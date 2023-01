Le Massif, per una settimana bianca di gusto a Courmayeur

Le Massif di Courmayeur è un resort di montagna perfetto per chi vuole sciare. Si trova, infatti, a pochi passi dagli impianti di risalita per le piste di Plan Checrouit. Il cinque stelle valdostano, però, non ha tra i suoi punti di forza soltanto la posizione. A Le Massif hanno scelto di puntare con forza sulla proposta enogastronomica, per offrire una settimana bianca di sport, benessere e puro gusto.

Le Massif di Courmayeur

A Le Massif eleganza e amore per la montagna

Andiamo però con ordine e parliamo delle camere. A Le Massif tutto ha l’eleganza essenziale dell’architettura alpina, quella che nasce dai materiali tradizionali e dalla vita di montagna a Courmayeur. Le camere e le suite sono nuovissime, con spazi curati nei minimi particolari che uniscono il design italiano al legno e alla pietra della tradizione. Qui in ogni ambiente si respira l’amore per la montagna: il piacere tattile dei materiali naturali si unisce alla luce che valorizza con grazia gli ambienti. L’arredamento è un tributo al territorio e all’ospitalità italiana, come un abbraccio fatto di tessuti morbidi e colori dai toni caldi. Le terrazze e le finestre si aprono allo spettacolare panorama offerto dalle Alpi, all’azzurro incredibile del cielo e all’aria che profuma di larice e abete.

Una delle stanze di Le Massif
La Lounge di Le Massif

Per chi ama lo sport c'è Ski&Fit

Novità della stagione invernale di Le Massif è lo speciale programma Ski&Fit di 7 notti dedicato allo sciatore, creato per rispondere alle esigenze dello sportivo e che combina una dieta bilanciata a trattamenti Spa specifici per consentire il recupero della forma fisica dopo intense giornate di sci. L’alimentazione sportiva per l’intera settimana sulle piste è curata dallo chef Francesco Colantonio, con un menu su misura per l’ospite. Nel programma è incluso lo ski pass settimanale per il comprensorio sciistico Courmayeur Montblanc che offre ben 100 km di tracciati battuti e fuoripista e 33 piste con notevoli dislivelli.

I trattamenti e i percorsi benessere completano, al rientro in hotel, le giornate sulla neve. In particolare, l’offerta FIT del pacchetto prevede: a giorni alterni, il Percorso Bioaquam della Spa, con vasca idromassaggio, sauna e bagno turco, per allentare le tensioni dopo la giornata di sci; a scelta, un trattamento back & neck o un trattamento del piede; un massaggio sportivo decontratturante, ideale dopo l’attività fisica e ottimo coadiuvante per contrastare i dolori muscolo scheletrici; un massaggio defatigante, per lenire l’affaticamento e la rigidità muscolare; una Ice Mask After Sun & Snow, maschera viso idratante e lenitiva per ripristinare l’equilibrio cutaneo dopo lo stress da sole e neve; un trattamento Le Massif Energy in private spa, un vero e proprio percorso defaticante ed energizzante a base di preziosi estratti di montagna, iperico di stella alpina, ribes nigrum ed erica, che interagiscono con un esclusivo bagno ai sali di magnesio; e infine 2 sessioni in palestra con personal trainer.

Le Massif, perfetto per sciare

Le attività outdoor di Le Massif a Courmayeur

Oltre lo sci, il soggiorno in hotel è l’occasione per vivere una vacanza all’insegna dello sport a tutto tondo. È ripartito il servizio di Sport Concierge guidato dal noto adventure racer Telemaco Murgia che coordina l’intero reparto e cura l’Adventure Training e i servizi Outdoor, selezionando le migliori proposte per trasformare la vacanza a Le Massif in un’esperienza unica e indimenticabile. Per gli amanti della neve sono a disposizione Ski concierge per l’acquisto di Ski pass, noleggio degli sci e per la prenotazione di lezioni individuali e di gruppo di sci, snowboard, free ride, heliski, telemark; Ski butler per la consegna e la gestione dell’attrezzatura sulle piste presso la Ski room privata dello chalet La Loge du Massif a Plan Checrouit. A disposizione lo Sport & Fitness program che permette di svolgere il proprio workout preferito in uno scenario indimenticabile tra preparazione atletica e sportiva, mental coaching ed organizzazione di eventi sportivi. E ancora climbing, ciaspole, mountain bike, cavalcate nella neve, attività eno-gastronomiche sul territorio. E infine un’offerta per i piccoli ospiti Kids adventures che potranno divertirsi a contatto con la natura e gli animali.

A tavola, anche in mezzo alle piste

Dopo una giornata di sport, sicuramente arriverà la fame e, come dicevamo all'inizio, Le Massif non si fa di certo cogliere impreparato. L'offerta enogastronomica dell'albergo di Courmayeur è di alto livello. Oltre al Bar del Gigante al piano terra, perfetto per gli aperitivi e per un drink dopo cena, al primo piano dell'hotel c'è il Ristorante Chétif, con ricette ispirate alla tradizione italiana e mediterranea, sia di terra sia di mare, in un ambiente elegante e di design. Al piano terra si trova, invece, la Steakhouse Cervo Rosso, che offre tagli di carne pregiata da tutto il mondo, esaltati dalla griglia e abbinati a un'attenta selezione di vini.

Steakhouse Cervo Rosso
Il Ristorante Chétif

C'è, poi, la proposta gourmet di Le Massif: LM38. L'intera offerta del ristorante, al primo piano della struttura, è affidata a Francesco Colantonio, napoletano classe 1992. La sua filosofia si basa su un grande amore per la cucina a tutto tondo, una grande passione per i lievitati, un’attenzione maniacale degli ingredienti e delle materie prime che sceglie con cura per elaborare le sue creazioni culinarie. Il menu degustazione propone il meglio della cucina di montagna, della Val d’Aosta e di Courmayeur con una scelta di ingredienti locali freschissimi e di prodotti d’eccellenza.

Finito qui? No di certo. Le Massif vuole coccolare i propri ospiti in ogni momento e anche ad alta quota. Per questo motivo è nata La Loge du Massif. Lo chalet, posto a 1.700 metri e realizzato in legno e pietra, si trova nel cuore delle piste e oltre ad offrire tutto il necessario a chi scia, è la location ideale per aperitivi, aprés ski, pranzi e cene con vista sul Monte Bianco.

La Loge du Massif

Le Massif

SR 38 - 11013 Courmayeur AO

Tel 01651897100