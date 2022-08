L'Alto Adige, nella stanza delle streghe

Fieno d’alta quota ricco di oltre 70 erbe e fiori diversi. Pino mugo della Val Sarentino. Ma anche aghi d’abete e stella alpina. Sono gli ingredienti naturali protagonisti del benessere nella Spa del Romantik Hotel Turm, il 5 stelle di Fiè allo Sciliar nel cuore dell’Alpe di Siusi. Fra i trattamenti da provare: il Bagno di fieno, una tradizione che la famigliaPramstrahler vive e migliora da tre generazioni.

Fieno al centro dei trattamenti

Rilassarsi alla maniera delle streghe dello Sciliar

Si chiama “Rilassarsi come le streghe dello Sciliar” il pacchetto benessere che si ispira alla tradizione altoatesina. L’offerta comprende: un peeling al miele e sale con vinaccioli sulla pietra calda, un bagno di fieno nella tinozza di legno seguito da un massaggio parziale, un massaggio completo all'olio di pino mugo, un classico trattamento viso Fermes de Marie. Il tutto al prezzo speciale di 242 euro.

Il rituale inizia con il peeling al miele e sale con vinaccioli sulla pietra calda. La miscela di vinaccioli, miele biologico dell’Alpe e sale elimina le cellule morte della pelle, mentre il calore amplifica l’effetto rilassante. È ideale prima di un trattamento corpo perché la pelle assorbe meglio le essenze dei prodotti. A chiudere il pacchetto il trattamento viso classico Fermes de Marie, una pulizia completa a base di stella alpina. A completare il pacchetto due trattamenti che utilizzano due ingredienti fondamentali del benessere altoatesino: fieno e pino mugo.

Fieno dalla malga Mortl sull'Alpe di Siusi

Sull’efficacia del fieno non ci sono dubbi. Era risaputo tra i contadini che una notte nel fienile curava tutti i disturbi fisici. Ma sapete qual è il trucco per riconoscere il fieno di prima qualità? Quanto più i fili sono sottili, tanto più il fieno proviene da altitudini elevate.

Il fieno utilizzato nella Spa del Romantik Hotel Turm proviene dalla malga Mortl sull'Alpe di Siusi, a oltre 1800 metri. Qui su un solo metro quadrato crescono fino a 70 erbe e fiori diversi: è questo il segreto dell'efficacia dei bagni di fieno tradizionali.

Una malga nel verde

Disponibile in due diverse versioni, il Bagno di fieno si fa nella Stanza delle Streghe tra calderoni e sacchetti profumati riempiti di fieno, erbe aromatiche e fiori che pervadono l’aria con il loro aroma speziato.

Il Bagno di fieno nella tinozza di legno consiste nell’immergere un sacco di lino ripieno di fieno alpino della malga Mortl nell’acqua dello Sciliar. Successivamente si entra nella vasca e si rimane per circa 20 minuti. L’immersione migliora la funzione della pelle, stimola il metabolismo e scioglie i muscoli tesi (25 min. 34 euro).

Il Bagno di fieno sul letto softpack invececonsiste nel ricoprire il corpo di fieno alpino della malga Mortl riscaldato a vapore. Gli oli essenziali e il calore hanno un’azione rinvigorente e disintossicante e sciolgono anche le tensioni dei muscoli (25 min. 36 euro).

Relax e benessere tra i monti

Olio di pino mugo e profumo d’abete

Nella tradizione popolare è definito la "benedizione della montagna": è il pino mugo della val Sarentino, forse tra le piante più antiche usate in medicina. Per questo il Massaggio con olio di pino mugo della Val Sarentino è una vera e propria esperienza unica. L'olio essenziale di pino mugo ha un effetto rinvigorente nella cura della pelle, stimola la circolazione sanguigna e tonifica il corpo, la mente e lo spirito grazie al suo caratteristico profumo fresco e resinoso (50 min. 71 euro).

Sempre a base di questa pianta, si può provare il Bagno all’abete e olio di pino mugo contro il raffreddore. Con punte di abete che galleggiano nell’acqua e olio di pino mugo della Val Sarentino, si rinforza il sistema immunitario: balsamo per le vie respiratorie e azione calmante per il corpo (25 min. 32 euro).

E a proposito di abete, una chicca da non perdere in area sauna: la Sauna al profumo d'abete. I rametti di abete ricoprono completamente il pavimento, solleticando con gli aghi i piedi e rilasciando sostanze benefiche, mentre una pioggerellina leggera mantiene umido l’abete. Al centro il fuoco acceso controllato dal suo guardiano. Una sensazione si risveglia dal passato e all’improvviso sembra di rivivere quella notte d’estate in campeggio nel bosco!

Ampia scelta di trattamenti

7 trattamenti a scelta per la vacanza al Turm

Chi vuole regalarsi una vacanza rilassante al Romantik Hotel Turm, struttura dei Vinum Hotels Alto Adige/Südtirol, può scegliere il pacchetto “Relax e benessere totale”. L’offerta comprende: 7 pernottamenti in camera doppia gallo cedrone, trattamento di mezza pensione con menu “Romantik” oppure “1001 calorie”, aperitivo di benvenuto nella cantina scavata nella roccia, romantica cena finale con menu degustazione a 5 portate e vini in abbinamento ai piatti. Inoltre, compresi nel pacchetto, 7 trattamenti benessere a scelta. Il tutto a partire da 1765 euro a persona.

Per chi ha meno tempo a disposizione, il pacchetto “Breve soggiorno al Turm” comprende: 3 pernottamenti in camera matrimoniale gallo cedrone, trattamento di mezza pensione con menu “Romantik” oppure “1001 calorie”, un tradizionale bagno di fieno della malga Mortl. Costo a partire da 521 euro a persona.

Romantik Hotel Turm - Grottnerhof

piazza Chiesa 9, Fiè allo Sciliar - Alto Adige

Tel 0471 725014