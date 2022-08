Alle Terme di Merano cure specifiche per il mal di schiena

Chi non ha mai sofferto di mal di schiena? Cervicali, lombalgie, stiramenti, oppure una semplice contrattura dovuta a un movimento sbagliato. Qualsiasi sia la causa, le Terme Merano si prendono cura della schiena nella MySpa con trattamenti mirati e massaggi rilassanti. Per casi più importanti, la Medical Area è il luogo perfetto per un check-up e magari una benefica seduta fisioterapica.

Interventi mirati sulla schiena

Per il benessere della schiena

Si chiama “Pacchetto intensivo schiena” ed è perfetto per prendersi cura di questa parte del corpo così sensibile. Il trattamento inizia nella cabina a infrarossi, dove il calore penetra profondamente nella muscolatura (40 min). Successivamente si procede con un massaggio, effettuato con tecniche mirate, sulle zone stabilite insieme ai massaggiatori. Infine, il Kinesio tape rende più duraturo il risultato (50 min). Nel pacchetto è compreso anche un biglietto di 2 ore alle Terme Merano. Il costo è di 99 euro.

Da provare anche il Trattamento intensivo della schiena con il miele alpino altoatesino. Il miele è noto per la sua azione depurativa, antinfiammatoria, purificante e nutriente. La speciale tecnica di massaggio stimola la vascolarizzazione, attiva le zone riflessogene della schiena e scioglie le contratture più profonde (45 min. 69 euro). Per alleviare la tensione nella zona delle spalle si può provare anche il Massaggio a schiena, collo e testa ideale per rilassare i muscoli (74 euro).

Check-up fisioterapico alla Medical Area

Quando si parla di schiena, in caso di dolore o trauma, può essere utile un check-up alla Medical Area. Andrea Fratella è fisioterapista esperto e integra la riabilitazione funzionale classica con tecniche olistiche di osteopatia funzionale. Sarà lui a indicare il trattamento più appropriato: una Seduta di fisioterapia (50 min. 69 euro) oppure Fisioterapia in acqua termale - Idrokinesioterapia (40 min. 72 euro), o ancora Fisioterapia in palestra (50 min. 75 euro) e Massaggio terapeutico (50 min. 75 euro).

Strutture di fama internazionale

Dal massaggio drenante a quello con coppette e sale basico

Non occorre aver mal di schiena per dedicarsi un massaggio! Anzi, il massaggio è sicuramente uno dei trattamenti più apprezzati e scelti. Non solo per l’azione benefica che lascia sul corpo, ma soprattutto perché profondamente rilassante. Sotto le mani esperte e i movimenti sicuri dell’operatore, ci si abbandona completamente, si chiudono gli occhi e si annullano i pensieri.

Tra i massaggi proposti dalla MySpa di Terme Merano, il Massaggio sportivo è ideale per prevenire lesioni, incrementare le performance o migliorare la rigenerazione al termine dell’attività fisica (50 min. 74 euro). Altamente personalizzato è il Massaggio con olio aromatico dove è possibile scegliere tra diversi oli alle erbe aromatiche dell’Alto Adige e i loro specifici effetti psico-fisici (50 min. 72 euro). L’intero organismo si riflette sui piedi, ecco perché è così importante il Massaggio di riflessologia plantare. La stimolazione consapevole delle varie parti del piede attiva le forze di autoguarigione del corpo, migliorando la funzione degli organi e sciogliendo i blocchi, per un profondo relax che ristabilisce un equilibrio totale (50 min. 70 euro).

C’è poi il Massaggio drenante, una tecnica di massaggio leggera specifica, adatta a rilassare, disintossicare e decongestionare i tessuti e il sistema linfatico (50 min. 69 euro). Il Massaggio con coppette e sale basico, una combinazione tra peeling con sale basico e coppettazione per un trattamento detox alla massima potenza. Il trattamento ha azione detossinante, alcalinizzante, vitalizzante e stimola il metabolismo. Inoltre vengono mobilizzate le fasce muscolari e ha azione defaticante sui muscoli (50 min. 75 euro). Infine per una sensazione assoluta si può scegliere il Massaggio con pietre di lava calde. Il calore delle pietre, il profumo dell’olio aromatico e una particolare tecnica di massaggio sciolgono contratture e pensieri! Disponibile in due versioni: 50 min a 74 euro, 80 minuti a 98 euro.

Tanti altri trattamenti

Vacanza romantica a Terme Merano

Le Terme Merano aderiscono a Federterme, l’organizzazione rappresentativa delle strutture termali in Italia. Tra le proposte dei numerosi partner, l’Hotel Westend propone fino al 31 ottobre 2022 la sua “Vacanza romantica a Merano”. L’offerta comprende: 3 pernottamenti con prima colazione, una cena a lume di candela con bottiglia di vino, 1 Sleep and Shop Card. Inoltre pacchetto benessere alle Terme Merano con: Bagno di coppia nel siero di latte nella vasca imperiale con bicchiere di spumante, Massaggio corpo con vari oli aromatici a scelta, ingresso di 2 ore alle Terme. Il tutto a partire da 495 euro a persona.

Una volta in vacanza, per rendere l’esperienza ancora più romantica ed esclusiva, si potrà abbinare un pacchetto nelle Pool Suite, ad esempio il Magic Moments & Massage di 3 ore che dà diritto a un massaggio rilassante per 2 (50 min) oltre a: biglietto giornaliero Pools, Fitness & Sauna per 2 persone, parcheggio gratuito, borsa con accappatoio, asciugamano e ciabatte, spumante altoatesino e frutta, peeling & impacco per il bagno turco, sali da bagno per l’idromassaggio. Il tutto al costo di 370 euro.

Terme Merano

piazza Terme 9 - 39012 Merano (Bz)

Tel 0473 252000