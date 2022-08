Due hotel per godersi Venezia al meglio

Venezia è la meta più sognata e ammirata non solo dagli italiani, ma anche dagli stranieri. Proprio per la sua unicità, non è certo a buon mercato, così alcuni si accontentano di passarvi una o due giornate. Dunque, un turismo “mordi e fuggi”. Troppo poco per gustare a pieno le sue bellezze. C’è una soluzione, ideale anche per una famiglia numerosa: Voco Venice Mestre-The Quid. (www.quidhotelvenice.com). L'Hotel, situato in una posizione strategica, è a pochi minuti dalla stazione ferroviaria di Mestre, a ridosso dell’autostrada che conduce dall’aeroporto Marco Polo di Venezia, offre la possibilità di soggiornare a un prezzo equo nei pressi di Venezia. E si può anche raggiungere spendendo pochi euro. Perché chiamarlo “Voco”? È un nome che deriva dal latino e significa “chiamare”, “rivolgersi a”. Una parola “evocativa” che ricorda lo spirito avvolgente e caldo degli Hotel “Voco”, in grado di stabilire un rapporto piacevole con la clientela. Una ospitalità avvolgente a partire dal desk dell’accoglienza, fatto di sorrisi e di gentilezza che attrae.

L'esterno dell'hotel

La filosofia nell'offerta

Questo clima lo si percepisce parlando con i dipendenti che fanno squadra e sono disponibili. Il voco® Vernice Mestre – The Quid è una struttura confortevole, con un’offerta gastronomica connotata dall’aspetto conviviale. L’hotel si compone di 128 camere distribuite su 8 piani, alcune delle quali dotate di attrezzature sportive: una palla fitness, un tappetino per poter eseguire esercizi di rilassamento in camera. Ciò che attrae sono le camere, i letti sono avvolgenti e invitanti dalle morbide lenzuola. Le camere sono disponibili in diverse configurazioni, con letti matrimoniali king, queen, letti singoli e in versione accessibile. Disponibile alla clientela troviamo anche una fitness room dedicata a chi vuole tenersi in forma anche lontano da casa. Il bar è situato al piano terra e reso unico da una gaming area, il bar Ludico, collegato all’area giochi, è il luogo ideale dove sfidare amici a una partita di calcetto. Basta sedersi al bar e trovare un’ampia selezione di vini, oppure il bartender farà provare nuovi cocktail. La sua posizione strategica lo rende ideale per congressi: 5 sale meeting compongono il Centro Congressi con capienza variabile dalle 10 alle 170 persone in base alla necessità.

L’hotel Voco Venice Mestre-The quid fa parte del gruppo HNH Hospitality, operatore alberghiero indipendenti italiani nel segmento degli hotel e resort 4 e 5 stelle. Si tratta del secondo hotel Voco dopo quello di Milano-Fiera. Fanno riferimento al Gruppo sedici hotel ubicati in tutta Italia, da Nord a Sud in città come Milano, Trieste, Padova, Verona e Bologna, fino alle destinazioni a più alta vocazione turistica come Jesolo, Venezia, Roma e Sicilia. Passione, qualità dei servizi offerti e una continua ricerca di efficienza economica guidano la nostra strategia di sviluppo. lo circonda acquisiscono infatti un valore fondamentale. Il primo hotel del gruppo risale al 1966 quando la famiglia Boccato ha inaugurato l’Hotel Brasilia a Jesolo, poi nel 1999 inaugura l’hotel Tritone a Venezia Mestre e fonda il gruppo.

Sala da pranzo

Il boutique Indigo S.Elena

Nel 2005 Best Western Sant’Elena entra a far parte del gruppo HNH e diventa Hotel Indigo Sant’Elena un hotel-boutique, con 75 camere, che in passato era un convento delle suore Mantellate. I tratti distintivi della costruzione insieme al giardino sono rimasti inalterati. Proprio per la cura del dettaglio dei lavori Hotel Indigo Sant’Elena nel 2019 ha ricevuto un riconoscimento (Gold Key Award nella categoria Best Lobby Upper Midscale) nel campo dell’interior design. Non solo avendo ricevuto il Certificato di Eccellenza per 8 anni consecutivi e entrata a far parte della Hall of Fame 2022 di TripAdvisor. L’Hotel Indigo Si trova in una posizione strategica, a due passi dal vaporetto fermata Sant’Elena e dalla fermata I Giardini, in un quartiere delizioso, abitato soprattutto da veneziani e lontano dal trambusto delle aree più turistiche. In questo modo gli ospiti dell’Hotel possono raggiungere comodamente i principali punti di interesse e al tempo stesso godere della quiete del quartiere di Sant’Elena, il più orientale e verdeggiante di tutta Venezia. L’hotel è infatti la base di partenza ideale per chi ha in programma una visita alla Biennale d’Arte (fino al 27 novembre 2022) e usufruire di una speciale offerta Biennale 2022 che prevede uno sconto del 20% sui biglietti d’ingresso e uno sconto del 20% sulle cene al Savor Restaurant, un aperitivo di benvenuto, due biglietti per camera per il vaporetto validi 24 ore. A soli 5 minuti a piedi dalla fermata del vaporetto per il Lido di Venezia, Indigo Venice è la location ideale per chi vuole provare la magia della mostra del Cinema che si terrà al Lido dal 31 agosto al 10 settembre.