria.

Un elicottero a servizio dei turisti

La settimana del lusso

L’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat è il rifugio ideale per chi vuole rilassarsi nel lusso. Un’esperienza immersiva, tra le montagne della Valle Aurina, in cui si trova il punto più a nord d’Italia, tradizionalmente riconosciuto nella Vetta d’Italia, al confine con l’Austria. Un vero Eden per gli appassionati della montagna e della tranquillità, alla ricerca di un soggiorno “taylor made” studiato per rendere l’esperienza indimenticabile.

Il cinque stelle offre un’esperienza sensoriale a 360 gradi ed elementi di altissimo livello per il wellness nella sua Spa Alpin di 3mila m². L’eccellenza in ambito beauty è garantita dall’impiego di prodotti La Prairie. A completare la proposta wellness è il Giardino di 30mila m², con piscina all’aperto e idromassaggio, dove la ricchezza della natura accoglie e favorisce istanti di prezioso relax. Quando si entra nel mondo del benessere tutto cambia e le referenti della Spa, prima di iniziare ogni attività, incontrano l’ospite per una consulenza personalizzata.

Il menu dei trattamenti wellness propone percorsi per lui e per lei e sono tutti studiati per contribuire al ringiovanimento della pelle e ristabilire il giusto equilibrio con la mente. Il grande interprete, la star dei trattamenti proposti con i prodotti di La Prairie, è l’estratto di caviale svizzero dorato che supporta la naturale produzione di collagene, aiutando a rimpolpare l’aspetto della pelle e aumentando il riflesso della luce sulla superficie. La Prairie White Caviar Essence Extraordinaire è la pozione magica che dona all'incarnato del viso una scintillante luminosità. La carnagione apparirà più luminosa e morbida e gli inestetismi saranno solo un ricordo.

Il programma Caviar de La Prairie è un continuo gioco di coccole, un‘alternanza di emozioni, pensato per tutto il corpo che prevede un trattamento viso di lusso Caviar Lifting and Firming Facial, una maschera viso intensiva e massaggio rilassante sui punti di pressione, un bagno profumato La Prairie Energizing Bath e un ulteriore trattamento curativo La Prairie Cellular Energizing Back Ritual per completarsi con un trattamento corpo La Prairie Caviar Body Treatment.

È previsto uno sconto del 10 % su tutti i prodotti La Prairie. Pernottamenti minimi 5 notti

Lusso al di sopra delle nuvole

Per chi non si accontenta, l’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat propone esperienze che vanno oltre le nuvole con viaggi in elicottero per ammirare le Dolomiti e l’affascinate ambiente montano dell’Alto Adige.

Un’esclusiva esperienza per due persone con partenza direttamente dall’hotel per poi sorvolare la Marmolada, il Passo Sella e la Valle Aurina. Il pacchetto avventura nel cielo è attivo fino al 7 agosto e poi riprenderà dal 28 agosto al 6 novembre.

Alpenpalace

via Gisse 32 - 39030 Valle Aurina (Bz)

Tel 0474 670230