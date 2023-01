Chalet Du Lys, benessere e sci ai piedi del Monte Rosa

In località Tschaval, al termine della strada regionale 44, sorge lo Chalet Du Lys, hotel 4 stelle. La sua posizione, a 1.850 metri di altezza nella zona di Staffal, rende la struttura perfetta per chi ha voglia di sciare senza stress e per chi ha voglia di godersi una vacanza di totale relax e benessere, immerso nella neve. Lo Chalet Du Lys, infatti, può da un lato contare sulla funivia di Sant'Anna, posta a soli 150 metri dall'ingresso dell'hotel, e su un'interessante proposta di spa e piscina.

Chalet Du Lys e Gordon's Pub

Chalet Du Lys: nelle stanze il profumo della montagna

Ai piedi del Monte Rosa, lo Chalet Du Lys ha deciso di valorizzare il suo legame con il paesaggio e le tradizioni montane anche nelle sue 39 stanze. I proprietari hanno infatti deciso di mantenere in ogni camera gli elementi tipici delle montagne della Valle d'Aosta. Protagonista è, quindi, soprattutto il legno, che trasmette agli ospiti la sensazione di calore e di casa.

Legno protagonista nella camere dello Chalet Du Lys 1/2 Una delle stanze dello Chalet Du Lys 2/2 Previous Next

Sauna, bagno turco, docce emozionali: tutto il relax dello Chalet

Il punto forte dello Chalet Du Lys, oltre alla vicinanza con le piste, è senza dubbio l'offerta legata al benessere. Gli ospiti della struttura, dopo una giornata sugli sci o a camminare nella neve, possono contare su diverse opzioni. Si val dal tradizionale bagno turco, noto per la sua capacità di rinvigorire e rilassare grazie all'effetto purificante dei vapori caldi, alla sauna. Ci sono poi le docce emozionali, con cui si può godere dei benefici della cromo e dell'idro terapia attraverso percorsi multisensoriali che oltre all'acqua e ai colori utilizzano anche aromi speciali, e la Stanza del sale, un aerosol naturale e benefico sia per le via respiratorie sia per la pelle. Se non fosse abbastanza, lo Chalet Du Lys offre anche la possibilità di massaggi personalizzati e, al termine dei trattamenti, un'area relax per godersi una tisana calda.

La Spa dello Chelet Du Lys

La Grange e Gordon's Pub: doppia offerta di gusto

Dopo aver sciato ed essersi rilassati nella spa, sarà sicuramente venuta fame. Lo Chalet Du Lys offre due opzioni, diverse, ma entrambe sorprendenti. C'è La Grange, il ristorante aperto anche al chi non è ospite della struttura, che nel suo menu affianca ai piatti della tradizione valdostana e di montagna a quelli della cucina mediterranea, in un'atmosfera romantica.

C'è poi il Gordon's Pub, perfetto per godersi un piatto caldo in un'atmosfera gioiosa e direttamente sulle piste. L'offerta, anche in questo caso, è molto ampia. Si possono gustare una fetta di torta e una cioccolata calda, oppure prendere un aperitivo dopo una lunga giornata di sci. O anche ascoltare musica dal vivo o organizzare eventi (l'hotel è disponibile anche per team building e iniziative aziendali), così come chiudere le vostre serate in compagnia con un bicchiere della buonanotte.

Chalet Du Lys

Località Staffal 14 - 11020 Tache AO

Tel 0125366806