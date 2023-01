Excelsior Dolomites, in vacanza con gli scarponi da sci allacciati

Si esce dalla porta e si entra, con gli scarponi caldi e già allacciati, sulle piste da sci, che si estendono per oltre mille chilometri. Questo non è soltanto il sogno dei patiti della neve, è anche la realtà dell'Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe (BZ). L’hotel con gli sci ai piedi è votato alla più autentica vita di montagna, complici la posizione unica direttamente sulle piste, i servizi su misura di sportivi, l’alta qualità del ricco programma di assistenza completa e di attività guidate dai padroni di casa e dalle guide escursionistiche nel contesto dolomitico (tra ciaspolate, ski safari ed escursioni con lo slittino).

Excelsior Dolomites (foto Nicho De Blasio)

All'Excelsior Dolomites tutto al servizio dello sci

Gli sciatori hanno a disposizione la nuova ski room con accesso diretto alle piste del Plan de Corones e della Sellaronda, il deposito sci interno con scalda-scarponi, la vendita di skipass direttamente alla reception e le prenotazione di maestri e lezioni presso tutte le scuole del Plan de Corones. Inoltre a disposizione info e cartine e su richiesta viene procurata l’attrezzatura. L’Excelsior Resort, premiato con prestigiosa certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council) per l'ecosostenibilità ha di recente completato il restyling di 36 camere e suite e vanta una nuova facciata, dalle linee essenziali e dai materiali naturali (legno e pietra), e che si lega armoniosamente al Dolomites Lodge, dotato di altre splendide camere e suite di design e dell’esclusiva Dolomites Sky Spa.

Spa con vista sulle Dolomiti

La spa - riservata agli adulti - è caratterizzata dalla suggestiva Infinity Pool sul rooftop (a 33°) con vista impareggiabile sulle Dolomiti, raffinate aree relax (indoor con vista panoramica e spa lounge dove gustare tisane e frutta, outdoor con altalene e caminetto), ampia sauna panoramica e forest-sauna a infrarossi. Per le famiglie c’è la Spa Dolomiti, in cui genitori e figli possono divertirsi tra piscina panoramica interna riscaldata (33°), idromassaggio esterno (35°), idromassaggio interno (35°), il regno delle saune e varie aree relax. Infine, nel Castello di Dolasilla, sapienti mani si prendono cura della bellezza con trattamenti deluxe ispirati alla natura, tra bagni, massaggi, peeling e rituali da godersi da soli o in coppia nelle private spa suite. Il wellness inteso come “stare bene” ha per l’Excelsior un’importanza primaria: infatti è il primo e unico resort della regione professionista del benessere della schiena, e ha elaborato il programma “Schiena in perfetta forma” che aiuta ad alleviare il dolore e insegna come mantenere nel tempo i benefici dei trattamenti e degli esercizi.

Pensione Gourmet Plus per gli ospiti

Anche la tavola è tra i fiori all'occhiello del Resort, con menu ispirati alle antiche ricette altoatesine, arricchite da influenze dell'alta cucina mediterranea e internazionale e che utilizza esclusivamente prodotti stagionali di prima qualità di provenienza regionale. Il live-cooking, il ristorante dalle grandi vetrate che si affacciano sulle vette e la tipica e intima stube in legno, rendono l’esperienza gastronomica ancora più gustosa.

Nel soggiorno è inclusa la prelibata proposta culinaria “Pensione Gourmet Plus” (che comprende ogni giorno una ricca prima colazione, pranzo leggero con un primo e secondo piatto, accompagnati da un buffet di insalate e dolci, merenda con dolci appena sfornati, snack salato, frutta, succhi e tè e cena con menu à la carte servita al tavolo, e nelle spa lounge bevande analcoliche rinfrescanti, mele altoatesine e frutta secca). Ultima, ma non per importanza, la calorosa accoglienza della famiglia Call che, da genuina gente di montagna, sa far sentire da subito gli ospiti a casa e li conduce personalmente a scoprire gli scorci più suggestivi ed emozionanti.

Cena con vista all'Excelsior Dolomites

Excelsior Dolomites Life Resort

Str. Valiares 44 - 39030 S. Vigilio BZ

Tel 0474501036