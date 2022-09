Glamping sotto le stelle al Relais Antico Podere San Francesco

Esiste una cosa al mondo che ci rende tutti uguali: sognare, infatti tutti noi abbiamo sogni, desideri e aspirazioni e combattiamo con tutte le nostre forze per realizzarli. I sogni sono un elemento molto importante per la vita tanto che, nel 2012, è nata la Giornata Mondiale dei Sogni che si celebra ogni anno il 25 settembre. In Toscana, nel cuore della Costa degli Etruschi esiste un luogo che permette di vivere un sogno ad occhi aperti, è il Relais Antico Podere San Francesco che, oltre ad avere camere, suite e appartamenti esclusivi immersi nella meravigliosa campagna di questa regione, offre la possibilità di dormire in una Bubble Suite, una bolla trasparente sotto il cielo stellato, pensata come nuova frontiera del turismo sostenibile per regalare momenti romantici ed indimenticabili a tutte le coppie.

La Bubble Suite del Relais Antico Podere San Francesco (foto sito internet)

Notti da sogno all'aria aperta

Ogni volta che ci si addormenta, si chiudono gli occhi e si comincia a perdere il contatto con il mondo esterno, tutti, anche coloro che non lo ricordano, per quasi due ore a notte diventano spettatori di immagine fantastiche, come fossero scene di un bellissimo film d’autore. Fin dagli antichi egizi, dai greci e dagli antichi romani, il sogno, pur essendo stato soggetto a varie interpretazioni, ha sempre avuto un ruolo estremamente importante, tanto che la psicoanalisi ne ha fatto un metodo d’indagine della psiche umana. Gli studiosi si interrogano da sempre sul ruolo che i sogni hanno sulla mente e dunque sulla relazione tra cervello e fase onirica, quel che è certo è che sognare fa bene: i sogni, infatti, rafforzano la memoria, liberano dall’ansia e dallo stress, donano equilibrio psichico e permettono di riorganizzare i ricordi, eliminando il superfluo in modo di non intasare la nostra mente.

La Giornata Mondiale del Sogno al Relais Antico Podere San Francesco

Ad avvalorare la tesi dell’importanza del sogno ci ha pensato l’educatrice americana Ozioma Egwuonwu che, nel 2012 ha lanciato l’idea di celebrare il “World Dream Day” ovvero la “Giornata Mondiale del Sogno”, una ricorrenza che cerca di ispirare chiunque a concretizzare le proprie aspirazioni e a non rinunciare ai propri sogni solo perché sembrano impossibili. Questa giornata è un evento a livello globale che incentiva il miglioramento della vita e la volontà di cambiamento per rendere reale la visione del futuro.

In Toscana, dove non c’è angolo che non sappia incantare e affascinare, dove il territorio è straordinariamente variegato e di una bellezza indiscussa, esiste il luogo perfetto in cui trascorrere questa importante giornata e in cui sognare intensamente sotto il cielo colmo di stelle: è l’Antico Podere San Francesco, un relais esclusivo immerso in tre ettari di aperta campagna tra olivi, vigneti e alberi da frutto. Questo è un luogo magico dove vivere un weekend o una vacanza esclusiva ed indimenticabile: oltre alle camere, alle suite ed agli appartamenti, offre la possibilità di dormire in una Bubble Suite, un alloggio inedito e romantico che regala ai viaggiatori la possibilità di vivere un sogno ad occhi aperti. La Bubble Suite è una bolla nel verde, è una struttura con le pareti ed il soffitto trasparenti che ricordano una sfera di cristallo, è progettata per resistere al caldo e al freddo ed è dotata di ogni comfort, alloggiare qui significa addormentarsi abbracciati dalla natura ammirando il panorama sinuoso e mozzafiato che la circonda e svegliarsi con la calda e fioca luce naturale dell’alba.

La Bubble Suite del Relais Antico Podere San Francesco

Dormire nel bel mezzo della natura incontaminata stando comodi come fosse una lussuosa camera d’albergo è il sogno più ambito, chi non ha mai desiderato dormire in un rifugio di lusso, dotato di ampi spazi eleganti e addormentarsi cullati dalla volta celeste? Bolle riscaldate e dotate di ogni comfort per una forma di turismo ecosostenibile e responsabile che unisce l'immersione nella natura alle comodità e allo charme di una struttura ricettiva d’eccellenza. C’è sempre qualcosa di magico e di incantato nella visione del cielo stellato, fin dai tempi antichi, gli uomini si sono fatti guidare da loro e ancora oggi siamo alla ricerca di destinazioni buie dove poter ammirare le stelle e confidargli sogni e desideri. Questa bolla immersa nel verde più autentico è situata all’interno del parco dell’Antico Podere San Francesco, a pochi passi dal mare, nel giardino che circonda questa suite è presente anche una vasca idromassaggio a disposizione degli ospiti che potranno utilizzarla in ogni momento della giornata.

La Bubble Suite è la nuova frontiera di un turismo sostenibile, abitarla è un’esperienza selvaggia ma di lusso capace di regalare un’emozione indimenticabile.

Antico Podere San Francesco

L’Antico Podere San Francesco è situato a Vada, nel cuore della Costa degli Etruschi. Con i suoi tre ettari di aperta campagna, l’agriturismo offre ai visitatori un soggiorno esclusivo tra gli olivi e i vigneti toscani dove godersi la tranquillità immersi nella natura.

L’Antico Podere San Francesco dispone di 34 appartamenti di diversa tipologia, pensati per soddisfare tutte le esigenze e caratterizzati da un design moderno, ma allo stesso tempo tipico di un territorio ricco di storia e arte. Alcuni appartamenti sono attrezzati con un piccolo giardino privato dove poter ospitare anche chi viaggia insieme al proprio animale domestico.

Gioiello è la Bubble Suite, una camera dalle pareti trasparenti immersa nel verde delle colline toscane dove riposare ammirando le stelle, senza rinunciare al comfort.

Nella struttura è presente anche una piscina riscaldata a 28° con a fianco l’Honesty Bar, un locale fornito di soft drink, caffetteria calda, piatti sfiziosi, snack saporiti e una selezione di vini del territorio. Qui verrà servita una ricca colazione, mettendo a disposizione dei più piccoli anche una Ripple Maker, una stampante alimentare per personalizzare il cappuccino e iniziare la giornata con il sorriso.

La struttura ha progettato gli spazi pensando a coloro che vogliono godersi il relax e il romanticismo, senza dimenticare le famiglie e soprattutto i bambini: all’interno del parco è presente una struttura attrezzata con giochi e attrazioni per far divertire i più piccoli. Nelle vicinanze è presente anche una spiaggia attrezzata dove godersi il mare e il sole toscano.

Da ottobre è possibile inoltre prenotare all’Antico Podere San Francesco le tipologie di camere Superior e Junior Suite con i servizi esclusivi di un hotel: Pulizia giornaliera, bottiglia di prosecco all'arrivo in camera, possibilità di prenotare la colazione in camera ad orario prestabilito al momento del check in.

Antico Podere San Francesco

Stradone del Lupo, 13, 57016 Rosignano Marittimo (LI)

Tel. 0586 789186